Brighton - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten | 04.05.2023

Unser Brighton - Manchester United Tipp zum Premier League Spiel am 04.05.2023 lautet: Brighton möchte am Donnerstag eine Rechnung mit Man United begleichen und Kurs auf den Europapokal nehmen. Die Chancen dafür stehen gar nicht so schlecht.

Am 23. April standen sich Brighton und Manchester United im Wembley Stadium von London im Halbfinale des FA Cups gegenüber. Nach torlosen 120 Minuten musste das Elfmeterschießen entscheiden. Erst der 13. Schütze vergab. Da Lindelöf dann für die „Red Devils“ verwandelte, verpassten die Seagulls den Einzug ins Finale denkbar knapp. Schon an diesem Donnerstag bietet sich den Männern von Coach Roberto De Zerbi im heimischen Falmer Stadium die Chance zur Revanche. Im Nachholspiel des 28. Spieltags daheim gegen Man United sind die Gastgeber aus Quotensicht auch die leichten Favoriten. Wir spielen mit einer Quote von 1,55 bei Bet3000 die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“

Darum tippen wir bei Brighton vs Manchester United auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Brighton kassierte in den letzten 7 Liga-Heimspielen nur eine Niederlage.

Die Seagulls haben die fünftbeste Offensive der Premier League.

Manchester United wartet seit 3 Duellen auf einen Sieg gegen Albion (nach 90 Minuten).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Brighton vs Manchester United Quoten Analyse:

Man United steht mit 63 Punkten auf Rang 4 der PL-Tabelle und hat sieben Punkte Polster auf Platz 5. Mit einem Erfolg im Nachholspiel könnten die Red Devils diesen Vorsprung noch weiter ausbauen. Brighton belegt mit 52 Zählern den achten Rang. Mit einem Dreier gegen United am Donnerstag würden die Seagulls aber auf Rang 6 springen, der am Ende auch fürs internationale Geschäft reichen müsste.

Bei der Brighton vs Manchester United Prognose sind die Hausherren mit Quoten im Schnitt von 2,03 aus Sicht der Buchmacher mit deutscher Lizenz auch leicht favorisiert. Ein Erfolg der Gäste wird mit durchschnittlichen Quoten von 3,52 bezahlt.

Brighton vs Manchester United Prognose: Schreiben die Seagulls Geschichte?

Im Laufe der Saison musste Brighton & Hove Albion den Abgang von Erfolgstrainer Graham Potter zu Chelsea verkraften. Unter Nachfolger Roberto De Zerbi spielen die Seagulls aber trotzdem eine überragende Saison, die mit dem Einzug in einen europäischen Wettbewerb gekrönt werden könnte. Das wäre die erste Europapokal-Teilnahme für den Verein in seiner über 120-jährigen Geschichte.

Am Samstag schossen sich die Seagulls mit dem 6:0 daheim gegen Wolverhampton etwas Frust von der Seele. Nach dem knappen Aus im FA-Cup-Halbfinale gegen Man United setzte es in der Liga bei Nottingham eine 1:3-Pleite. Mit 25 Punkten aus 16 Gastspielen sind die Männer von der Südküste vor allem in der Fremde stark. Nur Arsenal, Man City und Newcastle haben auf des Gegners Platz mehr Punkte geholt.

Manchester United kann in der ersten Saison unter Coach Erik ten Hag das kleine Double aus League Cup und FA Cup holen. Der Ligapokal wurde schon im Februar gegen Newcastle gewonnen. Das Endspiel im Verbandspokal steigt am 3. Juni in Wembley gegen den Nachbarn Manchester City. Zudem sind die Red Devils in der Liga auch klar auf Champions-League-Kurs. Trotzdem kassiert die Mannschaft immer wieder bittere Rückschläge, wie das 0:7 Anfang März in Liverpool beweist.

Auch schied man überraschend klar in der Europa League im Viertelfinale gegen Sevilla aus. Am bis dato vorletzten Spieltag reichte es nach einer 2:0-Führung bei den Spurs ebenfalls nur zum 2:2-Remis. Entsprechend sauer war der Trainer nach der Partie, da einige seiner Spieler wohl gedacht hätten, dass 90 Prozent ausreichen würden. Auf die Mannschaft wartet noch ein hartes Restprogramm. Wenn das Team den Fuß vom Gas nimmt, verliert es den Fokus und lässt unnötige Tore zu.

Brighton - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brighton: 6:0 Wolverhampton (H), 1:3 Nottingham (A), 6:7 n.E. Manchester United (H), 2:1 Chelsea (A), 1:2 Tottenham (A)

Letzte 5 Spiele Manchester United: 1:0 Aston Villa (H), 2:2 Tottenham (A), 7:6 n.E. Brighton (A), 0:3 Sevilla (A), 2:0 Nottingham (A)

Letzte 5 Spiele Brighton vs Manchester United: 6:7 n.E. (H), 2:1 (A), 4:0 (H), 0:2 (A), 1:2 (A)

Nach 30 Spielen gegen Manchester United stehen für Brighton gerade mal fünf Siege in der Bilanz, bei 19 Niederlagen. Vier dieser Erfolge glückten im heimischen Stadion. Alleine in den letzten fünf Heimspielen gegen die Red Devils gingen die Seagulls dreimal als Gewinner vom Feld, bei zwei Heimpleiten. Das Hinspiel in der laufenden Spielzeit im Old Trafford konnte Albion mit 2:1 ebenfalls für sich entscheiden. Das Duell im Pokal vor wenigen Tagen endete nach 120 Minuten ohne Tore.

Unser Brighton - Manchester United Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Auf den ersten Blick schlagen sich die Buchmacher recht überraschend auf die Seite der Hausherren. Doch Brighton spielt eine außergewöhnliche Saison. Zudem hatten die Red Devils jüngst einige Probleme gegen die Seagulls. So trauen wir den Hausherren am Donnerstag mindestens einen Punkt zu. Zudem müsste es beim Aufeinandertreffen zweier offensivstarker Teams einige Treffer zu sehen geben.