Braunschweig - Sandhausen Tipp, Prognose & Quoten | 07.05.2023

Unser Braunschweig - Sandhausen Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 07.05.2023 lautet: Im Abstiegskracher im Tabellenkeller kommen beide Teams zum Torerfolg.

Der 31. Spieltag der 2. Bundesliga steht ganz im Zeichen des Abstiegskampfs. In den Partien Rostock gegen Regensburg und Braunschweig gegen Sandhausen treffen vier der Teams auf den letzten fünf Plätzen in direkten Duellen aufeinander.

Die Eintracht hat die besten Karten und könnte mit einem Dreier den Deckel auf den Klassenerhalt so gut wie drauf machen. Doch der SVS scheint zum Ende hin nochmal in Form zu kommen. Wir entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,70 bei Betano.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Sandhausen auf „Beide treffen“

Braunschweig traf in den letzten 6 Zweitliga-Spielen

Sandhausen ist seit 3 Partien ungeschlagen

Es treffen hier 2 der schlechtesten Defensiven der 2. Bundesliga aufeinander

Braunschweig vs Sandhausen Quoten Analyse:

Der Wettanbieter Betano gehört zu unseren Top-Online-Buchmachern, die PayPal anbieten. Und was bietet dieser Bookie in diesem Duell an? Wie die anderen Wettanbieter sieht auch er die Gastgeber vorne. Wetten auf einen Heim-Dreier bringen Quoten um 1,85. Für einen erfolgreichen Tipp auf einen Auswärtssieg winkt hingegen das Vierfache des Einsatzes.

Interessant sind die Quoten bei den Torwetten: Der Tipp auf mindestens drei Treffer im Spiel liefert im Schnitt einen Wert von 1,70. Exakt diese Quote kann man auch anders erreichen: Bei Wetten darauf, dass beide Teams treffen und damit im Endeffekt zwei Tore fallen, wenn auch für jede Mannschaft eines.

Braunschweig vs Sandhausen Prognose: Umkämpfter Abstiegskrimi

Nach zwischenzeitlich zehn Punkten aus vier Partien war Braunschweig auf bestem Wege, den Klassenerhalt vorzeitig perfekt zu machen. Doch zuletzt haben die Löwen die ersten Matchbälle vergeben. Sowohl zu Hause gegen Magdeburg als auch auswärts in Paderborn gab es Niederlagen. Die letzte beim SCP war mit 1:5 zudem heftig.

Mit 32 Punkten belegt die Eintracht derzeit Platz 14. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur drei Punkte. Die Teams auf den letzten beiden Rängen haben nur vier Zähler weniger. Mit einem Dreier im direkten Duell mit dem Schlusslicht könnte man relativ beruhigt in die letzten drei Spieltage gehen.

Andernfalls drohen ungemütliche Wochen, zumal Braunschweig unter anderem noch gegen Regensburg und in Rostock ran muss und beide Teams derzeit noch hinter den Löwen stehen. Insofern will man mit einem Heim-Dreier für etwas Ruhe sorgen. Zu Hause kommt der BTSV auf eine ausgeglichene 6-3-6-Bilanz bei 20:19 Toren.

In den letzten sechs Zweitliga-Partien hat Braunschweig immer getroffen. Weiter zurückblickend gab es mindestens ein Löwen-Tor an zwölf der letzten 13 Spieltage. Aber: In nur drei der letzten 17 Spiele konnte die Eintracht ihren Kasten sauber halten.

Braunschweig - Sandhausen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 1:5 Paderborn (2BL, A), 1:2 Magdeburg (2BL, H), 2:1 St. Pauli (2BL, A), 1:0 Kaiserslautern (2BL, H), 1:1 Karlsruhe (2BL, A)

Letzte 5 Spiele Sandhausen: 2:1 Regensburg (2BL, H), 2:2 Paderborn (2BL, H), 2:1 Magdeburg (2BL, A), 0:2 Fürth (2BL, H), 1:3 Hannover (2BL, A)

Die Gäste aus Sandhausen warten seit 16 Pflichtspielen auf eine weiße Weste. Das letzte Mal, dass sie hinten zu Null spielten, war beim 1:0-Erfolg in Rostock am 4. November letzten Jahres. Mit insgesamt 57 Gegentreffern ist der SVS die Schießbude der Liga.

Doch auch wenn es in den letzten drei Partien insgesamt vier Gegentore gab, haben die Sandhäuser keines dieser Spiele verloren. Im Gegenteil: Sie holten sieben von neun Punkten und damit ein Viertel ihrer insgesamt nur 28 Zähler allein an diesen vergangenen drei Spieltagen. In jedem dieser drei Matches schossen sie zwei eigene Tore.

Am vergangenen Wochenende gewannen sie den absoluten Abstiegsgipfel gegen den Vorletzten Regensburg mit 2:1. Damit schlossen sie an Punkten zum Jahn auf und haben nur noch einen Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. Das rettende Ufer ist derweil drei Punkte entfernt.

Auch das bislang letzte Gastspiel war ein Abstiegskracher gegen Magdeburg als die Elbestädter mit 32 Punkten auch noch einige Sorgen hatten, die mittlerweile verflogen sind. Zwischen den beiden Siegen gab es zudem ein respektables 2:2 gegen Aufstiegsaspirant Paderborn. Zum Ende der Saison hin scheint der SVS also nochmal aufzuwachen.

Unser Braunschweig - Sandhausen Tipp: Beide treffen

Das Momentum spricht eher für die Gäste, die zuletzt sieben Punkte aus drei Partien holten, während die Eintracht ihre letzten beiden Spiele, inklusive der Heimpartie gegen Magdeburg, verlor.

Letzten Endes kann diese Begegnung in beide Richtungen ausschlagen, wobei insbesondere das Schlusslicht gefordert ist. Beide Defensiven ließen zuletzt einige Gegentreffer zu, wobei das für die Gäste sogar über die ganze Saison hinweg gilt. Wir gehen davon aus, dass beide Defensivreihen diese Partie nicht unbeschadet überstehen.