Brighton - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 06.04.2024

Unser Brighton - Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 06.04.2024 lautet: Die Gunners sind nicht nur das beste Auswärtsteam, sondern auch die beste Mannschaft der Rückrunde. So rechnen wir im Wett Tipp heute mit dem nächsten Sieg der Londoner.

Seit der Saison 2003/04 wartet Arsenal auf die nächste Meisterschaft in der Premier League. In der vergangenen Spielzeit durften die Gunners lange vom Titel träumen, mussten sich am Ende aber der Qualität und Konstanz von Manchester City geschlagen geben. Doch die Londoner haben in diesem Jahr weitere Fortschritte gemacht und gehören erneut zu den Top-Favoriten. Am 32. Spieltag sind die Männer von Coach Mikel Arteta zu Gast in Brighton.

Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 1,62 bei Bet-at-Home für die Wette “Sieg Arsenal”.

Darum tippen wir bei Brighton vs Arsenal auf “Sieg Arsenal”:

Arsenal ist das beste Auswärtsteam der Premier League



Die Gunners stehen in der Rückrunden-Tabelle auf Platz 1



Brighton konnte in der zweiten Saisonhälfte lediglich 3 von 11 Partien für sich entscheiden



Brighton vs Arsenal Quoten Analyse:

Als einer der Top-Favoriten auf den Meistertitel sprechen sich auch die Wettquoten bei der Brighton vs Arsenal Prognose für die Gäste aus. So bekommt ihr für einen Dreier der Gunners durchschnittliche Quoten von 1,63.

Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Hausherren mit Quoten im Schnitt von 5,20 belohnt. Wenn ihr dem Außenseiter etwas zutraut, aber euer Risiko minimieren wollt, könnte euch ein Sportwetten Bonus hilfreich zur Seite stehen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Brighton - Arsenal Prognose: Die Seagulls hoffen auf ihre Heimbilanz

Brighton zog unter Roberto de Zerbi mit dem sechsten Platz der vergangenen Saison erstmals in der Vereinsgeschichte in den Europapokal ein. Als der italienische Trainer die Seagulls in der laufenden Spielzeit dann auch noch ins Achtelfinale der Europa League geführt hatte, wurde der Coach mit einem Wechsel im Sommer zu Barcelona, Bayern München oder Liverpool in Verbindung gebracht. In der Runde der letzten 16 schied Albion dann allerdings nach einer klaren 0:4-Pleite im Hinspiel bei der AS Roma aus.

Auch in der Premier League kann die Mannschaft bisher nicht ganz an die Erfolge des Vorjahres anknüpfen. In der Rückrunde kommt Brighton in elf Partien nur auf drei Siege. Am Mittwoch reichte es trotz 67 Prozent Ballbesitz und 24:5 Gesamt-Schüssen nur für ein 0:0 bei Brentford. Damit stehen die Männer von der Südküste auf Rang 9. Daheim ist Brighton seit zwölf Partien ungeschlagen (6S, 6U). Am Samstag um 17:30 Uhr spielen die Möwen nicht so gern: Die jüngste Bilanz steht hier bei drei Siegen, sieben Remis und acht Pleiten.

Es hat einige Jahre gedauert. Doch inzwischen hat Coach Mikel Arteta aus Arsenal wieder einen Meisterschafts-Anwärter gemacht. Schon im Vorjahr durften die Gunners lange vom PL-Titel träumen, mussten sich am Ende aber mit dem zweiten Platz begnügen. In dieser Saison mischen die Londoner wieder vorne mit. Vor allem hat die Mannschaft weitere Fortschritte gemacht. Beim 0:0 am Sonntag gegen Man City im Etihad konzentrierten sich die Gäste auf ihre Defensive und nahmen mit viel Widerstandsfähigkeit einen Punkt mit.

So stellt Arsenal mit 24 Gegentoren die beste Abwehr der Liga und ist in den letzten fünf Spielen vier Mal ohne Gegentor geblieben. Doch diese defensive Stabilität geht nicht auf Lasten der Offensive. Denn mit 72 Treffern haben die Londoner auch den besten Angriff im englischen Oberhaus. In den letzten zwölf Pflichtspielen setzte es mit dem 0:1 zu Gast beim FC Porto in der Königsklasse lediglich eine Niederlage. Damit ist Arsenal, nachdem man schon in der Auswärtstabelle Platz 1 belegt, auch das beste Team der Rückrunde.

Brighton - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brighton: 0:0 Brentford (A), 1:2 Liverpool (A), 1:0 AS Rom (H), 1:0 Nottingham Forest (H), 0:4 AS Rom (A)



Letzte 5 Spiele Arsenal: 2:0 Luton Town (H), 0:0 Manchester City (A), 1:0 FC Porto (H), 2:1 Brentford (H), 6:0 (A) Sheffield United



Letzte 5 Spiele Brighton vs Arsenal: 0:2 (A), 3:0 (A), 2:4 (H), 3:1 (A), 2:1 (A)



Brighton war in der jüngeren Vergangenheit nicht unbedingt ein Lieblingsgegner von Arsenal. So kassierten die Gunners ab April 2022 drei Heimpleiten in Serie gegen die Seagulls, bei einem gesamten Torverhältnis von 2:8. Diese Serie konnten die Londoner aber Mitte Dezember im Hinspiel der laufenden Saison mit einem 2:0-Heimerfolg beenden. Auch das letzte Gastspiel an der Südküste ging im Dezember 2022 mit 4:2 an Arsenal.

Nach 29 Duellen führt der Verein aus der Hauptstadt die Bilanz gegen Albion mit 16 Siegen zu acht Niederlagen bei 48:27 Toren aber noch deutlich an. In acht der letzten zehn Spiele dieser beiden Mannschaften wurden mehr Tore in der zweiten Spiehälfte erzielt. Für die Wette “Mehr Tore HZ2″ bekommt ihr bei NEObet eine Quote von 1,92. Zuvor solltet ihr euch noch den NEObet Neukundenbonus sichern. Hier habt ihr die Wahl zwischen einem 200-Prozent-Starter-Bonus bis zu 50 Euro oder 100-Prozent-Profi-Bonus bis zu 100 Euro.

Unser Brighton - Arsenal Tipp: Sieg Arsenal

Sicher darf man Brighton vor den eigenen Fans nicht unterschätzen. Seit August 2023 haben die Seagulls keine Heimpleite mehr kassiert. Zudem kann sich auch die jüngste Bilanz gegen Arsenal mit nur vier Niederlagen aus den letzten 13 Duellen sehen lassen. Doch die Gunners haben sich im Vergleich zum Vorjahr noch mal gesteigert und stehen nicht zufällig in der Premier-League-Tabelle so weit oben. So trauen wir am Ende dem besten Auswärts- und Rückrundenteam auch an der Südküste einen Dreier zu.