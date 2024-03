Brentford - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 02.03.2024

Unser Brentford - Chelsea Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 02.03.2024 lautet: Die Gastgeber befinden sich in einer kritischen Situation und haben mittlerweile nur noch fünf Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge. Chelsea kann davon in unserem Wett Tipp heute profitieren.

Beim jüngsten 3:2-Erfolg im FA Cup gegen Leeds bekleckerte sich Chelsea nicht mit Ruhm. Trotzdem blitzten kontinuierlich die offensiven Qualitäten der Blues hervor. Alle drei Treffer der Pochettino-Auswahl wurden aus dem laufenden Spiel heraus erzielt und entstanden aus einwandfreien Kombinationen. Brentford kassierte gegen das ebenfalls angeschlagene West Ham eine schmerzhafte 2:4-Niederlage. Defensiv fehlen den Bees weiterhin die Mittel.

Das nutzen wir in unserem Wett Tipp heute, den wir bei Tipwin platzieren und eine Quote von 1,80 spielen, für „Chelsea Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Brentford vs Chelsea auf „Chelsea Über 1,5 Tore“:

Brentford verlor zuletzt 7 von 9 Begegnungen, in denen die Bees 24 Gegentore kassierten.

Chelsea erspielte sich in der Saison bereits 78 Großchancen (4.).

Chelsea erzielte in 4 der letzten 6 Pflichtspiele Über 1,5 Tore.



Brentford vs Chelsea Quoten Analyse:

Weder die Hausherren noch die Blues sind mit ihrer Positionierung in der Tabelle zufrieden. Brentford wehrt sich gegen den Sog der Abstiegsplätze und muss in diesem Vergleich mit Siegquoten bis 3,10 vorliebnehmen.

Mauricio Pochettino hängt mit Chelsea im Mittelfeld der Premier League fest, obwohl das Potenzial im Kader definitiv zu Höherem bestimmt ist. Legen die Blues den zweiten Pflichtspielsieg in Folge nach, könnt ihr in den Sportwetten Apps der verschiedenen Buchmacher maximal mit einer Quote von 2,21 rechnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Brentford vs Chelsea Prognose: Das Chaos nimmt kein Ende

Beim FC Brentford hat die Ergebniskrise eine bedenkliche Eigendynamik angenommen. Nachdem die Bees mit vier ungeschlagenen Liga-Spielen einen guten Saisonstart hingelegt hatten, verloren sie im Anschluss 15 von 22 Partien in der Premier League.

Verletzungen spielten bei diesen Niederlagen eine entscheidende Rolle, gehören jedoch zum Fußball dazu. Anfang des Jahres wollte Brentford-Trainer Thomas Frank mit einer kontinuierlichen Systemumstellung auf ein 3-5-2 zusätzliche Sicherheit auf den Platz bringen. Ein Versuch, der bislang erfolglos blieb.

Brentford verlor sieben der letzten neun Begegnungen, kassierte 24 Gegentore und musste sich am vergangenen Spieltag einer angeschlagenen Mannschaft von West Ham mit 2:4 geschlagen geben.

Ob zu Hause oder in der Ferne, das machte in den letzten Wochen kaum einen Unterschied. Die Bees verloren im eigenen Stadion vier der letzten fünf Liga-Spiele. Zudem konnten die Hausherren nur in einem ihrer 13 Liga-Heimspiele ohne Gegentor vom Feld gehen.

Brentford - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brentford: 2:4 West Ham (A), 0:1 Manchester City (A), 1:4 Liverpool (H), 2:0 Wolverhampton (A), 1:3 Manchester City (H).

Letzte 5 Spiele Chelsea: 3:2 Leeds United (H), 0:1 n.V. Liverpool (H), 1:1 Manchester City (A), 3:1 Crystal Palace (A), 3:1 Aston Villa (A).

Letzte 5 Spiele Brentford vs. Chelsea: 2:0 (A), 2:0 (A), 0:0 (H), 4:1 (A), 0:2 (H).



Stand jetzt hat Mauricio Pochettino bei den Blues noch keinen durchgehenden Erfolg, doch die Genialität seines Teams blitzt immer wieder auf. Chelsea erspielte sich in dieser Saison die viertmeisten Großchancen (78) und hat 47,2 erwartbare Treffer auf dem Konto (6.).

Darüber hinaus erzielten die Blues in vier ihrer vorangegangenen sechs Pflichtspiele Über 1,5 Treffer, übertrafen in drei ihrer letzten fünf Partien sogar die Marke von Über 2,5 Toren. Mindestens ein Tor gelang den Gästen in zehn ihrer vorangegangenen elf Gastauftritte.

Aussetzer gehören bei den Pochettino-Schützlingen jedoch ebenfalls zum Tagesgeschäft, vor allem in den entscheidenden Momenten der Partie. Chelsea kassierte in dieser Spielzeit mehr als ein Drittel der Gegentore (34 Prozent) innerhalb der letzten Viertelstunde (14).

Brentford kassierte im zweiten Durchgang 60 Prozent der Gegentore. Das führt uns bei Tipwin zu einer weiteren Wett-Option: „Über 1,5 Tore in der 2. Halbzeit“ mit einer angemessenen Quote von 1,70.

Unser Brentford - Chelsea Tipp: Chelsea Über 1,5 Tore

Thomas Frank kriegt die Verteidigung beim FC Brentford derzeit nicht stabilisiert. Die Hausherren kassierten in 69 Prozent ihrer Liga-Heimspiele Über 1,5 Gegentore. Wir trauen den Blues das Überschreiten dieser Marke auf jeden Fall zu.