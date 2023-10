Brighton - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 08.10.2023

Unser Brighton - Liverpool Tipp zum Premier League Spiel am 08.10.2023 lautet: Der LFC spielt zwar nicht zu Null, nimmt aber dennoch mindestens einen Punkt mit.

Am Donnerstag waren Brighton & Hove Albion und der Liverpool FC noch recht erfolgreich in der Europa League unterwegs. Am Sonntag treffen sie im Rahmen des achten Spieltags der Premier League im Amex Stadium aufeinander. In jüngerer Vergangenheit waren die Seagulls so etwas wie ein kleiner Angstgegner der Reds.

Wir sehen die Gäste zwar vorne, sichern uns allerdings aufgrund der Ergebnisse aus den letzten Duellen ab. Da wir auch Tore auf beiden Seiten erwarten, tendieren wir zur Wette „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,80 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Brighton vs Liverpool auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Saisonübergreifend hat Brighton in 18 der letzten 19 Pflichtspiele getroffen.

Saisonübergreifend hat Liverpool in den letzten 20 Pflichtspielen getroffen.

Brighton hat keines der letzten 3 Pflichtspiele gewonnen (2 Niederlagen, 1 Remis).

Brighton vs Liverpool Quoten Analyse:

An der Quotenverteilung der Wettanbieter merkt man bereits, dass die Reise ins Amex Stadium für den LFC alles andere als ein Spaziergang wird. Für Wetten auf den Auswärtssieg gibt es Quoten bis 2,20. Wer auf einen Erfolg der Gastgeber tippt, der kann mit Wettquoten bis 2,95 rechnen.

Wer hier eine Siegwette abgeben will, sollte hierfür am besten eine Freiwette ohne Einzahlung nutzen. Dass es am Sonntag torreich wird, dessen sind sich die Bookies sehr sicher. Die Wettoption „Beide Teams treffen“ bringt allein Quoten bis 1,35. Das „Over 2,5″ liefert die in etwa gleich hohen Werte. Selbst der Tipp „Über 3,5 Tore“ erreicht 1,88.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Brighton vs Liverpool Prognose: Umkämpfte Partie im Amex Stadium

Brighton & Hove Albion hat eineinhalb recht schwache Wochen hinter sich. Erst gab es am Mittwoch letzter Woche das Aus im EFL-Cup bei Chelsea und drei Tage später die krachende 1:6-Packung in der Premier League bei Aston Villa. Am Donnerstag konnten die Seagulls die dritte Pflichtspiel-Pleite in Folge dann gerade noch so abwenden.

Am zweiten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase lagen sie bei Olympique Marseille bereits nach 20 Minuten mit 0:2 zurück, konnten aber, auch dank eines Elfmeters in der 88. Minute, doch noch ein 2:2 erreichen. Abgesehen von diesen letzten zwölf Tagen kann man in Brighton mit dem bisher Erreichten zufrieden sein.

In der Premier League hat BHA neben dem Match im Villa Park nur noch das Heimspiel gegen West Ham mit 1:3 verloren. Die anderen fünf bisherigen Partien wurden alle gewonnen. Mit einer 5-0-2-Bilanz und 19:14 Toren steht der Klub auf einem guten sechsten Platz hinter den punktgleichen Villans.

Mit den bisherigen 33 Toren waren die Spiele Brightons bislang die torreichsten. Im Schnitt wurden 4,7 Treffer pro Partie, in der die Seagulls mitwirkten, erzielt. Besonders interessant: Saisonübergreifend fielen in den letzten elf Premier-League-Spielen der Albions Tore auf beiden Seiten. In neun dieser elf Partien traf entweder BHA oder der Gegner mindestens dreimal.

Brighton - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brighton: 2:2 Marseille (A), 1:6 Aston Villa (A), 0:1 Chelsea (A), 3:1 Bournemouth (H), 2:3 AEK Athen (H)

Letzte 5 Spiele Liverpool: 2:0 Saint-Gilloise (H), 1:2 Tottenham (A), 3:1 Leicester (H), 3:1 West Ham (H), 3:1 LASK (A)

Letzte 5 Spiele Brighton vs Liverpool: 2:1 (H), 3:0 (H), 3:3 (A), 0:2 (H), 2:2 (A)

Liverpool erinnert sich ungern an die letzten beiden Auftritte im Amex. In der letzten Saison verlor man dort in der Premier League mit 0:3 und im FA Cup mit 1:2. Überhaupt kam der LFC mit den Seagulls zuletzt nur selten zurecht. In den Saisonen 2017/18 bis 2019/20 hatten die Reds noch alle sechs Aufeinandertreffen für sich entschieden. In den letzten drei Spielzeiten gab es aber nur noch einen Sieg in sieben Begegnungen. Mit drei wurde die Hälfte der übrigen sechs Duelle verloren. Verloren hat Liverpool auch sein letztes Ligaspiel bei Tottenham. Auch aufgrund eines fatalen VAR-Fehlers, aufgrund dessen LFC-Coach Jürgen Klopp sogar ein Wiederholungsspiel fordert, verloren die Reds mit 1:2.

Bei den Spurs kassierte Liverpool zudem gleich zwei Platzverweise. In den letzten sechs Liga-Partien mussten gleich vier Reds vorzeitig unter die Dusche. Vier Rote Karten hatte der LFC zuvor in 178 Partien kassiert. Mit der Pleite bei den Whites endete auch eine Serie von 17 ungeschlagenen Premier-League-Partien in Folge. Das letzte Mal, dass Liverpool zwei Ligaspiele in Serie verlor, war genau vor diesem 17 Partien anhaltenden Lauf. Am Donnerstag zeigten die Reds zumindest schon mal eine Reaktion, als sie am zweiten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase zu Hause Union Saint-Gilloise aus Belgien 2:0 schlugen und damit auch im 20. Pflichtspiel in Folge trafen.

Unser Brighton - Liverpool Tipp: „Doppelte Chance X2 & Beide treffen“

Nur eines der letzten sieben direkten Duelle mit dem LFC hat Brighton verloren. Zu Hause haben die Seagulls die letzten beiden Spiele für sich entschieden. Allein deswegen würden wir hier nicht auf die Reds setzen. Wir sehen sie aber dennoch vorne, auch weil BHA seit drei Pflichtspielen sieglos ist und am vergangenen Wochenende bei Aston Villa mit 1:6 unterging. Gleichzeitig erwarten wir auch im zwölften Premier-League-Spiel der Seagulls in Folge Tore auf beiden Seiten, zumal Partien mit den Albions ligaweit die torreichsten sind.