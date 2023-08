Braunschweig - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 11.08.23

Unser Braunschweig - Schalke Tipp zum DFB Pokal Spiel am 11.08.2023 lautet: Braunschweig zählt schon nach zwei Spieltagen der 2. Bundesliga zu den Sorgenkindern im deutschen Unterhaus. Schalke erzielte in beiden Ligaspielen jeweils drei Tore.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Schalke auf „Sieg Schalke“:

Braunschweig vs Schalke Quoten Analyse:

Weil der FC Schalke 04 unter Thomas Reis ansprechende Leistungen in der Bundesliga abrufen konnte, durfte der Trainer seinen Platz als Trainer der Knappen behalten. Als Bundesliga-Absteiger gehen die Königsblauen mit Quoten von 1,80 bis 1,90 in die erste Pokalrunde.

Bei den Löwen ist die Situation eine völlig andere. Der Vorstand entschied sich nach der vergangenen Spielzeit zu einem Trainerwechsel. Jens Härtel hat seit der Vorbereitung das Sagen, während Michael Schiele die Koffer packen musste. Nach zwei Niederlagen in Folge ist die Stimmung bereits angespannt. Siegquoten von 3,70 bis 4,00 deuten eine weitere Niederlage an. Für Spaß beim Wetten warten unter diesem Link die neuen Wettanbieter .

Braunschweig vs Schalke Prognose: Zwei Angriffsreihen, die unterschiedlicher nicht sein könnten

Obwohl Schalke 04 am ersten Spieltag gegen den HSV verloren hat, ist die Stimmung in Gelsenkirchen deutlich positiver als in Niedersachsen. Dafür gibt es gute Gründe: Schalke erzielte trotz der Niederlage am 1. Spieltag in beiden absolvierten Zweitliga-Partien jeweils drei Treffer. Gegen Kaiserslautern hat die Torausbeute zusätzlich für drei Punkte gereicht.