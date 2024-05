Bremen - Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 04.05.2024

Unser Bremen - Gladbach Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.05.2024 lautet: Werder empfängt Mönchengladbach zum drittletzten Spiel der Saison. Wir erwarten in unserem Wett Tipp heute aufgrund schwacher Defensiven auf beiden Seiten eine torreiche Partie.

Während die Bremer den Klassenerhalt mit neun Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz sicher haben sollten, könnte die Saison für Gladbach noch ein böses Erwachen bereithalten. Der Vorsprung auf Mainz auf dem 16. Tabellenplatz beträgt nur vier Punkte und könnte bei einer Niederlage gegen Bremen am kommenden Samstag gefährlich schrumpfen. Beide Mannschaften sind in dieser Saison enorm schwer einzuschätzen, so reihten sich regelmäßig starke an unterirdische Leistungen an.

Wir wählen daher lieber eine „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“-Wette mit einer Quote von 1,72 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Bremen vs Gladbach auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

In den letzten vier Duellen zwischen Bremen und Gladbach trafen jeweils beide Mannschaften und es fielen mindestens vier Treffer..

Gladbach stellt mit 60 Gegentreffern die viertschwächste Defensive der Liga.

In drei der letzten vier Partien von Gladbach trafen beide Teams und es wurden mindestens drei Tore erzielt.



Bremen vs Gladbach Quoten Analyse:

Einen wirklichen Favoriten können auch die Buchmacher im anstehenden Duell zwischen Werder Bremen und der Borussia aus Gladbach nicht ausmachen. Auf dem Drei-Wege-Markt liegen die Siegquoten beider Teams mit 2,25 für die Hausherren und 2,85 für die Gäste recht nah beieinander.

Dass beide Mannschaften mindestens einen Abschluss im gegnerischen Tor versenken, wird derweil jedoch sehr wahrscheinlich gesehen. Für eine entsprechende Wette halten die besten deutschen Wettanbieter nur eine Quote in Höhe von 1,46 bereit.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bremen vs Gladbach Prognose: Kann Gladbach den Weg über die Relegation vermeiden?

Die Gladbacher spielen eine schwache Saison und stehen mit einer Bilanz von sieben Siegen, 13 Niederlagen und elf Remis auf dem 13. Platz der Tabelle. In den letzten acht Spielen gelang nur ein einziger Sieg, so dass die Formkurve für den Schlussspurt in der laufenden Spielzeit nicht gerade in die richtige Richtung zeigt. Mit Frankfurt und Stuttgart warten zudem noch zwei schwere Gegner auf die Fohlen in den beiden letzten Saisonspielen.

So könnte das Spiel gegen Bremen die wohl realistischste Chance darstellen, noch einen Dreier in dieser Saison einzufahren und den drohenden Weg über die Relegation zu verhindern. Ob dies mit der löchrigen Defensive der Borussia gelingt, scheint jedoch sehr fragwürdig.

Die Hausherren aus Bremen blicken auf eine sehr wechselhafte Spielzeit zurück und werden mit dem Ergebnis sicherlich nicht zufrieden sein. Mit 37 Punkten steht man im bedeutungslosen Mittelfeld der Tabelle und wird sich vor allem über den schwachen Start der Saison ärgern, als es in den ersten acht Partien direkt sechs Niederlagen hagelte.

Zur Hälfte der Saison gelang den Mannen von Trainer Ole Wernen dann ein ordentlicher Run, in dem die Bremer in sieben Spielen ungeschlagen blieben und vier Siege einfahren konnten. Dieser gute Lauf verhinderte, dass Werder nun auf den letzten Metern der Bundesliga Rückrunde im Abstiegskampf steckt. Zudem zeigte die Formkurve der Werderaner mit zwei Siegen in Folge zuletzt in die richtige Richtung.

Bremen - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bremen: 3:0 Augsburg (A), 2:1 Stuttgart (H), 0:5 Leverkusen (A), 1:1 Frankfurt (A), 0:2 Wolfsburg (H).

Letzte 5 Spiele Gladbach: 0:0 Union Berlin (H), 3:4 Hoffenheim (A), 1:2 BVB (H), 3:1 Wolfsburg (A), 0:3 Freiburg (H).

Letzte 5 Spiele Bremen vs. Gladbach: 2:2 (A), 2:2 (A), 5:1 (H), 2:4 (H), 0:1 (A).



Selbstverständlich handelt es sich beim Spiel zwischen Bremen und Gladbach um ein Bundesliga-Duell mit langer Tradition. So spielten beide Teams schon 107 Mal in der obersten deutschen Spielklasse gegeneinander und können dabei auf eine sehr ausgeglichene Bilanz zurückblicken.

Die Grün-Weißen aus dem Norden der Republik schlugen die Fohlen insgesamt 39 Mal. 28 der 54 Heimspiele konnten dabei erfolgreich gestaltet werden. In diesen Spielen fielen im Schnitt 2,9 Tore.

Dieser Schnitt stieg in den letzten vier direkten Duellen der beiden Kontrahenten auf 5,0 Tore an. Die letzten beiden Spiele endeten mit einem 2:2 Unentschieden, ein Ergebnis, welches wir uns auch in der anstehenden Partie vorstellen könnten.

Die Heimbilanz für die Bremer sah dabei nicht wirklich rosig aus, so konnte nur eines der letzten sechs Heimspiele gegen Gladbach gewonnen werden und es setzte vier Pleiten. Solltet ihr auch im kommenden Duell den wichtigen Sieg für die Fohlen kommen sehen, findet ihr für eine „Gladbach gewinnt & Über 2,5 Tore“-Wette bei Sunmaker eine Quote in Höhe von 3,75, die eine Überlegung wert sein könnte.

Unser Bremen - Gladbach Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Die letzten Duelle zwischen den beiden Mannschaften standen jeweils für ein Spektakel. In zwei der letzten vier Partien fielen ganze sechs Treffer. Aufgrund der wechselhaften Auftritte beider Teams in dieser Saison könnten wir uns auch im anstehenden Match zwischen Bremen und Gladbach einen wilden Schlagabtausch vorstellen.