Brentford - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 25.11.2023

Unser Brentford - Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 25.11.2023 lautet: Am vergangenen Spieltag beendete Liverpool mit einem 3:0-Erfolg Brentfords Serie von drei Siegen in Folge. In unserem Wett Tipp heute nehmen wir uns insbesondere die Defensive der Gunners vor.