Bröndby - Aarhus Tipp, Prognose & Quoten | 26.05.2024

Unser Bröndby - Aarhus Sportwetten Tipp zum Superliga Dänemark Spiel am 26.05.2024 lautet: Bröndby hielt zuletzt zweimal die Null. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir nicht damit, dass dies dem Spitzenreiter zum dritten Mal in Folge gelingt.

Nach zwischenzeitlich schwachen Ergebnissen hatte man bei Bröndby Kopenhagen die Meisterschaft eigentlich schon abgehakt. Doch seit Anfang der Woche steht der Klub plötzlich wieder an der Tabellenspitze und will diese am letzten Spieltag mit aller Macht verteidigen. Zu Gast im heimischen Bröndby Stadion ist Aarhus. Gegen diesen Gegner tat man sich in den jüngsten Duellen schwer und wir sind überzeugt, dass die Gäste dem Favoriten auch dieses Mal wieder alles abverlangen.

Wir entscheiden uns daher für den Wett Tipp heute “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,85 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Bröndby vs Aarhus auf “Beide Teams treffen”:

Bröndby gewann nur eines der letzten 4 direkten Duelle.

In 3 der letzten 4 direkten Aufeinandertreffen gab es Tore auf beiden Seiten.

Mit einem Sieg sichert sich Bröndby die Meisterschaft.



Bröndby vs Aarhus Quoten Analyse:

Die Wettanbieter haben keinen Zweifel daran, dass sich Bröndby mit einem Sieg zum dänischen Meister krönt. Wetten auf einen Heimerfolg werfen Quoten von höchstens 1,38 ab. Mit einem erfolgreichen Tipp auf die Gäste kann man hingegen das bis zu 8,5-Fache seines Wetteinsatzes zurückerhalten. Selbst die “Doppelte Chance X2″ liefert noch Quoten bis 3,50.

Die Wettquoten für den Tipp darauf, dass beide Teams treffen, sind in etwa so hoch wie die Quoten für die Gegenwette. Egal, wie ihr euch letztendlich entscheidet: Mittlerweile könnt ihr eure Tipps auch bequem per Smartphone abgeben. Hierzu empfehlen wir einen Blick in unseren Bericht über die besten Sportwetten Apps.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bröndby vs Aarhus Prognose: Harter Kampf für den Titel

Zwischen dem 27. und 29. Spieltag der Superliga holte Bröndby nur einen von neun möglichen Punkten. Aus einem 4-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze wurde ein 2-Punkte-Rückstand auf Platz 1. Gleich drei Teams zogen in der Tabelle vorbei und Bröndby war plötzlich nur noch Vierter. Der Meistertitel schien dahin.

Seit Anfang dieser Woche steht der Hauptstadtklub aber wieder auf dem Platz an der Sonne. Begünstigt wurde dies durch zwei Siege am Stück bei gleichzeitigen Patzern der Konkurrenz. Allerdings steht Bröndby nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem punktgleichen Team des FC Midtjylland auf Platz 1.

Da in Dänemark bei Punktgleichheit aber das Torverhältnis ausschlaggebend ist und das von Bröndby um sieben Tore besser ist als jenes von Midtjylland, reicht am Sonntag ein Sieg für die erste Meisterschaft seit 2021. Einfach wird das aber wohl nicht, denn von den letzten vier direkten Duellen mit Aarhus haben die Kopenhagener nur eines gewonnen (2U, 1N).

Unter anderem gab es dieses Duell auch im Viertelfinale des Landespokals, wo sich Aarhus nach einem 2:0-Heimsieg und einer 1:2-Auswärtsniederlage durchsetzte und später auch das Finale dieses Wettbewerbs erreichte, in dem es aber eine 0:1-Pleite gegen Silkeborg gab. In den letzten vier direkten Duellen mit Aarhus kassierte Bröndby stets Gegentreffer.

Bröndby - Aarhus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bröndby: 2:0 Silkeborg (A), 1:0 Nordsjaelland (H), 1:3 FC Kopenhagen (H), 2:3 Midtjylland (A), 1:1 Nordsjaelland (A)

Letzte 5 Spiele Aarhus: 3:2 FC Kopenhagen (H), 0:1 Silkeborg (H), 1:2 Midtjylland (A), 0:1 Silkeborg (N), 1:3 Nordsjaelland (H)

Letzte 5 Spiele Bröndby vs Aarhus: 2:2 (A), 2:1 (H), 0:2 (A), 1:1 (H), 3:0 (A)



Überhaupt war der Spitzenreiter in den vergangenen Wochen und Monaten für Gegentore empfänglich. Zehnmal in Folge gab es in einem Liga-Spiel Bröndbys Tore auf beiden Seiten. Das änderte sich erst an den letzten beiden Spieltagen, als der Tabellenführer bei seinen zwei Siegen in Folge jeweils eine Weiße Weste wahrte. Dass das auch am Sonntag gelingt, würden wir stark anzweifeln, denn Aarhus traf zuletzt regelmäßig gegen Bröndby. Die Gäste avancierten erst am Dienstag zum Partycrasher gegen den anderen Kopenhagener Klub. Gegen den entthronen Vorjahres-Meister FC Kopenhagen gab es nach sechs Pflichtspiel-Pleiten in Folge mal wieder einen Dreier (3:2).

Durch den Sieg machte man auch den Traum des FCK von der Titelverteidigung zunichte. Nur zweimal in den letzten neun Pflichtspielen konnte Aarhus nicht treffen. In sechs der letzten acht Partien mit Beteiligung der Gäste gab es zudem mindestens drei Tore, was uns zu einer alternativen Wette führt. Bei Merkur Bets gibt es für die Kombi “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” eine starke Quote von 2,16. Falls ihr dort noch kein Konto habt, haben wir für euch einige Hinweise zur Merkur Bets Anmeldung. Mit im Schnitt 3,3 Treffern pro Partie sind Superliga-Spiele von Aarhus in dieser Saison jene mit den zweitmeisten Toren.

Unser Bröndby - Aarhus Tipp: “Beide Teams treffen”

Ein Sieg im letzten Heimspiel und Bröndby wird tatsächlich doch noch Meister, nachdem der Klub vor zwei Spieltagen noch auf Rang 4 stand. Mit Aarhus kommt grundsätzlich ein machbarer Gegner, der aber nach sechs Pleiten in Folge zuletzt den noch amtierenden Meister FC Kopenhagen schlug und unterstrich, dass er die Saison vernünftig zu Ende spielen will. Die letzten direkten Duelle waren alle knapp und in den letzten vier Aufeinandertreffen konnte Aarhus auch mindestens ein Tor erzielen. Wir gehen davon aus, dass dies den Gästen auch am Sonntag gelingt und sie zu einem spannenden Meisterschaftskampf beitragen.