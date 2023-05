Bremen - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 20.05.2023

Unser Bremen - Köln Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.05.2023 lautet: In einer Partie mit mindestens drei Toren schaffen es beide Teams auf die Anzeigetafel.

In den letzten Wochen vergab Werder Bremen reihenweise Matchbälle im Kampf um den Klassenerhalt. Am vorletzten Spieltag soll der Verbleib in der Bundesliga dann aber auch tatsächlich eingetütet werden, wobei es eines grün-weißen Erfolgs unter Umständen gar nicht bedarf. Gegner Köln spielte dagegen in den letzten Wochen noch einmal ordentlich auf und will auch im hohen Norden seinen positiven Lauf fortsetzen. Wir entscheiden uns für die Wette „Beide treffen & Über 2,5 Tore“. Hierfür bietet AdmiralBet eine Quote von 1,65.

Darum tippen wir bei Bremen vs Köln auf „Beide treffen & Über 2,5 Tore“

In den letzten 10 Spielen der Bremer trafen beide Teams.

In 5 der letzten 6 Partien der Kölner gab es Tore auf beiden Seiten.

In den letzten 11 Begegnungen Werders fielen mindestens 3 Tore.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bremen vs Köln Quoten Analyse:

Die besten Sportwettenanbieter können sich in diesem Duell auf keinen Favoriten festlegen. Die Quoten für Wetten auf Heim- bzw. Auswärtssieg sind bei einigen Buchmachern gleich hoch. Im besten Fall kann man jeweils mit Quoten bis 2,65 rechnen. Die Doppelte Chance 1X bzw. X2 liegt dann jeweils bei etwa 1,50.

Davon, dass beide hier zum Torerfolg kommen, gehen die Bookies aus. Die Wettoption „Beide treffen“ bleibt mit ihren Quoten unter der Marke von 1,50. Nur knapp knackt diesen Wert ein Tipp auf Über 2,5 Tore im Spiel. Bei mindestens vier Treffern winken dagegen Wettquoten bis 2,40.

Bremen vs Köln Prognose: Munteres Hin und Her

Auch den dritten Matchball in Folge haben die Bremer vergeben. Beim 1:2 bei RB Leipzig verloren die Werderaner auch das dritte Ligaspiel in Folge und können rein rechnerisch noch absteigen. Bitter: Bei den Sachsen führte der SVW bis zur 87. Minute mit 1:0 und kassierte den Gegentreffer zum 1:2 in der sechsten Minute der Nachspielzeit.

Auf Platz 12 stehend und mit fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz sollte zwei Spieltage vor dem Saisonende aber dennoch nichts mehr anbrennen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der SVW noch absteigt, liegt bei unter einem Prozent. Dennoch ist man trotz des fast sicheren Klassenerhalts mit den vergangenen Wochen alles andere als zufrieden.

Von den letzten zehn Ligaspielen hat Bremen nur eines gewonnen. Überhaupt gab es in diesem Zeitraum nur fünf Zähler. In der Formtabelle der letzten zehn Spieltage steht Werder damit auf dem vorletzten Platz - und das auch nur wegen des weniger schlechten Torverhältnisses gegenüber der Hertha.

Zumindest der neutrale Fan kam in den vergangenen Partien der Werderaner auf seine Kosten. In den letzten zehn Spielen des SVW gab es Tore auf beiden Seiten und in den letzten elf Begegnungen immer mindestens drei Tore. Die Marke von 2,5 Treffern wurde in 23 der bisherigen 32 Spiele Werders geknackt. Das ist Liga-Höchstwert!

Bremen - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bremen: 1:2 RB Leipzig (BL, A), 1:2 Bayern (BL, H), 1:2 Schalke (BL, A), 4:2 Hertha (BL, A), 1:2 Freiburg (BL, H)

Letzte 5 Spiele Köln: 5:2 Hertha (BL, H), 2:1 Leverkusen (BL, A), 0:1 Freiburg (BL, H), 3:1 Hoffenheim (BL, A), 1:1 Mainz (BL, H)

Letzte 5 Spiele Bremen vs Köln: 1:7 (BL, A), 1:1 (BL, A), 1:1 (BL, H), 6:1 (BL, H), 0:1 (BL, A)

Der 1. FC Köln auf der anderen Seite kommt kurz vor Ende der Saison offenbar nochmal auf Betriebstemperatur. Nach dem 2:1-Auswärtssieg im Derby gegen Leverkusen, fertigten die Geißböcke am vergangenen Wochenende die Hertha zu Hause mit 5:2 ab. Es war der dritte Sieg in den letzten vier Partien.

Überhaupt hat der Effzeh nur eines der letzten sieben Bundesliga-Spiele verloren und vier gewonnen. Ohne Gegentor ging es zuletzt allerdings nur selten. In acht der letzten neun Partien gab es Gegentreffer, zuletzt sechsmal in Folge. Auswärts hielten die Kölner in dieser Saison in nur zwei der bisherigen 16 Spiele hinten die Null.

In besagten 16 Auswärtspartien holten sie nur vier Dreier. Aber: Allein drei dieser vier Siege gab es in den letzten drei Auswärtsbegegnungen. Drei Auswärtssiege am Stück schaffte zuletzt kein anderes Team. Noch nicht einmal zwei Auswärtserfolge in Serie kann eines der anderen 17 Bundesliga-Teams aktuell für sich verzeichnen.

An das Hinspiel haben die Geißböcke beste Erinnerungen. Denn da schossen sie die Bremer mit 7:1 ab - der höchste Bundesliga-Sieg der Kölner seit dem 6:0 gegen Waldhof Mannheim im Mai 1990. Es war auch ein Stück weit eine verspätete Revanche für die 1:6-Klatsche in Bremen in der Saison 2019/2020.

Unser Bremen - Köln Tipp: Beide treffen & Über 2,5 Tore

In den letzten vier Duellen zwischen diesen beiden Teams gab es immer Tore auf beiden Seiten. Auch in den vergangenen Bundesliga-Wochen der beiden Mannschaften gab es in der Regel Tore für und gegen die Klubs und meistens auch mehr als zwei Treffer im Spiel - vor allem in den Begegnungen der Bremer.