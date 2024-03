Brentford – Manchester United Tipp, Prognose, Quote 30.3.

Unser Brentford - Manchester United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 30.03.2024 lautet: Manchester United, das zuletzt den FA-Cup gewann, gilt in unserem Wett Tipp heute gegen die kriselnden Kicker aus dem Westen Londons als Favorit.

Der FC Brentford geriet jüngst gehörig ins Straucheln und holte nur einen mageren Zähler an den letzten sechs Premier-League-Spieltagen. Langsam aber sicher muss der Blick in Richtung Abstiegszone gerichtet werden. Manchester United geht mit breiter Brust in dieses Duell. Immerhin setzten sich die Red Devils kürzlich im FA-Cup-Viertelfinale in der Verlängerung mit 4:3 gegen Liverpool durch.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Manchester United“ zu einer Quote von 2,12 bei Intertops.

Darum tippen wir bei Brentford vs Manchester United auf „Sieg Manchester United“:

Mit nur einem Punkt aus 6 PL-Duellen kriselt es bei Brentford gewaltig.

Man United setzte sich in 3 der vergangenen 4 Auswärtsspiele im englischen Oberhaus durch.

Brentford liegt in der Tabelle 9 Ränge hinter MUFC.

Brentford vs Manchester United Quoten Analyse:

Die Quoten gestalten sich am Drei-Weg-Markt erstaunlicherweise recht ausgeglichen und räumen den Gästen aus Manchester nur leichte Vorteile ein. Für den Auswärtssieg serviert Interwetten eine Quote von 2,20. Detaillierte Infos zum weiteren Wettangebot, den Quoten sowie dem Neukundenbonus des Bookies sind in unserem Interwetten Test zu finden.

Im letzten Heimspiel gegen die Red Devils setzten sich die Bienen, wie die Kicker aus dem Westen Londons auch genannt werden, souverän mit 4:0 durch. Sollte ein erneuter Heimsieg auftreten, wird dieser im Regelfall mit dem dreifachen Wetteinsatz versüßt. Vier der fünf direkten Aufeinandertreffen im Brentford Community Stadium brachten mehr als 2,5 Tore mit sich. Mit einem ähnlichen Resultat rechnen die Wettanbieter auch diesmal.

Brentford vs. Manchester United Prognose: Überrascht Brentford gegen Man United?

Thomas Frank sitzt bereits seit Oktober 2018 auf der Trainerbank in Brentford und führte den Klub 2021 aus der Championship ins englische Oberhaus.

Im letzten Jahr reichte es sogar für einen einstelligen Tabellenplatz. Aktuell sind die Bienen von solch einer Leistung aber meilenweit entfernt und beanspruchen Rang 15. Aufgrund der zuletzt überschaubaren Form ist das Polster zur Abstiegszone auf fünf Zähler geschrumpft.

Vor allem auf heimischem Boden sollten die Londoner schnellstmöglich wieder zurück in die Spur finden. Die letzten fünf Heimspiele brachten 15 Gegentore mit sich. Die Abwehr zeigte zum Teil Zerfallserscheinungen und verteidigte keineswegs als Kollektiv. Offensiv muss sich Brentford mit acht Toren in den letzten fünf Partien zu Hause nicht verstecken, kann die defensive Anfälligkeit aber nicht kompensieren.

Nur ein magerer Zähler resultierte im eigenen Stadion aus den fünf Duellen mit den Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 5.

Brentford - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brentford: 1:2 FC Burnley (A), 1:2 FC Arsenal (A), 2:2 FC Chelsea (H), 2:4 West Ham (A), 0:1 Manchester City (A).

Letzte 5 Spiele Manchester United: 4:3 n.V. FC Liverpool (H), 2:0 FC Everton (H), 1:3 Manchester City (A), 1:0 Nottingham Forest (A), 1:2 FC Fulham (H).

Letzte Spiele Brentford vs. Manchester United: 1:2 (A), 0:1 (A), 4:0 (H), 0:3 (A), 1:3 (H).

Die Red Devils zeigten vor der Länderspielpause im FA-Cup-Viertelfinale gegen den Favoriten aus Liverpool Moral und egalisierten mehrfach einen Rückstand, um sich am Ende in der Verlängerung mit 4:3 durchzusetzen. In der Premier League rangiert der MUFC auf Platz 6 und zeigt bereits neun Punkte Rückstand auf die Champions-League-Ränge auf. Nach zwei Niederlagen am Stück sprang zuletzt auf heimischem Boden gegen Everton ein 2:0-Triumph heraus.

Auswärts muss sich Man United keineswegs verstecken und verlor jüngst lediglich im Derby beim amtierenden englischen Meister Manchester City mit 1:3. Zuvor standen gegen Luton Town (2:1), Aston Villa (2:1) und Wolverhampton Erfolgserlebnisse (4:3) zu Buche. Satte zehn Tore erzielten die Schützlinge von Trainer Erik ten Hag in den letzten fünf PL-Auswärtsspielen. Die Abwehr stand ebenfalls auf wackeligen Beinen und musste sich in den vergangenen fünf Fernduellen pro Match zwei Gegentore ankreiden lassen. Wer den Gästen aus Brentford ebenfalls einen Doppelpack zutraut, darf sich bei Oddset über eine Quote jenseits der 2,00 freuen. Tipp-Freunde, die noch nicht Kunden sind, haben zudem die Möglichkeit, den Oddset Neukundenbonus in Höhe von bis zu 100 Euro abzustauben.

Unser Brentford – Manchester United Tipp: Sieg Manchester United

Die Tabellensituation ist mehr als eindeutig. Neun Plätze trennen beide Mannschaften voneinander. Aufgrund des FA-Cup-Viertelfinal-Siegs gegen Liverpool geht die Ten-Hag-Elf zudem mit breiter Brust ins Match. Brentford holte nur einen Punkt aus den vergangenen sechs Premier-League-Spielen und legte eine schwache Form an den Tag. Obwohl wir von einem engen Spiel ausgehen, sehen wir die Gäste aus Manchester vorne. Der Direktvergleich gibt uns recht. Vier der letzten fünf Kräftemessen zwischen beiden Klubs entschieden die Red Devils für sich.