Braunschweig - Regensburg Tipp, Prognose & Quoten | 20.05.2023

Unser Braunschweig - Regensburg Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 20.05.2023 lautet: Acht Mannschaften fürchten vor dem 33. Spieltag den Gang in die 3. Liga. Braunschweig kann sich mit einem Sieg in diesem Vergleich bereits einen Spieltag vor dem Ende den Klassenerhalt sichern.

Der kurzfristige Trainerwechsel der Regensburger scheint bedeutungslos zu sein. Der Jahn verlor unter Joe Enoch das erste Spiel gegen den HSV mit 1:5 und kann im Abstiegskampf nur noch hoffen. In Braunschweig steht die Mission Klassenerhalt unter einem besseren Stern: Gelingt der achte Heimsieg der Saison, könnte der Klassenerhalt schon in trockenen Tüchern sein. Wir favorisieren die Hausherren und setzen bei Happybet mit einer Quote von 1,90 auf einen Sieg der Löwen.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Regensburg auf „Sieg Braunschweig“:

Mit 1,75 Punkten pro Spiel über die letzten 8 Spieltage liegt Braunschweig in der Formtabelle auf dem 6. Platz.

Regensburg ist mit 0,56 Zählern pro Gastauftritt die schwächste Gastmannschaft der 2. Bundesliga.

Der Jahn sammelte in der Rückrunde die wenigsten Punkte (9) - ebenso weist er die schwächste Offensive der zweiten Saisonhälfte auf (10).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Braunschweig vs Regensburg Quoten Analyse:

Zu Hause sammelte die Mannschaft von Michael Schiele doppelt so viele Zähler (24) wie in der Ferne (12). Das Eintracht-Stadion ist somit der Ausgangspunkt für den möglichen Klassenerhalt.

Die Gäste aus Bayern sind am vorletzten Spieltag zum Siegen verdammt. Um auch nur den Hauch einer Chance auf den Klassenerhalt zu bewahren, müssen zwei Siege aus den beiden übrigen Spielen eingefahren werden.

Nehmen wir die Quoten der Buchmacher als Grundlage, wird es bereits in Norddeutschland schwierig. Die Löwen gehen mit Quoten bis zu 1,91 als Favorit aufs Feld. Regensburg bekommt mit Wettquoten zwischen 3,70 und 4,25 nur Außenseiterchancen. Diese Quoten gelten auch für die Sportwetten Apps der Bookies.

Braunschweig vs Regensburg Prognose: „Form und Austragungsort sprechen für die Löwen“

In den vergangenen Wochen schaltete Eintracht Braunschweig mehrere Gänge höher. Die durchschnittlichen 1,75 Punkte über die vergangenen acht Spieltage reichen für Platz 6 in der Formtabelle.

Wie zu Beginn bereits angedeutet, holen die Löwen einen Großteil ihrer Ausbeute im eigenen Stadion. Der BTSV arbeitete sich zu drei Siegen aus den letzten vier Heimspielen. Mit großem Aufwand hielten die Spieler des norddeutschen Klubs in zwei der vergangenen vier Heimspiele sogar die Null.

Kapitän Anthony Ujah ist einer der Hauptverantwortlichen für den positiven Trend der Gastgeber. Der Angreifer erzielte an den vergangenen sechs Spieltagen vier Tore und legte sogar zwei weitere Treffer auf. Somit war der Nigerianer an sechs der letzten neun Tore seiner Mannschaft direkt beteiligt.

Zudem zeichnete sich in der jüngeren Vergangenheit dieser Paarung ein klares Muster ab. Zuletzt gewann die gastgebende Mannschaft dieser Begegnung vier der vorherigen fünf Aufeinandertreffen.

Braunschweig - Regensburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 2:2 Fürth (A), 2:1 Sandhausen (H), 1:5 Paderborn (A), 1:2 Magdeburg (H), 2:1 St. Pauli (A).

Letzte 5 Spiele Regensburg: 1:5 HSV (H), 0:2 Rostock (A), 1:2 Sandhausen (A), 0:0 Kaiserslautern (H), 1:2 Fürth (A).

Letzte 5 Spiele Braunschweig vs. Regensburg: 1:1 (A), 2:0 (H), 0:3 (A), 2:1 (H), 1:2 (A).

Vor dem 32. Spieltag verschossen die bayerischen Gäste ihre letzte Patrone und griffen zu einem Trainerwechsel. Joe Enoch sollte als Feuerwehrmann dienen, doch das erhoffte Momentum ließ auf sich warten. Die 1:5-Niederlage gegen den HSV raubte jegliche Grundlage für einen letzten Aufschwung.

Somit steht der Jahn in Braunschweig mit dem Rücken zur Wand. Dabei muss er an den letzten beiden Spieltagen fünf Zähler auf die direkte Konkurrenz aufholen. Dieses Auswärtsspiel könnte jegliche Hoffnungen begraben, denn Regensburg ist das schwächste Auswärtsteam der Liga (9 Punkte).

Zuletzt verloren die Regensburger vier Auswärtsspiele in Folge und erzielten in diesen Begegnungen nur zwei mickrige Tore. Ein Manko, welches diese Mannschaft bereits die komplette Saison begleitet: Niemand erzielte bisher weniger Treffer als der SSV (30)!

Da Braunschweig in den letzten vier Heimspielen nur zwei Gegentreffer kassierte, bietet sich hier eine Wette mit etwas Risiko an. Greift ihr auf den von uns getesteten Buchmacher Happybet zurück, könnt ihr mit einer Quote von 2,75 auf „Regensburg Unter 0,5 Tore“ setzen.

Unser Braunschweig - Regensburg Tipp: Sieg Braunschweig

Die Gäste reisen mit der schwächsten Form über die vergangenen acht Spieltage an (0,63 Punkte pro Spiel). Zusätzlich sind sie das schwächste Auswärtsteam der Liga, das mit zehn Treffern die wenigsten Tore der Rückrunde erzielen konnte. Braunschweig hat in diesem Spiel die Chance, den Klassenerhalt im eigenen Stadion zu sichern und wird mit dem Selbstvertrauen der vergangenen Wochen zu Recht favorisiert.