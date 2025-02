Braunschweig - Ulm Tipp, Prognose, Quoten | 01.03.2025

Unser Braunschweig - Ulm Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 01.03.2025 lautet: In diesem Aufeinandertreffen steht viel auf dem Spiel. Ulm will Braunschweig überholen, während der BTSV dem Relegationsplatz entkommen will. Im Wett Tipp heute wird es aber auf keinen Fall ein Torfestival geben.