Broady - Ruud Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2023

Unser Broady - Ruud Tipp zum Wimbledon 2023 Spiel lautet: Auf dem Papier scheint Casper Ruud in der 2. Runde von Wimbledon der klare Favorit. Doch da sich der Norweger auf Gras nicht wirklich wohl fühlt, darf sein Gegner auf mindestens einen Satz hoffen.

Laut der Setzliste von Wimbledon 2023 ist Casper Ruud die Nummer Vier. Doch der Norweger fremdelt mit dem grünen Untergrund. Bisher reichte es im dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres noch nicht mal für die dritte Runde. Am Donnerstag könnte der 24-jährige aber eine neue Bestmarke an der Church Road aufstellen. In seinem Zweitrundenmatch gegen den Briten Liam Broady ist der Weltranglistenvierte der klare Favorit. Wir entscheiden uns allerdings mit einer Quote von 1,60 bei Happybet für die Wette „Broady gewinnt mindestens 1 Satz“.

Darum tippen wir bei Broady vs Ruud auf „Broady gewinnt mindestens 1 Satz“:

Ruud hat in Wimbledon noch nie die zweite Runde überstanden

Broady steht 2023 bei einer Bilanz von 24:14

Die Nummer 4 der Welt hat in diesem Jahr erst ein Spiel auf Rasen bestritten

Broady vs Ruud Quoten Analyse:

Beim Blick auf die Weltrangliste treffen hier natürlich zwei Welten aufeinander. Liam Broady wird aktuell nur als Nummer 142 der Welt geführt. So ist der Brite aus Sicht der Tennis-Buchmacher bei der Broady vs Ruud Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 4.66 der klare Außenseiter. Auf der Gegenseite erhalten Sportwetten Tipper für einen Erfolg von Ruud lediglich Quoten im Schnitt von 1.20.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Broady vs Ruud Prognose: Zieht Ruud erstmals in die 3. Runde von SW19 ein?

Liam Broady spielt schon seit 2014 als Tennisprofi. In seiner Karriere kann der Brite auf zwei Challenger und 7 ITF Futures Titel zurückblicken. Die beste Platzierung im ATP-Ranking hatte der 29-jährige im Februar 2022 mit Rang 116 erreicht. Beim Wimbledon-Event des Vorjahres zog der Mann aus Stockport erstmals in seiner Karriere in die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers ein. Dabei hatte sich Broady gegen Lukas Klein und Diego Schwartzman jeweils in fünf Sätzen durchgesetzt.

Für das diesjährige Turnier an der Church Road bekam der Engländer eine Wildcard. In Runde 1 gewann Broady souverän mit 6:1, 6:3 und 7:5 gegen Constant Lestienne (ATP Nr. 74). In diesem Jahr steht die Nummer 142 der Welt bei einer Bilanz von 24 Siegen und 14 Niederlagen. Die meisten Erfolge kamen aber bei Challenger-Turnieren zustande. Beim Challenger von Vilnius im Februar sicherte er sich mit fünf Siegen den Titel. Und vier Siege beim Challenger von Biel reichten im März für den Einzug ins Endspiel.

Casper Ruud hatte bei den French Open 2023 das dritte Grand-Slam-Endspiel seiner Karriere gespielt. Diese drei Finals hatte der Norweger alle innerhalb von 18 Monaten erreicht. Doch zum dritten Mal ging der Mann aus Oslo dabei als Verlierer vom Feld und muss somit weiter auf seinen ersten Major-Titel warten. Und auch in Wimbledon dürfte der Knoten bei Ruud wohl nicht platzen. Bei drei Starts bei den All England Championships kam die Nummer 4 der Welt als bestes Ergebnis im Vorjahr in die zweite Runde.

Nach dem Roland-Garros-Endspiel nahm sich Ruud zunächst mal eine Auszeit und verzichtete auf die diversen Vorbereitungsturniere. Insgesamt hat der Norweger in seiner Karriere nur 12 Spiele auf dem grünen Untergrund absolviert und konnte 5 davon gewinnen. Eines davon war das 6:1, 5:7, 6:4, 6:3 in Runde 1 von Wimbledon am Montag gegen den Qualifier Laurent Lokoli (ATP Nr. 199). Seinem Gegner gewährte er acht Breakchancen. Auch mit 62 Prozent kam der erste Aufschlag nicht optimal.

Broady - Ruud Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Broady: 3:0 Lestienne, 0:2 Ymer, 2:0 Choinski, 1:2 Mannarino, 0:2 Shimabukuro

Letzte 5 Spiele Ruud: 3:1 Lokoli, 0:3 Djokovic, 3:0 Zverev, 3:1 Rune, 3:0 Jarry

Letzte Spiele Broady vs Ruud: -

Beide Spieler treffen zum ersten Mal aufeinander.

Unser Broady - Ruud Tipp: Broady gewinnt mindestens 1 Satz

Casper Ruud und der grüne Rasen sind bisher noch keine Erfolgsgeschichte. In diesem Jahr geht der Norweger aber ohne Druck und mit viel Spaß ins Turnier. Damit könnte es für den einen oder anderen weiteren Sieg reichen. Auch gegen Broady ist die Nummer 4 der Welt zurecht der Favorit. Aber dieses Duell dürfte auf jeden Fall über vier oder fünf Sätze gehen.