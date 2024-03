Brighton - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 14.03.2024

Unser Brighton - AS Rom Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 14.03.2024 lautet: Das Duell zwischen Brighton und AS Rom ist nach dem klaren Hinspiel-Ergebnis eigentlich entschieden. So trauen wir den Hausherren im Wett Tipp heute auch maximal ein Remis zu.

Aus einigen Rückspielen im Europa-League-Achtelfinale am Donnerstag ist nach einem klaren Ergebnis im Hinspiel schon etwas die Luft raus. Dazu gehört wohl auch das Duell zwischen Brighton und der AS Roma. Die Italiener entschieden den ersten Vergleich daheim klar mit 4:0 für sich und stehen somit mit mehr als einem Bein in der nächsten Runde.

Auch wenn die Wettquoten im Rückspiel eine Wiedergutmachung für die Seagulls implizieren, spielen wir mit einer Quote von 2,00 bei Happybet die Wette „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Brighton - AS Rom auf „Doppelte Chance X2″:

In 11 Spielen unter Daniele de Rossi hat Rom nur eine Niederlage kassiert

Das Hinspiel ging schon mit 4:0 an die Gelb-Roten

Brighton konnte nur eines der letzten 5 Pflichtspiele für sich entscheiden

Brighton vs AS Rom Quoten Analyse:

Beim Marktwert hat der Premier-League-Vertreter mit 487 zu 327 Millionen Euro leicht die Nase vorne. Natürlich spricht auch der Heimvorteil für die Seagulls. Nach dem klaren Ergebnis aus dem Hinspiel überrascht die Einschätzung der PayPal Wettanbieter bei der Brighton vs AS Rom Prognose aber trotzdem.

Denn die Hausherren sind mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,78 klar favorisiert. Für einen Erfolg der Gäste aus der Serie A klettern die Quoten dagegen auf einen Schnitt von 4,18.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Brighton vs AS Rom Prognose: Die Roma will die tolle Form unter dem neuen Coach konservieren

In der Vorsaison gehörte Brighton mit dem 6. Platz und dem Einzug in die Europa League zu den großen Überraschungen in der Premier League. In diesem Jahr können die „Seagulls“ das tolle Vorjahr aber nicht ganz bestätigen. Der Verein von der Südküste hält sich zwar die ganze Saison schon in der oberen Tabellenhälfte, der Rückstand auf den EL-Rang beträgt aber schon 13 Punkte. Dank dem Erfolg von Liverpool im Ligapokal reicht allerdings der sechste Rang für die Conference League, darauf fehlen Brighton nur fünf Zähler.

Eine Serie von vier Pflichtspielen ohne Sieg (1U, 3N) ging am Wochenende mit einem knappen 1:0 daheim gegen Nottingham zu Ende. Daheim sind die „Möwen“ mit nur einer Niederlage in 14 PL-Partien (7S, 6U) stark. In der Fremde kassierte die Mannschaft von Coach Roberto De Zerbi jedoch schon sieben Pleiten (4S, 3U). In der ersten europäischen Saison der Geschichte hatte der Verein mit Platz 1 in der EL-Gruppe B vor Marseille und Ajax für Aufsehen gesorgt.

Wie ein erfolgreicher Trainerwechsel geht, lässt sich aktuell in der italienischen Hauptstadt beobachten. Mitte Januar wurde bei der AS Roma José Mourinho entlassen. Nach dem 20. Spieltag standen die Gelb-Roten nur auf Rang 9 der Serie-A-Tabelle. Unter Nachfolger Daniele de Rossi dürfen die Römer inzwischen aber sogar wieder auf die Königsklasse hoffen. In elf Spielen unter dem neuen Coach steht die Bilanz bei sieben Siegen, drei Remis und einer Niederlage bei 28:13 Toren.

Die einzige Pleite war ein 2:4 daheim gegen den souveränen Tabellenführer Inter Mailand. Die Roma steht nach 28 Spieltagen auf Rang 5 und hat nur noch drei Zähler Rückstand auf den ersten CL-Rang. In der Offensive ist auf Romelu Lukaku und Paulo Dybala Verlass. Erstmals seit 2016/17 verfügt der Verein wieder über ein Duo mit zweistelliger Tor-Quote. Auf englischem Boden tat sich die AS bisher aber schwer. In 22 Gastspielen gab es nur einen Sieg (8U, 13N).

Brighton - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brighton: 1:0 Nottingham (H), 0:4 AS Rom (A), 0:3 Fulham (A), 0:1 Wolverhampton (A), 1:1 Everton (H)

Letzte 5 Spiele AS Rom: 2:2 AC Florenz (A), 4:0 Brighton (H), 4:1 Monza (A), 3:2 FC Turin (H), 4:2 n.E. Feyenoord (H)

Letzte Spiele Brighton vs AS Rom: 0:4 (A)

Beide Teams trafen in der Vorwoche erstmals aufeinander. Trotz 40 Prozent Ballbesitz sprachen Statistiken wie Expected Goals (2,98:1,03) oder Torschüsse (7:4) für die Hausherren.

Wenn am Donnerstag wie im Hinspiel der Wert von 2,5 Toren übertroffen wird, bekommt ihr dafür bei CrazyBuzzer eine Quote von 1,58. Die Wetten bei diesem Anbieter könnt ihr bequem über Handy und Tablet mit der CrazyBuzzer App spielen.

Unser Brighton - AS Rom Tipp: Doppelte Chance X2

Wir schätzen die Ausgangslage komplett anders ein als die Buchmacher. Sicher sind die Seagulls in dieser Saison daheim deutlich stärker als in der Fremde. Zudem kann sich die Roma sogar eine Niederlage mit drei Toren leisten. Doch wir glauben nicht, dass die Gäste eine B-Elf aufs Feld schicken und das Spiel herschenken werden. Stattdessen werden sich durch die Tatsache, dass Brighton vier Tore aufholen muss, zahlreiche Räume ergeben.

Mit ihrer sensationellen Form unter de Rossi werden die Giallorossi unserer Meinung nach diesen Platz nutzen und auch den einen oder anderen Treffer erzielen. Spätestens dann werden die Hausherren die Flinte ins Korn werfen und nicht mehr als ein Remis holen.