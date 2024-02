Brentford - Liverpool Tipp Prognose & Quoten | 17.02.2024

Unser Brentford - Liverpool Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 17.02.2024 lautet: Noch nie hat in einem Premier-League-Duell zwischen diesen beiden Teams der Gast gewonnen. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass sich das dieses Mal ändert.

Am Samstag eröffnet der Liverpool FC den 25. Spieltag der Premier League mit seinem Gastspiel bei Brentford. Die Reds wollen im Fernkampf mit Manchester City, das später am Abend gegen Chelsea gefordert ist, vorlegen. Allerdings hat in einem Premier-League-Duell zwischen diesen beiden Teams noch nie die Gastmannschaft gewonnen.

Wir gehen davon aus, dass sich das dieses Mal ändert, zumal die letzten (Heim-)Ergebnisse der Bees auch zu wünschen übrig ließen. Bereits das Hinspiel an der Anfield Road war eine klare Angelegenheit für die Mannschaft von Jürgen Klopp. Daher entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Sieg Liverpool“ mit einer Quote von 1,60 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Brentford vs Liverpool auf „Sieg Liverpool“:

Brentford hat 8 der letzten 11 Pflichtspiele verloren (2S, 1U).

Liverpool hat 8 der letzten 10 Pflichtspiele gewonnen (1U, 1N).

Die letzten beiden direkten Duelle gewannen die Reds zu Null.



Brentford vs Liverpool Quoten Analyse:

Im Duell des 14. gegen den Spitzenreiter der Premier League sehen die Wettanbieter die Gäste wenig überraschend deutlich vorne. Für Wetten auf einen Auswärtssieg gibt es Höchstquoten von 1,60. Wer auf einen Heimerfolg setzt, der kann aktuell mit Quoten bis 5,00 rechnen. Die Doppelte Chance 1X wirft noch Werte bis 2,37 ab.

Mindestens ein Tor trauen die Buchmacher dem Gastgeber schon zu. Das wird an Quoten von höchstens 1,57 für „Beide Teams treffen“ deutlich. Auch wir können uns einen Treffer der Bees vorstellen, was die Option „Sieg Liverpool & Beide Teams treffen“ zu aktuellen Quoten von bis zu 2,80 interessant macht, vor allem, wenn man diesen Tipp als Freiwette anspielt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Brentford vs Liverpool Prognose: LFC mit Arbeitssieg

Nach zwei Premier-League-Pleiten mit je drei Gegentoren in Folge konnte Brentford am vergangenen Spieltag mit 2:0 bei Wolverhampton gewinnen. Es war das erste Mal seit dem 2:0-Erfolg bei Chelsea am 28. Oktober letzten Jahres bzw. umgerechnet 14 Pflichtspielen, dass die Bees mal wieder ihren Kasten sauber halten konnten.

Weiter zurückblickend war es der zweite Sieg in den letzten elf Pflichtpartien. Von den übrigen neun wurden ganze acht verloren. In der Tabelle steht Brentford mit einer 7-4-12-Bilanz und 34:39 Toren auf Rang 14 und hat sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

15 der insgesamt 25 Zähler holten die Bees zu Hause. Dort verloren sie allerdings vier ihrer letzten sechs Premier-League-Partien. Zuvor hatten sie vier Heimpleiten in 30 PL-Heimspielen kassiert. Bei zwei der letzten vier Heimschlappen gegen Aston Villa (1:2) und Manchester City (1:3) war Brentford jeweils mit 1:0 in Führung gegangen.

Seit seinem Aufstieg zur Saison 2021/22 hatte der Klub zuvor nur eines von 25 PL-Heimspielen verloren, in denen er mit 1:0 in Front war. In den letzten beiden Spielzeiten blieb er zu Hause gegen Liverpool ungeschlagen. Beim 3:3 in der vorletzten und dem 3:1-Sieg in der letzten Saison stachen die Bees jeweils dreimal zu.

Brentford - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brentford: 2:0 Wolverhampton (A), 1:3 Man City (H), 2:3 Tottenham (A), 3:2 Nottingham (H), 2:2, 2:3 n.V. Wolverhampton (A)

Letzte 5 Spiele Liverpool: 3:1 Burnley (H), 1:3 Arsenal (A), 4:1 Chelsea (H), 5:2 Norwich City (H), 1:1 Fulham (A)

Letzte 5 Spiele Brentford vs Liverpool: 0:3 (A), 0:1 (A), 3:1 (H), 0:3 (A), 3:3 (H)



Zugestochen hat Brentford in letzter Zeit ohnehin oft. Genauer gesagt konnte der Klub aus London in den letzten neun Pflichtspielen immer treffen. Liverpool auf der anderen Seite kassierte in den letzten fünf Pflichtpartien stets Gegentreffer, konnte selbst aber sogar in den letzten zwölf Partien immer mindestens ein Tor schießen.

Insofern ist die bereits angesprochene Wette „Sieg Liverpool & Beide Teams treffen“ zu Quoten bis 2,80 eine lukrative Option, für die der Bookie Betano aktuell die Höchstquote anbietet. Bei diesem Buchmacher könnt ihr die Wette auch über die Betano App platzieren. Dass die Reds gewinnen, daran haben wir wenige Zweifel.

Die Mannschaft von Jürgen Klopp hat acht ihrer letzten zehn Pflichtspiele für sich entschieden und nur eine ihrer letzten 23 Partien in nationalen Wettbewerben verloren (16S, 6U). Am letzten Wochenende schlug sie zu Hause Burnley mit 3:1 und zeigte eine Reaktion auf die 1:3-Pleite bei Arsenal am Spieltag davor.

Die Tabelle führt der LFC mit zwei Punkten Vorsprung vor Manchester City an. Die Citizens haben allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand und müssen fünf Stunden später gegen Chelsea ran. Insofern werden die Reds alles daran setzen, um dieses Spiel zu gewinnen, damit sie auch nach diesem Wochenende weiterhin ganz oben stehen.

Unser Brentford - Liverpool Tipp: „Sieg Liverpool“

Seit der Einführung der Premier League zur Saison 1992/93 gab es dieses Duell fünf Mal. Das erste Aufeinandertreffen endete remis, die vier folgenden Begegnungen konnte stets das Heimteam für sich entscheiden. Doch irgendwann reißt jede Serie und wir denken, dass es am Samstag die Gäste sind, die den Sieg davontragen.

Sie haben das Hinspiel klar mit 3:0 gewonnen und müssen mit Blick auf Man CIty auch vorlegen. Die Bees verloren in dieser Saison zu Hause schon gegen Arsenal zweimal und gegen die Citizens einmal. Von den anderen Big Six war ansonsten nur noch Tottenham zu Gast, gegen das es allerdings schon am ersten Spieltag ein 2:2 gab.