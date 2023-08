Braunschweig - St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten | 01.09.2023

Unser Braunschweig - St. Pauli Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 01.09.2023 lautet: In einem Duell mit wenigen Toren nehmen die Gäste mindestens einen Punkt mit an den Kiez.

Im Eintracht Stadion trifft Braunschweig am Freitag auf die Gäste aus St. Pauli. Während die Löwen nach vier Spieltagen auf dem Abstiegs-Relegationsplatz stehen, haben die Kiezkicker bislang noch nicht verloren. Dennoch ist man mit der Ausbeute nicht wirklich zufrieden. Schuld daran ist allen voran die mangelhafte Chancenverwertung.

Weil auch der BTSV bislang nur selten in den gegnerischen Kasten traf, gehen wir von einem torarmen Match aus, in dem wir den Gästen die höheren Siegchancen ausrechnen. Daher entscheiden wir uns für die Wette „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“ mit einer Quote von 1,53 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs St. Pauli auf „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“:

Braunschweig hat 3 der bisherigen 4 Zweitliga-Partien verloren.

Die letzten 3 Zweitliga-Spiele St. Paulis endeten jeweils 0:0.

Saisonübergreifend sind die Kiezkicker seit 10 Pflichtspielen ungeschlagen.

Braunschweig vs St. Pauli Quoten Analyse:

Die Bookies sehen die Gäste aus Hamburg in der Favoritenrolle. Die Quoten für Wetten auf Auswärtssieg erreichen Höchstwerte von 2,00. Bei einem erfolgreichen Tipp auf die Gastgeber erhält man etwa das Dreieinhalbfache seines Einsatzes wieder. Noch etwas mehr aus seinem Einsatz herausholen kann man bei einem der Wettanbieter ohne Steuer.

Interessant sind die Wettquoten auf das Under 2,5. Diese knacken nämlich die Marke von 2,00. Wenn man bedenkt, dass von den bisherigen acht Partien Braunschweigs und St. Paulis in dieser Zweitliga-Saison sechs mit höchstens zwei Treffern endeten, dann lässt sich über diese Option nachdenken. Besonders lohnt sich dies in Verbindung mit einer Freebet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Braunschweig vs St. Pauli Prognose: St. Pauli nutzt die Chancen besser

Nach dem 1:0-Erfolg über Schalke und der Revanche für das Pokal-Aus gegen die Königsblauen in der Woche davor, dachte man in Braunschweig eigentlich, den Schalter umgelegt zu haben. Tatsächlich aber wurde die Partie vom letzten Spieltag in Karlsruhe dann wieder mit 0:2 verloren.

Die drei Punkte vom Heimsieg gegen S04 sind die einzigen, welche die Eintracht im Moment auf dem Konto hat. Die anderen drei Liga-Partien wurden verloren. Saisonübergreifend hat der BTSV nur eines seiner letzten acht Pflichtspiele für sich entschieden und sechs der anderen sieben verloren.

Torreich waren die bisherigen Zweitliga-Spiele der Löwen in dieser Saison nicht. Nur bei der 1:2-Pleite in Magdeburg gab es mehr als zwei Treffer und es war auch das einzige Match, in dem beide Teams treffen konnten. Insgesamt fielen in den bisherigen vier Zweitliga-Partien Braunschweigs nur sieben Tore, was gerade einmal 1,8 Toren pro Match entspricht.

Nur in den Spielen des kommenden Gegners gab es bisher weniger Treffer zu bestaunen. Gegen St. Pauli spielte die Eintracht in der Vergangenheit dabei nicht ungern. In der Vorsaison hat sie beide Duelle mit den Kiezkickern gewonnen. Überhaupt gab es nur eine Pleite in den letzten fünf Aufeinandertreffen und drei Siege.

Braunschweig - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 0:2 Karlsruhe (A), 1:0 Schalke (H), 1:3 Schalke (H), 1:2 Magdeburg (A), 0:1 Kiel (H)

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 0:0 Magdeburg (H), 0:0 Fürth (A), 5:0 Atlas Delmenhorst (A), 0:0 Düsseldorf (H), 2:1 Kaiserslautern (A)

Letzte 5 Spiele Braunschweig vs. St. Pauli: 2:1 (A), 2:1 (H), 0:2 (A), 2:1 (H), 0:0 (A)

St. Pauli auf der anderen Seite blieb am vergangenen Wochenende auch im saisonübergreifend zehnten Pflichtspiel in Serie ungeschlagen, schaffte es allerdings im dritten Zweitliga-Spiel in Folge nicht, einen eigenen Treffer zu erzielen. Nach den Partien gegen Düsseldorf und in Fürth endete auch das Heimspiel gegen Magdeburg mit 0:0.

Die Kiezkicker sind eine von nur drei Mannschaften, die nach vier Spieltagen noch ohne Niederlage sind. Während der HSV aber auf Platz 1 und Magdeburg immerhin noch auf Rang 4 steht, findet man den FCSP nur auf dem neunten Platz wieder. Mit nur einem Gegentreffer stellt er die beste Defensive im Unterhaus.

Dafür gehören die Paulianer zusammen mit Braunschweig zu den beiden Teams, die mit zwei Toren die bisher wenigsten erzielt haben. Dabei hätten die Kicker vom Millerntor gemessen an den Expected Goals bereits 7,3 Treffer erzielt haben müssen. Allein gegen Magdeburg lag der Wert bei den xGoals bei 2,58.

Gegen den FCM kam St. Pauli zu Hause auf 26 Abschlüsse, von denen zwölf auf den gegnerischen Kasten gingen. Insofern konnte keiner so richtig verstehen, wie dieses Match ohne Treffer ausgehen konnte. Mit im Schnitt 0,8 Toren sind in den bisherigen Liga-Spielen der Kiezkicker die mit Abstand wenigsten gefallen.

Unser Braunschweig - St. Pauli Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore

St. Pauli ist seit zehn Pflichtspielen ungeschlagen, während die Löwen nur eine ihrer letzten acht Pflichtpartien für sich entscheiden konnten. Nicht zuletzt deshalb rechnen wir hier mit mindestens einem Punkt der Gäste. Viele Treffer sollte es dabei nicht geben, wenn diejenigen Mannschaften aufeinandertreffen, in deren bisherigen Partien im Schnitt 1,8 bzw. 0,8 Tore erzielt wurden.