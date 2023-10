Broncos - Chiefs Tipp, Prognose & Quoten | 29.10.2023

Unser Broncos - Chiefs Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 29.10.2023 lautet: Die Chiefs gehen am Sonntag natürlich als haushoher Favorit ins zweite Duell dieser Saison gegen die Broncos. Bei unserem Wett Tipp heute könnten sich die Gäste aber erneut etwas schwer tun.

Nach einem etwas holprigen Start in die NFL Saison 2023 stehen die Chiefs doch wieder bei 6-1 und führen die AFC an. Der achte Titel in der Division hintereinander ist nur eine Frage der Zeit. Auch in den diversen Power Rankings hat der Titelverteidiger den No-1-Spot übernommen. Wo führt das in diesem Jahr hin?

Die gute Nachricht für alle KC-Fans lautet dabei: Das Team kann dieses Jahr Spiele auch mit seiner Defense gewinnen. So ein komplettes Team war das Franchise aus Missouri wohl schon lange nicht mehr. Am Sonntag zu Gast beim Rivalen aus Denver sind die Männer von Coach Andy Reid klar favorisiert.

Wir trauen Denver aber eine ordentliche Leistung zu und spielen mit einer Quote von 1.53 bei Bwin die Wette „Sieg Broncos mit HC +11,5″.

Darum tippen wir bei Broncos vs Chiefs auf „Sieg Broncos mit HC +11,5″:

Die Chiefs haben die letzten 16 Duelle gegen die Broncos gewonnen

In den jüngsten 6 Vergleichen kassierte Denver gegen KC allerdings nur einmal eine Niederlage mit mehr als 11 Punkten Unterschied

Kansas City steht 2023 bei „Points scored“ beim schwächste Wert unter QB Mahomes

Broncos vs Chiefs Quoten Analyse:

Bei diesem Division-Duell ist die Ausgangslage klar: Das beste Team der AFC (6-1) trifft auf die schlechteste Mannschaft der Conference (2-5). So belohnen die Buchmacher, die nicht nur mit ihren Quoten, sondern auch mit ihrem Sportwetten Bonus überzeugen, einen Sieg der Gäste gerade mal mit durchschnittlichen Quoten von 1.29. Ein Erfolg der Gäste erscheint dagegen aus Sicht der Bookies mit Quoten im Schnitt von 3.71 eher unwahrscheinlich.

Denver bekommt es hier mit der nach „Points scored“ zweitbesten Defense zu tun. Im Schnitt lässt KC gerade mal 15 Punkte pro Spiel zu. Halten die Chiefs die Broncos am Sonntag unter 18,5 Punkten, wird das von Bwin mit einer Quote von 2.05 belohnt. Wer einen Tipp bei dem Anbieter wagen möchte, sollte unseren Text zur Bwin Anmeldung nicht verpassen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Broncos vs Chiefs Prognose: Kann Denver KC erneut ärgern?

Schon die Vorsaison beendeten die Broncos nur mit einer Bilanz von 5-12. Und auch unter dem neuen Head Coach Sean Payton läuft es in diesem Jahr nicht wirklich besser. Kein Franchise der AFC steht nach Week 7 schlechter da. Glaubt man den Experten, ist Denver aktuell ein Kandidat für den No-3-Pick im kommenden Draft. Sicher hat sich QB Russell Wilson im Vergleich zum Vorjahr etwas gesteigert. Doch der Knoten ist noch nicht wirklich geplatzt. Der Spielmacher schafft es mit einem QBR von 46.1 nicht in die Top 20.

In Week 7 glückte Denver immerhin ein knapper 19:17-Sieg gegen die Packers. Damit konnte Coach Payton im vierten Versuch endlich den ersten Heimsieg feiern. Seit dem desaströsen 20:70 in Week 3 gegen die Dolphins hat sich die Defense auf jeden Fall zusammengerissen. Am 12. Oktober ließ man nur 19 Punkte gegen die Chiefs zu. Und auch Green Bay kam nur auf 17 Zähler. Die Abwehrreihe steht vor allem gegen den Run viel besser und spielt auch mit viel mehr Leidenschaft.

In dieser Saison war die Offense von Kansas City bisher selten so explosiv, wie man es von Pat Mahomes und Co. in den letzten Jahren eigentlich gewohnt war. Am Sonntag war der Chiefs-Angriff beim 31:17 daheim gegen die Chargers aber nah an seiner Bestform. QB Mahomes kam auf 424 Yards und 4 TDs. Dabei konnte sich der Spielmacher wieder mal auf seinen Tight End verlassen. Travis Kelce fing 12 Receptions für 179 Yards und einen Touchdown.

Trotzdem steht der amtierende Super-Bowl-Champion mit durchschnittlich 25,4 Punkten bei der niedrigsten Punkte-pro-Spiel-Ausbeute in der Patrick-Mahomes-Ära. Vor allem über den Boden läuft nicht viel zusammen. Das Rush Game kann dem QB keinen Druck abnehmen. Dass KC trotzdem so stark spielt und so gut dasteht, liegt dieses Mal an der Defense. Das Team aus Missouri liegt 2023 bei „QBR allowed without Pressure“ auf Rang 2 genauso wie bei „Points allowed“ (15,0).

Broncos - Chiefs Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Broncos: 19:17 Packers (H), 8:19 Chiefs (A), 21:31 Jets (H), 31:28 Bears (A), 20:70 Dolphins (A)

Letzte 5 Spiele Chiefs: 31:17 Chargers (H), 19:8 Broncos (H), 27:20 Vikings (A), 23:20 Jets (A), 41:10 Bears (H)

Letzte 5 Spiele Broncos vs Chiefs: 8:19 (A), 24:27 (A), 28:34 (H), 24:28 (H), 9:22 (A)

Kansas City führt den Vergleich mit 72-55-0 an. In Denver liegen die Hausherren mit 35-28-0 vorne. Die Broncos haben allerdings die letzten 16 Duelle gegen die Chiefs alle verloren. Den letzten Sieg gegen KC gab es 2015 auswärts mit einem 31:24.

Der letzte Heimsieg stammt aus der Saison 2014. Was Touchdowns angeht, muss man bei den Gästen natürlich Travis Kelce im Auge behalten. Der Tight End steht nach 6 Spielen schon bei 525 Receiving Yards und 4 TDs.

Unser Broncos - Chiefs Tipp: Sieg Broncos mit HC +11,5

Der direkte Vergleich, die Formkurve und die Qualität sprechen überdeutlich für die Chiefs. Doch die Defense der Broncos spielt gern gegen Kansas City und macht in diesen Vergleichen oft einiges richtig. So war es auch vor wenigen Wochen, als Pat Mahomes und Co. „nur“ mit 19:8 gegen den Divisions-Rivalen gewinnen konnten.

Auch dieses Mal wartet unserer Meinung nach wieder ein unangenehmes Spiel auf die KC-Offense. Am Ende werden die Gäste als Sieger vom Platz gehen. Daran gibt es keinen Zweifel. Aber die Hausherren können einigermaßen eng dranbleiben und eine Klatsche vermeiden. Bei der Quotenlage macht dabei ein hoher Handicap-Sieg auf Denver Sinn.