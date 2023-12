Brighton - Tottenham Tipp, Prognose & Quoten | 28.12.2023

Unser Brighton - Tottenham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 28.12.2023 lautet: Zwei dominante Mannschaften treten im Amex Stadium gegeneinander an. Tottenham feierte zuletzt drei Siege in Serie und nimmt in unserem Wett Tipp heute eine wichtige Rolle ein.

Ange Postecoglou hat die Stimmung im Lager der Spurs erheblich nach oben geschraubt. Unter seiner Anleitung treten die Lilywhites als echtes Spitzenteam auf (60,4 Prozent Ballbesitz) und geben die zweitmeisten Torschüsse pro Spieltag ab (6,2). Zuletzt feierte Tottenham vier Siege aus fünf Duellen mit Brighton & Hove Albion.

Die Gastgeber werden von Roberto de Zerbi trainiert und sind ebenfalls auf viel Ballbesitz aus (61,8 Prozent). Ebenso wie Tottenham gaben die Seagulls bislang 6,2 Torschüsse pro Spiel ab. Unser Wett Tipp heute konzentriert sich auf die Offensive der Gäste. Wir setzen auf „Tottenham über 1,5 Tore“ und spielen diese Wette mit einer Quote von 1,83 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Brighton vs Tottenham auf „Tottenham über 1,5 Tore“:

Geblockte Schüsse ausgenommen, gaben die Spurs die zweitmeisten Schüsse der Liga ab (207).

Davon gingen 54,1 Prozent auf den gegnerischen Kasten (2.), was zu 30,8 erwartbaren Toren führte (7.).

Tottenham erzielte in 78 Prozent seiner Auswärtsspiele über 1,5 Tore.

Brighton vs Tottenham Quoten Analyse:

In der abgelaufenen Spielzeit ging Brighton in beiden Liga-Duellen mit Tottenham als Verlierer vom Feld. Zuletzt verloren die Hausherren vier von fünf direkten Aufeinandertreffen. Etwas überraschend liegen die Siegquoten für einen Heimsieg der Gastgeber rund um 2,55 und damit in der Nähe der Spurs-Siegquoten.

Tottenham jubelte in den vergangenen Wochen über drei Liga-Siege in Serie und geht als hauchdünner Quotenfavorit in die Partie im Amex Stadium. Die Quoten von circa 2,50 für einen Auswärtssieg lassen sich hervorragend mit einem Wettgutschein kombinieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Brighton vs Tottenham Prognose: Der Form-Vergleich geht an die Gäste

Tottenham hat das zwischenzeitliche Tief hinter sich gelassen und zuletzt drei Liga-Siege in Folge gefeiert. Dabei präsentierte sich vor allem Richarlison in glänzender Verfassung und jubelte in diesen drei Partien über vier eigene Treffer.

Zwischen Weihnachten und Neujahr reisen die Lilywhites nach Brighton. Trainer Ange Postecoglou konnte sich auswärts bislang vor allem auf einen Akteur verlassen: Top-Torschütze Heung-min Son (8 Tore). Der Angreifer erzielte 35 Prozent der Auswärtstore seiner Mannschaft (7/20).

Tore sind das Spezialgebiet der Spurs. Nur Manchester City (2,4) jubelte pro Spiel häufiger als die Lilywhites (2,1). Zudem gaben die Gäste die zweitmeisten Schüsse pro Spieltag ab (6,2). Bis jetzt durften die Anhänger der Postecoglou-Elf an jedem Spieltag über mindestens einen Treffer ihrer Mannschaft jubeln!

Beide Mannschaften sind torhungrig und sollten für eine torreiche Begegnung sorgen. Interessant ist die Kombination folgender Statistiken: Brighton behielt in keinem Ligaspiel dieser Saison eine weiße Weste, während Tottenham in 78 Prozent seiner Auswärtsspiele über 1,5 Tore erzielte.

Brighton - Tottenham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brighton: 1:1 Crystal Palace (A), 0:2 Arsenal (A), 1:0 Marseille (H), 1:1 Burnley (H), 2:1 Brentford (H)

Letzte 5 Spiele Tottenham: 2:1 Everton (H), 2:0 Nottingham (A), 4:1 Newcastle (H), 1:2 West Ham (H), 3:3 Manchester City (A)

Letzte 5 Spiele Brighton vs. Tottenham: 1:2 (A), 0:1 (H), 0:1 (A), 0:2 (H), 1:3 (A)

Hinzu kommt, dass die Lilywhites in vier ihrer vergangenen fünf Ligaspiele jeweils über 1,5 Tore erzielen konnten. Bei den zweitmeisten Schüssen der Liga (207, geblockte Schüsse ausgenommen) und der herausragenden Quote von 54,1 Prozent Torschüssen (3.) sollte das ebenfalls im Amex Stadium möglich sein.

Im Schnitt brachten die Spurs 2,2 Bälle pro Auswärtsspiel im gegnerischen Kasten unter. Daher verwundert es kaum, dass Gastauftritte der Postecoglou-Schützlinge durchschnittlich 3,56 Tore auf die Anzeigetafel brachten.

Brighton beendete bislang jedes Heimspiel dieser Spielzeit mit Toren auf beiden Seiten. Das führte im Schnitt zu 3,3 Toren pro Heimspiel und einer Quote von 56 Prozent mit Partien „Über 3,5 Toren“.

Erwartet ihr kurz vor dem Jahresende eine Begegnung mit „Über 3,5 Toren“, könnt ihr dafür bei Oddset eine Quote von 2,05 erhalten. Diese lässt sich wunderbar mit diesem Oddset Bonus spielen.

Unser Brighton - Tottenham Tipp: Tottenham über 1,5 Tore

Brighton tat sich in den vergangenen Wochen etwas schwer und wartet seit drei Ligaspielen auf einen Sieg. Zudem kassierten die Hausherren in ihren vergangene 12 Premier-League-Heimspielen jeweils mindestens einen Treffer. Die Spurs wiederum erzielten in den abgelaufenen 15 Auswärtsspielen mindestens ein Tor. Ein zweites Auswärtstor gelang den Gästen in dieser Spielzeit zu 78 Prozent.