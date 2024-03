Braunschweig - Rostock Tipp, Prognose, Quoten |08.03.2024

Unser Braunschweig - Rostock Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 08.03.2024 lautet: Nur sieben Spiele nach dem Trainerwechsel steckt Hansa wieder in der Krise. Beim Wett Tipp heute ist zu Gast bei den Löwen auch nicht mehr als ein Remis drin.

Der 25. Spieltag wird in der 2. Bundesliga am Freitagabend mit einem Kellerduell eröffnet. Hier treffen mit Braunschweig und Rostock zwei Vereine aufeinander, die nach einem Trainerwechsel beide kurzzeitig im Aufwind waren. Doch inzwischen zeigt bei beiden Teams die Formkurve wieder nach unten. Laut den Wettquoten sind die Hausherren im direkten Duell aber die klaren Favoriten.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,73 bei Bwin die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Rostock auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Braunschweig ist seit 4 Heimspielen ungeschlagen

Hansa gewann nur eines der letzten 11 Liga-Spiele

Rostock steht in der Rückrunden-Tabelle auf dem letzten Platz



Braunschweig vs Rostock Quoten Analyse:

Beide Vereine sind auf den Plätzen 16 und 17 Tabellennachbarn. Die Löwen haben zwei Punkte Vorsprung und ein minimal besseres Torverhältnis (-14 zu -19). Zusammen mit dem Heimvorteil haben sich die Bookies eine klare Meinung gebildet.

Die Hausherren werden mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,78 als überraschend klare Favoriten ins Rennen geschickt. Auf der Gegenseite könnt ihr für einen Dreier der Gäste den im Schnitt 4,41-fachen Wetteinsatz gewinnen. Wenn ihr der Kogge grundsätzlich etwas zutraut, aber nicht so ein hohes Risiko eingehen wollt, könnt ihr euch von einer Freebet ohne Einzahlung helfen lassen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Braunschweig vs Rostock Prognose: Geht bei Hansa die Trainersuche schon wieder los?

Am 7. November übernahm Daniel Scherning die Eintracht. Nach dem 12. Spieltag standen die Löwen mit nur fünf Punkten auf dem letzten Platz und hatten acht Zähler Rückstand aufs rettende Ufer. Mit fünf Siegen aus den ersten sieben Partien (2N) unter dem neuen Coach setzte in Braunschweig ein Aufwärtstrend ein. Zwischenzeitlich war der BTSV sogar auf den ersten Nichtabstiegs-Rang geklettert. Doch schaut man auf die letzten fünf Partien, ist von der guten Form nicht mehr allzu viel übrig.

Dabei reichte es nur noch zu einem Sieg, bei drei Niederlagen und einem Remis. Am Samstag leisteten sich die Niedersachsen zu Gast in Nürnberg eine ganz schwache erste Hälfte und verloren am Ende mit 1:2. Daheim ist die Mannschaft immerhin seit vier Spielen ungeschlagen und holte in diesem Zeitraum zehn von möglichen zwölf Punkten. In der Rückserie hat Braunschweig nur sechs Gegentore kassiert. Das ist der zweitbeste Wert. Auf der Gegenseite haben die Löwen die schwächste Chancenverwertung im Unterhaus.

In Rostock erhofften sich die Verantwortlichen mit der Verpflichtung von Coach Mersad Selimbegovic einen deutlichen Aufschwung. Doch in sieben Spielen unter dem neuen Mann glückte der Kogge nur ein Sieg. Insgesamt konnte der FC Hansa lediglich eines der letzten elf Zweitliga-Partien für sich entscheiden und ist nun seit fünf Spielen sieglos (2U, 3N). Vor allem am vergangenen Wochenende bei der 0:3-Heimpleite gegen Kaiserslautern präsentierte sich die Mannschaft wie ein Absteiger.

Mit fünf Punkten (1S, 2U, 4N) aus den ersten sieben Spielen ist der FCH auch das schwächste Team dieser Rückrunde. Große Problemzone bleibt die Offensive. Kein anderes Team erzielte in der Rückserie so wenige Tore wie Rostock (5). Die Kogge hat den schwächsten xG-Wert der Liga (27,8) und unterbietet diesen nochmal um -5,8 Tore. In den letzten vier Liga-Spielen blieb man dreimal ohne einen eigenen Treffer. Auf der Gegenseite hat man auch den schwächsten Expected-Goals-Against-Wert der 2. Liga (43,3).

Braunschweig - Rostock Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 1:2 Nürnberg (A), 1:1 Hertha (H), 0:1 St. Pauli (A), 2:0 Karlsruhe (H), 0:1 Schalke (A)

Letzte 5 Spiele Rostock: 0:3 Kaiserslautern (H), 0:2 Düsseldorf (A) 2:2 HSV (H), 0:0 Osnabrück (A), 1:2 Hannover (A)

Letzte 5 Spiele Braunschweig vs Rostock: 0:1 (A), 1:2 (A), 0:1 (H), 0:3 (A), 1:2 (H)



Die Eintracht war zuletzt ein Lieblingsgegner des FC Hansa. Die letzten fünf Pflichtspiele gegen Braunschweig konnte die Kogge alle gewinnen und kassierte dabei nur zwei Gegentore. Das sind mehr Siege für Rostock als in allen zwölf Duellen davor zusammen (4S, 3U, 5N). Bei den Löwen blieb der FCH die ersten sechs Gastspiele sieglos (2U, 4N), feierte dann aber zwei Dreier in Serie.

Der letzte Dreier der Eintracht gegen Hansa war ein 2:0-Heimerfolg in der 3. Liga im Januar 2019. Das Hinspiel an der Ostsee ging mit 1:0 an die Hausherren. Nun treffen die beiden Teams aufeinander, die in dieser Zweitliga-Saison am häufigsten torlos blieben. So könnte die Wette „Beide Teams treffen: Nein“ eine gute Option sein. Der Tipp wird von Crazybuzzer mit einer Quote von 2,12 belohnt. Wenn ihr noch kein Konto bei diesem Anbieter habt, könnt ihr euch zuvor noch den Crazybuzzer Bonus mit einem 100-Prozent-Bonus bis 100 Euro sowie einer 5 Euro Freebet sichern.

Unser Braunschweig - Rostock Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Aktuell fällt es schwer auf Rostock zu setzen. Die Kogge spielte am vergangenen Spieltag ängstlich und mutlos. So steht natürlich der Trainer schon nach sieben Spielen wieder unter großem Druck. Der Bosnier wird am Freitag auf jeden Fall wieder an der Seitenlinie stehen. Mehr als einen Punkt kann man seiner Mannschaft jedoch nicht zutrauen, auch wenn die Löwen in den vergangenen Jahren ein Lieblingsgegner des FCH waren.

Für mehr als ein Remis ist Hansa einfach zu formschwach und vor dem gegnerischen Tor zu ungefährlich. Dafür zeigte sich der BTSV in den vergangenen vier Heimspielen von seiner besten Seite.