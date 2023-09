Brentford - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 27.09.2023

Unser Brentford - Arsenal Tipp zum EFL Cup Spiel am 27.09.2023 lautet: Der Ligapokal bietet immer die Gelegenheit, Leistungsträger zu schonen. Da der Kader der Gunners deutlich mehr Qualität hat, dürften die Gäste am Mittwoch mindestens ein Remis holen.

In der dritten Runde des EFL Cups 2023/24 kommt es zu fünf Erstliga-Duellen. Dazu gehört auch das London-Derby zwischen Brentford und Arsenal am Mittwoch im Gtech Community Stadium. Beide Vereine waren in der Vorsaison im Ligapokal in der dritten Runde gescheitert. Wer zieht dieses Mal ins Achtelfinale ein?

Die Wettquoten sehen die Gäste leicht vorne. Auch wir rechnen eher mit den Gunners und spielen mit einer Quote von 1,57 bei Happybet die Wette „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Brentford vs Arsenal auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Die Qualität im Kader spricht für Arsenal (1,09 Mrd. zu 365 Mio. Euro).

Die Bees haben nur eines der letzten 8 Duelle gegen die Gunners gewonnen.

Der AFC ist in dieser Saison noch ungeschlagen.

Brentford vs Arsenal Quoten Analyse:

Arsenal ist in dieser PL-Saison noch ohne Niederlage und steht auf Rang 5. Brentford hat dagegen nur fünf Plätze Vorsprung auf die Abstiegszone. Da auch die Qualität für die Gunners spricht, schicken die besten Buchmacher den AFC als leichten Favoriten aufs Feld.

So gibt es bei der Brentford vs Arsenal Prognose durchschnittliche Quoten von 2,07 für einen Sieg der Gäste. Gehen die Hausherren nach 90 Minuten als Sieger vom Feld, wird das mit Quoten im Schnitt von 3,39 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Brentford vs Arsenal Prognose: Wer schont die meisten Stammspieler?

Man darf nicht vergessen, dass Brentford erst das dritte Jahr in der Premier League spielt. Der Verein aus dem Westen der Hauptstadt hat sich mit seinem furchtlosen Stil, der durch ein hohes Gegenpressing geprägt ist, schnell in der englischen Eliteklasse etabliert. So gingen die Bees in den ersten beiden PL-Spielzeiten auf den Plätzen 13 und 9 über die Ziellinie. Die Fans träumen nun von einem Ticket für den Europapokal. Bis Januar muss man allerdings immer noch ohne den gesperrten Top-Stürmer Ivan Toney auskommen.

Die Mannschaft von Coach Thomas Frank startete mit einem Sieg und drei Remis in die Liga-Saison. Dann folgte aber mit dem 0:1 bei Newcastle United die erste Pleite. Besonders bitter war das 1:3 am Samstag daheim gegen den bisher noch sieglosen Everton FC. So stehen die Bees mit sechs Punkten und 9:9 Toren auf Platz 13. In der vorigen Runde im Ligapokal zu Gast bei Viertligist Newport County hatte der BFC schon große Probleme und war erst nach Elfmeterschießen weitergekommen.

In der vergangenen Woche feierte Arsenal nach mehr als sechseinhalb Jahren die Rückkehr in die Champions League. Diese fiel mit einem souveränen 4:0-Heimsieg gegen PSV Eindhoven sehr gelungen aus. Auch der Start in die PL-Spielzeit kann sich sehen lassen. Allerdings ließen die Gunners in zwei London-Derbys schon Punkte liegen. Daheim gegen Fulham und Tottenham reichte es jeweils nur zu einem 2:2. So hat der AFC auf Rang 5 der Tabelle vier Punkte Rückstand auf Tabellenführer Manchester City.

In der Offensive lassen die Männer von Coach Mikel Arteta bisher zu viele Chancen liegen. So fragen sich viele Fans und Experten, warum die Verantwortlichen im Sommer nicht einen neuen Mittelstürmer verpflichtet haben. Kai Havertz, für den man die stolze Summe von 75 Millionen Euro an Chelsea überwiesen hat, ist bisher noch ohne einen einzigen Scorerpunkt und steht deswegen auch des Öfteren nicht in der Startelf. Im Vorjahr schied Arsenal in Runde 3 des EFL-Cups gegen Brighton aus.

Brentford - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brentford: 1:3 Everton (H), 0:1 Newcastle (A), 2:2 Bournemouth (H), 3:0 n.E. Newport County (A), 1:1 Crystal Palace (H)

Letzte 5 Spiele Arsenal: 2:2 Spurs (H), 4:0 PSV Eindhoven (H), 1:0 Everton (A), 3:1 Manchester United (H), 2:2 Fulham (H)

Letzte 5 Spiele Brentford vs Arsenal: 1:1 (A), 0:3 (H), 1:2 (A), 2:0 (H), 1:3 (A)

Das Derby zwischen Brentford und Arsenal gab es bisher erst 15 Mal. Die Gunners liegen mit fünf Siegen zu sechs Niederlagen sogar knapp hinten. Doch zehn Duelle wurden in den 30er und 40er Jahren ausgetragen.

Der erste wirklich für unseren Tipp relevante Vergleich stammt aus der 3. Runde des Ligapokals. Hier setzte sich der AFC in der Saison 2018/19 daheim mit 3:1 durch. Hinzu kommen vier PL-Partien aus den letzten beiden Spielzeiten.

Hier hat Arsenal die Nase mit zwei Siegen, einem Remis und einer Niederlage knapp vorne. Kommen die Gunners wie in der Saison 2018/19 weiter, wird das von Anbieter Happybet, der auch einen Happybet Bonus parat hat, mit einer Quote von 1,57 belohnt.

Unser Brentford - Arsenal Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Tipps im englischen Ligapokal sind immer mit etwas Vorsicht zu genießen, da man nie weiß, wie viele Stars die Trainer in den jeweiligen Partien schonen. Bei beiden Vereinen steht der EFL-Cup dieses Jahr sicher nicht so weit oben in der Prioritätenliste. Doch selbst ohne zahlreiche Stammspieler hat der Kader der Gunners deutlich mehr zu bieten. Zusammen mit der besseren Form trauen wir den Gästen mindestens ein Remis nach 90 Minuten zu.