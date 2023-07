Breidablik - Shamrock Rovers Tipp, Prognose & Quoten | 18.07.2023

Unser Breidablik - Shamrock Rovers Tipp zum Champions League Quali-Spiel am 18.07.2023 lautet: Nach dem Hinspiel-Sieg in der Vorwoche hat der isländische Meister die besseren Karten. Diese Butter dürfte sich Breidablik nicht mehr vom Brot nehmen lassen.

Mit 20 Meisterschaften und 25 Pokalsiegen sind die Shamrock Rovers die klare Nummer 1 in Irland. In den europäischen Wettbewerben tun sich die „Hoops“ aber schwer. Hier reichte es in unzähligen Versuchen bisher nur für eine Europa-League- (2011/12) und eine Conference-League-Gruppenphase (2022/23). In diesem Jahr droht den Iren nach der 0:1-Heimpleite in der Vorwoche gegen den isländischen Meister Breidablik erneut das frühe Aus in der Champions-League-Quali. Die Wettquoten sprechen sich im Rückspiel auch am ehesten für einen Heimsieg aus. Wir entscheiden uns bei dem Spiel mit einer Quote von 1.50 bei Betano für die Wette „Doppelte Chance 1/x & Unter 4.5 Tore“.

Darum tippen wir bei Breidablik vs Shamrock Rovers auf „DC 1/x & Unter 4.5 Tore“:

Breidablik steht in dieser CL-Saison nach 3 Spielen bei 3 Siegen und 13:1 Toren

Die Isländer haben das Hinspiel auswärts schon gewonne

Die Shamrock Rovers sind in der Königsklasse noch ohne Auswärtssieg

Breidablik vs Shamrock Rovers Quoten Analyse:

Beide Teams bewegen sich mit einem Marktwert von 2,7 Mio. bzw 3,9 Mio. Euro auf einem ähnlichen Level. Während die Iren schon zweimal das Ticket für eine Gruppenphase lösen konnten, warten die Isländer noch auf die erste Teilnahme an einer UEFA-Gruppe. Trotzdem schlagen sich die besten Bookies bei der Breidablik vs Shamrock Rovers Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 2.17 etwas mehr auf die Seite der Hausherren. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit Quoten im Schnitt von 3.35 eingepreist.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Breidablik vs Shamrock Rovers Prognose: Bringen die Isländer den Vorsprung über die Runden?

Breidablik aus Kopavogur sicherte sich im Vorjahr den zweiten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger Vikingur Reykjavik betrug am Ende zehn Punkte. In 14 Heimspielen setzte es nur eine Pleite und insgesamt 10 Gegentore. In der isländischen „Besta deild karla“ sind 2023 15 Spieltage absolviert. Die „Blikar“ stehen aktuell nur auf Rang 3 mit acht Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Vikingur. Auch im Pokal ist der amtierende Meister in dieser Saison schon raus.

Im Halbfinale scheiterte man Anfang Juli nach Elfmeterschießen an KA Akureyri. Seit der Spielzeit 2010/11 war der Verein einige Male im Europapokal vertreten. Mehr als die dritte Qualifikationsrunde sprang dabei aber noch nie heraus. In dieser CL-Saison musste der isländische Meister vor der ersten Quali-Runde schon zweimal ran. Breidablik setzte sich zunächst mit 7:1 gegen Tre Penne (Meister San Marino) und dann mit 5:0 gegen Buducnost Podgorica (Meister Montenegro) durch.

Die Shamrock Rovers gewannen in der Vorsaison den 20. Liga-Titel der Vereinsgeschichte. Zudem war die Meisterschaft 2022 die dritte in Folge. Das Polster auf den ersten Verfolger Derry City betrug am Ende 13 Punkte. In den 18 Heimspielen der vergangenen Spielzeit waren die „Hoops“ ohne Niederlage geblieben und hatten nur 2 Remis hinnehmen müssen. Alle fünf Saisonpleiten setzte es dafür auf des Gegners Platz. In der Saison 2023 sind in Irland auch schon wieder 24 Spieltage absolviert.

Die Rovers stehen wieder auf Platz 1, haben aber lediglich ein Polster von 4 Zählern auf den Tabellenzweiten St. Patrick‘s Athletic. Mit dem 1:0 daheim gegen den amtierenden Vizemeister aus Derry glückte der Mannschaft von Coach Stephen Bradley nur 1 Sieg in den letzten 5 Pflichtspielen. In der Königsklasse ging der irische Rekordmeister schon in 27 Spielen an den Start. Dabei reichte es lediglich für vier Siege (alle daheim): gegen Flora Tallinn, gegen Slovan Bratislava, gegen Hibernians und Ludogorets Rasgrad.

Breidablik - Shamrock Rovers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Breidablik: 1:0 Fram Reykjavik (A), 1:0 Shamrock Rovers (A), 5:1 Fylkir Reykjavik (H), 1:3 n.E. KA Akureyri (A), 5:0 Buducnost Podgorica (A)

Letzte 5 Spiele Shamrock Rovers: 0:1 Breidablik (H), 0:0 Drogheda United (A), 0:2 Dundalk (A), 1:0 Derry City (H), 2:2 Bohemians Dublin (A)

Letzte 5 Spiele Breidablik vs Shamrock Rovers: 1:0

In der Vorwoche kreuzten sich die Wege beider Vereine erstmals. Für die Rovers war es nach 4 Siegen im ersten Duell gegen eine Mannschaft aus Island die erste Niederlage. Breidablik war dagegen das erste Mal auf einen Klub aus Irland getroffen.

Im Hinspiel fiel der Treffer des Tages schon in der ersten Hälfte. Erzielen die Isländer auch im Rückspiel das erste Tor in Halbzeit 1, wird das von Buchmacher Tipwin, den wir einem ausführlichen Tipwin-Test unterzogen haben, mit einer Quote von 2.40 belohnt.

Unser Breidablik - Shamrock Rovers Tipp: DC 1/x & Unter 4.5 Tore

Vor dem Hinspiel sprach bei dieser Erstrundenpaarung viel für ein Duell auf Augenhöhe. Auch im Rückspiel dürfte keine Mannschaft allzu klare Vorteile haben. Doch mit dem Heimvorteil und dem 1:0-Erfolg aus der Vorwoche haben die Isländer einige Trümpfe in der Hand. Wir glauben, dass sich Breidablik diesen Vorsprung nicht mehr nehmen lässt. Vor allem, da die Rovers auswärts in der CL noch nie gewonnen haben.