Braunschweig - Schalke Tipp, Prognose, Quoten | 20.8.2023

Unser Braunschweig - Schalke Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 20.08.2023 lautet: Die Königsblauen machen es wie im DFB-Pokal und entführen bei der Eintracht einen Sieg.

Erst vergangene Woche begegneten sich Braunschweig und Schalke in der ersten Runde des DFB-Pokals. An gleicher Wirkungsstätte unterlagen die Löwen den Gästen aus dem Ruhrgebiet mit 1:3 und machten den Fehlstart in die neue Saison damit endgültig perfekt. Am Sonntag will man nun die Revanche.

Aufgrund der bisherigen Ergebnisse der beiden Teams gehen wir aber nicht davon aus, dass der Eintracht diese Revanche gelingt. Wir rechnen eher damit, dass sich die Knappen auch im Zweitliga-Duell durchsetzen. Wir entscheiden uns daher für die Wette „Sieg Schalke“ mit einer Quote von 2,00 bei Betano.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Schalke auf „Sieg Schalke“:

Braunschweig hat alle 3 Pflichtspiele der noch jungen Saison verloren.

Schalke erzielte in allen bisherigen 3 Pflichtspielen jeweils 3 Tore.

Erst vergangene Woche gewann S04 bei der Eintracht mit 3:1.

Braunschweig vs Schalke Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung ist fast dieselbe wie im Pokal-Duell vor neun Tagen. Für Wetten auf Schalke gibt es Quoten bis 2,00, während ein Tipp auf einen Heimerfolg der Löwen mit Wettquoten um 3,50 verbunden ist.

Im letzten Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten gab es vier Tore. Eine entsprechende Wette auf das Over 3,5 wirft Quoten um 2,70 ab. Selbst das Over 2,5 mit Werten um 1,70 ist eine Überlegung wert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Braunschweig vs Schalke Prognose: S04 auch im Liga-Duell der Favorit

Braunschweig legte in der noch jungen Saison das hin, was man als klassischen Fehlstart bezeichnen würde. Sowohl die ersten beiden Partien in der 2. Bundesliga als auch das Erstrunden-Match im DFB-Pokal wurden verloren.

In Liga 2 sind die Löwen eine von nur drei Mannschaften, die nach zwei Spieltagen noch ohne Punkt da stehen. Beide Partien gegen Kiel und in Magdeburg wurden mit nur einem Tor Unterschied verloren. Gegen Schalke im Pokal führte man früh mit 1:0, zog letztlich aber doch den Kürzeren.

Interessant: In allen bisherigen drei Braunschweiger Pflichtspielen in der noch jungen Saison gab es Tore in der Nachspielzeit. Zwei dieser drei Treffer gingen dabei auf das Konto der Gegner. Für Braunschweig Schalke Wetten auf ein Tor ab der 76. Minute gibt es Quoten um 2,00.

Saisonübergreifend wartet die Eintracht seit sechs Pflichtspielen auf einen Sieg. Fünf dieser sechs Partien, und zwar die letzten fünf, hat sie verloren. In den letzten zehn Pflichtspiel-Begegnungen kassierte der BTSV immer mindestens ein Gegentor. Die letzte weiße Weste behielten die Löwen zuletzt im April dieses Jahres.

Braunschweig - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 1:3 Schalke (H), 1:2 Magdeburg (A), 0:1 Kiel (H), 1:0 RW Essen (N), 0:0 Hapoel Tel Aviv (N)

Letzte 5 Spiele Schalke: 3:1 Braunschweig (A), 3:0 Kaiserslautern (H), 3:5 HSV (A), 2:2 Twente Enschede (N), 5:0 Gornik Zabrze (N)

Letzte 5 Spiele Braunschweig vs. Schalke: 1:3 (H), 1:3 (A), 2:3 (H), 2:1 (H), 0:1 (H)

Gegner Schalke hat sich nach der etwas unglücklichen wie spektakulären 3:5-Auftaktniederlage beim HSV durch zwei Tore in der Nachspielzeit nicht aus der Bahn werfen lassen. Die beiden folgenden Partien gegen Kaiserslautern und eben in Braunschweig wurden souverän gewonnen.

Bei beiden Erfolgen erzielten die Knappen drei Treffer. Saisonübergreifend konnte Königsblau in den letzten fünf Pflichtspielen immer mindestens doppelt treffen. In den letzten zehn Pflichtpartien der Knappen gab es mindestens drei Tore zu sehen. In acht dieser zehn Spiele waren es sogar mindestens vier Treffer.

Bei Braunschweig Schalke Quoten von bis zu 1,70 für den Tipp auf „Über 2,5 Tore“ ist diese Wettoption ohne Frage eine gute Alternative. Auch in sieben der letzten acht direkten Duelle gab es mindestens drei Tore, auch wenn sich die beiden Teams vor letztem Freitag zuletzt im Jahr 2014 begegneten.

Von den letzten sechs direkten Begegnungen haben die Gäste aus Gelsenkirchen fünf gewonnen. Doch auch hier gilt: Fünf der letzten sechs Aufeinandertreffen fanden zwischen 1990 und 2014 statt.

Unser Braunschweig - Schalke Tipp: Sieg Schalke

Schalke ist einer der Topfavoriten auf den Aufstieg in die Bundesliga. Nach der Auftaktpleite in Hamburg haben sich die Königsblauen nur kurz geschüttelt. Die beiden folgenden Partien wurden klar gewonnen, unter anderem am letzten Freitag bei der Eintracht, die mit drei Niederlagen aus den ersten drei Spielen maximal schlecht in die neue Saison gestartet ist.