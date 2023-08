Bremen - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 18.08.2023

Unser Bremen - Bayern Tipp zum Bundesliga Spiel am 18.08.2023 lautet: Rekordeinkauf Harry Kane verhilft seinem neuen Klub mit seinem ersten Bundesligatreffer zum Sieg.

Am Freitag ist es soweit: Die 61. Spielzeit der Bundesliga wird im Bremer Weserstadion angepfiffen. Gegenüber stehen sich der SV Werder Bremen sowie Meister Bayern München. Blickt man auf die Ergebnisse aus den letzten Duellen, allen voran in Bremen, dann kann der Sieger nur aus München kommen.

Bei den Gästen wird Rekordeinkauf Harry Kane in der Startelf stehen und alles dafür tun, um in seinem ersten Bundesligaspiel seinen ersten Treffer zu erzielen. Wir gehen davon aus, dass ihm das gelingt und entscheiden uns für die Wette „Sieg Bayern & Torschütze Kane“ mit einer Quote von 1,50 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Bremen vs Bayern auf „Sieg Bayern & Torschütze Kane“:

Bayern hat keines der letzten 31 Duelle in Bundesliga und DFB-Pokal verloren.

Die letzten 15 Gastspiele in Bremen haben die Münchner alle gewonnen.

Kane traf in den letzten 7 Pflichtspielen, in denen er in der Startelf stand.

Bremen vs Bayern Quoten Analyse:

Auch zur neuen Bundesliga-Saison kann man bei einigen Buchmachern steuerfrei wetten. So lässt sich dann auch etwas mehr Ertrag aus den an sich niedrigen Quoten von höchstens 1,28 für Wetten auf einen Bayern-Dreier herausholen. Wer an einen grün-weißen Erfolg glaubt, der wird für einen entsprechenden Tipp mit Wettquoten bis 10,00 belohnt.

Eine neue Saison ist auch immer ein guter Zeitpunkt, einen neuen oder anderen Wettanbieter auszuprobieren, insbesondere einen, bei dem Wetten ohne Einzahlung möglich sind. Hier ließe sich dann zum Beispiel ohne Risiko eine Wette auf Unter 3,5 Tore versuchen, die Quoten bis 2,00 abwirft. Ein Tipp auf das Over 2,5 liefert nur Werte um 1,30.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bremen vs Bayern Prognose: Münchner zeigen Reaktion auf Supercup

Vier Erstligisten sind am Wochenende in der ersten Runde des DFB-Pokals rausgeflogen und Werder Bremen ist einer davon. Bei Drittligist Viktoria Köln kassierten die Werderaner in Gestalt von Amos Pieper bereits in der elften Minute einen Platzverweis. Dennoch konnten sie im weiteren Spielverlauf zweimal in Führung gehen.

Am Ende war es ein Gegentor in der vierten Minute der Nachspielzeit, welches das vorzeitige Aus doch noch besiegelte. Damit knüpften die Grün-Weißen im ersten Pflichtspiel der Saison an die schwachen Ergebnisse aus den vergangenen Testspielen an. Von ihren letzten vier Vorbereitungsspielen hatten sie keines gewonnen und das letzte verloren.

Saison- und wettbewerbsübergreifend blieben die Kicker von der Weser gar im sechsten Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. Fünf dieser sechs Partien, davon vier im Schlussspurt der letzten Saison, haben die Bremer verloren. Überhaupt gewannen sie nur eines ihrer letzten 13 Pflichtspiele und das auch noch auswärts bei Absteiger Hertha BSC.

Zu Hause gab es den letzten Pflichtspielsieg am 25. Februar 2023. Es folgten vier Heimpleiten mit je mindestens zwei Gegentoren und im letzten Heimmatch der Vorsaison ein 1:1 gegen Köln. Ob sich das gegen die Bayern bessert? Wohl kaum! Die letzten 15 Heimduelle mit dem FCB hat der SV Werder alle verloren.

Bremen - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bremen: 2:3 Viktoria Köln (A), 1:2 Racing Straßburg (N), 3:3 Racing Straßburg (N), 1:1 Ipswich Town (N), 0:0 RB Leipzig (N)

Letzte 5 Spiele Bayern: 0:3 RB Leipzig (H), 4:2 AS Monaco (N), 4:3 Liverpool (N), 1:0 Kawasaki Frontale (N), 1:2 Manchester City (N)

Letzte 5 Spiele Bremen vs. Bayern: 1:2 (H), 1:6 (A), 1:3 (H), 1:1 (A), 0:1 (H)

Insgesamt warten die Werderaner seit sage und schreibe 31 Duellen in Bundesliga und DFB-Pokal auf einen Sieg gegen den Rekordmeister. Der hat es indes verpasst, im ersten Pflichtspiel der Saison die erste Trophäe an die Säbener Straße zu holen. In der heimischen Allianz Arena verlor der FCB das Spiel um den Supercup gegen RB Leipzig klar mit 0:3.

Thomas Tuchel war ratlos und das Debüt von Harry Kane, der in der 63. Minute eingewechselt wurde, wurde durch den Dreierpack von Leipzigs Dani Olmo in den Schatten gestellt. In Bremen wird der Hurricane, dem Tuchel eine Einsatzgarantie zusprach, von Beginn an auflaufen.

In seinen letzten sieben Pflichtspielen für Ex-Verein Tottenham und sein Land England, in denen Kane in der Startelf stand, hat er immer getroffen und dabei insgesamt neun Treffer erzielt. Überhaupt traf er in nur zwei der letzten 16 Pflichtspiele, die er von Beginn an bestritt, nicht. Insofern liegen Bremen Bayern Wetten auf ein Tor des Engländers nahe.

In den vergangenen zehn Saison-Eröffnungsspielen in den letzten zehn Jahren blieben die Bayern stets ungeschlagen. Acht dieser zehn Partien haben sie gewonnen. Unter anderem war im Jahre 2016 ein 6:0 gegen die Werderaner dabei. Gegen den SVW hat der FCB insgesamt eine 72-27-28-Bllanz bei 264:144 Toren.

Unser Bremen - Bayern Tipp: Sieg Bayern & Torschütze Kane

Die Bilanz der Bayern aus den Duellen mit Bremen spricht Bände. Seit 2010 hat der FCB alle 15 Gastspiele an der Weser gewonnen. Mit Harry Kane haben die Münchner nun einen Stürmer in ihren Reihen, der während seiner Zeit in England mehrfach Torschützenkönig wurde und bei seinen letzten Einsätzen für Tottenham und England immer traf.

Zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison wird er genauso weitermachen und seinen ersten Treffer im deutschen Oberhaus erzielen.