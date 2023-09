Bremen - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 02.09.2023

Unser Bremen - Mainz Tipp zum Bundesliga Spiel am 02.09.2023 lautet: Der SVW erzielt sein erstes Bundesligator in dieser Saison, spielt aber mal wieder nicht zu Null.

Werder Bremen hat Mainz 05 zu Gast und unternimmt einen neuen Anlauf, die mittlerweile seit vier Monaten andauernde Horror-Serie zu beenden und den ersten Pflichtspielsieg seit dem 22. April 2023 einzufahren. Doch die Gäste spielten zuletzt gerne an der Weser.

Sie rechnen sich bei den Grün-Weißen etwas aus, allerdings war ihr Start in die Bundesliga auch alles andere als erfolgreich. Zudem warten sie genauso lang wie der SVW auf einen Buli-Dreier. Wir sehen keinen echten Favoriten, denken aber, dass hier Tore auf beiden Seiten fallen. Deshalb spielen wir die Wette „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,55 bei Betano an.

Darum tippen wir bei Bremen vs Mainz auf „Beide Teams treffen“:

Bremen kassierte in den letzten 15 Pflichtspielen Gegentreffer.

Mainz kassierte in den letzten 10 Bundesligaspielen Gegentore.

Beide haben zuletzt am 22. April 2023 eine Bundesligapartie gewonnen.

Bremen vs Mainz Quoten Analyse:

Wer ist denn der Favorit, wenn beide zuletzt im April ein Bundesliga-Match gewannen? Richtig: Niemand! So sehen es auch die Bookies. Die Quoten für Wetten auf Heim- bzw. Auswärtssieg liegen dicht beieinander und bewegen sich zwischen 2,40 und 2,70 herum. Ein offenes Spiel, bei dem es sich erst recht lohnt, vorher auf den Betano Bonus zu schauen.

Tore sollte es nach dem Dafürhalten der Buchmacher einige geben. Der Tipp auf Über 2,5 Tore bringt eine Höchstquote von 1,65. Etwas geringer sind die Werte bei der Wettoption „Beide treffen“. Hier liefert Betano mit einer 1,55 den Bestwert. Bei diesem Wettanbieter könnt ihr die Wetten auch über die Betano App platzieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bremen vs Mainz Prognose: Beide tun alles, um die Durststrecke zu beenden

Es hat nicht viel zu Bremens erstem Punkt in der noch jungen Bundesliga-Saison gefehlt. Nach der 0:4-Auftaktschlappe gegen die Bayern musste der SVW am vergangenen Wochenende beim Sport-Club Freiburg ran. Im Breisgau verlor Werder durch einen Gegentreffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit mit 0:1.

Mit null Punkten und 0:5 Toren stehen die Grün-Weißen nach zwei Spieltagen am Tabellenende. Bereits das erste Pflichtspiel der Saison hatte Bremen verloren. In der ersten Runde des DFB-Pokals gab es bei Drittligist Viktoria Köln trotz einer zweimaligen Führung eine 2:3-Niederlage. Die Luft für Trainer Ole Werner scheint dünner zu werden.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Den letzten Sieg in einem Pflichtspiel feierten die Bremer am 22. April dieses Jahres. Beim späteren Absteiger Hertha BSC gewann man mit 4:2. Es war der einzige Sieg in den letzten 15 Pflichtspielen. Elf der übrigen 14 Partien wurden verloren. Auch seit dem Erfolg bei der Hertha hat Werder schon wieder acht Pflichtspiele bestritten.

Die Bilanz mit nur einem Remis und sieben Niederlagen ist erschreckend. Saisonübergreifend verloren die Werderaner die letzten vier Pflichtspiele in Serie. In den letzten 15 Pflichtpartien kassierte Bremen immer mindestens ein Gegentor. Nachdem sie selbst zwölfmal in Folge treffen konnten, blieben sie in den letzten drei Bundesligaspielen ohne eigenes Tor.

Bremen - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bremen: 0:1 Freiburg (A), 0:4 Bayern (H), 2:3 Viktoria Köln (A), 1:2 Racing Straßburg (N), 3:3 Racing Straßburg (N)

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:1 Frankfurt (H), 1:4 Union Berlin (A), 1:0 Elversberg (A), 3:0 Burnley (N), 4:1 St. Gallen (N)

Letzte 5 Spiele Bremen vs. Mainz: 2:2 (A), 0:2 (H), 0:1 (H), 1:0 (A), 1:3 (A)

Dem FSV Mainz hat am letzten Spieltag nicht viel gefehlt, um seine Durststrecke zu beenden. Wie die Bremer gewannen auch die Nullfünfer zuletzt am 22. April 2023 ein Spiel in der Bundesliga. Immerhin starteten sie mit einem Sieg bei Zweitligist Elversberg in der ersten Runde des DFB-Pokals (1:0) in die neue Saison.

Am Sonntag hatten sie dann auch Eintracht Frankfurt am Rande einer Niederlage, ehe die SGE im Rhein-Main-Derby in der Nachspielzeit doch noch zum 1:1-Endstand traf. Damit verpasste es der FSV zum zehnten Mal in Folge, in einer Bundesligapartie mal wieder zu Null zu spielen. Die letzte weiße Weste gab es am 1. April 2023 beim 3:0 in Leipzig.

Am ersten Spieltag der laufenden Saison gerieten die Rheinhessen bei Union Berlin unter die Räder und verloren mit 1:4. Im zweiten Auswärtsmatch soll es nun den ersten Sieg geben und eigentlich könnte der Gegner kein besserer sein. Denn die letzten drei Gastspiele im Weserstadion hat Mainz allesamt für sich entschieden.

Nicht nur das: Die Nullfünfer kassierten in ihren letzten drei Partien bei Werder noch nicht einmal ein Gegentor und schossen selbst acht. Überhaupt haben sie seit 2013 nur eine von neun Auswärts-Begegnungen beim SVW verloren. Daneben gab es fünf Siege und drei Remis. Insgesamt gab es nur eine Pleite in den letzten sechs Duellen und vier Dreier.

Unser Bremen - Mainz Tipp: Beide Teams treffen

Beide Kontrahenten haben seit über vier Monaten kein Bundesligaspiel mehr gewonnen. Dafür haben beide in den letzten Monaten immer Gegentore kassiert. Bremen wartet seit 25. Februar und Mainz seit 1. April 2023 auf eine weiße Weste. Auf einen Sieger würden wir uns nicht festlegen, da für uns jeder Spielausgang möglich ist. Wir erwarten aber Treffer auf beiden Seiten, da beide versuchen werden, einen Schritt aus der Krise zu machen.