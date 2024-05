Brügge – Fiorentina Tipp, Prognose & Quoten | 08.05.2024

Unser Brügge - Fiorentina Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 08.05.2024 lautet: Die beiden besten Offensivreihen der Conference League stehen sich am Mittwoch im Jan-Breydel-Stadion gegenüber. In unserem Wett Tipp heute sind Tore vorprogrammiert.

Das Hinspiel führte zu einem torreichen 3:2-Erfolg der Fiorentina. Gleichzeitig sorgte dieser für die erste Niederlage von Brügge-Coach Nicky Hayen. Die “Blauw-Zwart”, wie die Mannen aus dem Nordwesten Belgiens auch genannt werden, tankten mit einem 2:1 gegen Antwerpen am Sonntag auf nationaler Ebene Selbstvertrauen. Anders sah es bei den Italienern aus. Sie kassierten nämlich bei Hellas Verona eine knappe 1:2-Niederlage.

Ähnlich der Wettanbieter-Bewertung sehen wir keinen Favoriten, gehen aber auch im Rückspiel von mehr als 2,5 Toren aus. Bwin gewährt für diesen Spielausgang eine Quote von 1,95.

Darum tippen wir bei Brügge vs Fiorentina auf “Über 2,5 Tore”:

Beide Mannschaften stellen mit jeweils 24 Toren die beste Offensiven im Bewerb.

Das Hinspiel gestaltete sich sehr torreich und führte zu 5 Treffern.

Brügge erzielte pro UECL-Heimspiel im Schnitt 2 Tore. Florenz verpasste lediglich in einem von 5 Auswärtsspielen in der Conference League einen Treffer.



Brügge vs Fiorentina Quoten Analyse:

Anders als im Hinspiel sehen die Bookies beim erneuten Aufeinandertreffen keinen Favoriten und gestalten somit die Brügge Fiorentina Quoten am klassischen Drei-Weg-Markt sehr ausgeglichen. Siegwetten bewegen sich im Schnitt zwischen 2,60 und 2,70.

Obwohl das Hinspiel satte fünf Tore mit sich brachte, tendieren die Wettanbieter im Rückspiel zu weniger als 2,5 Treffern. Merkur Bets bewertet diesen Spielausgang mit einer Quote von 1,80. Genauere Informationen zum Buchmacher sind in unserer Merkur Bets Bewertung ersichtlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Brügge vs. Fiorentina Prognose: Bleiben die “Blauw-Zwart” zu Hause in der UECL weiterhin ungeschlagen?

Für Interimstrainer Nicky Hayen brachte die Pleite im Hinspiel in Florenz ein völlig neues Gefühl zum Vorschein. Zuvor hatte der 43-jährige Belgier nämlich keines seiner acht Duelle mit Brügge verloren. Nach dem Derby-Remis gegen Cercle Brügge (1:1) folgten satte sieben Siege.

Dennoch boten die Recken aus dem Nordwesten Belgiens im Hinspiel eine starke Leistung und egalisierten einen zweimaligen Rückstand. Zudem agierten die Gäste ab der 61. Spielminute aufgrund der Gelb-Roten Karte für Raphael Onyedika mit einem Mann weniger auf dem Feld. Der Akteur aus dem defensiven Mittelfeld fehlt obendrein im Rückspiel.

Brügge ist in der Conference League auf heimischem Boden eine Bank und holte vier Siege und ein Remis. Zwei der jüngsten drei Heimspiele führten zu mehr als 2,5 Toren. Satte zehn Heimtore in der Conference League sprechen für sich und untermauern die Durchschlagskraft der Belgier.

Auf nationaler Ebene feierte Brügge zuletzt sechs Siege am Stück und spielt in dieser Saison ernsthaft um die nationale Meisterschaft. Die letzten sechs Liga-Duelle führten zu jeweils mindestens drei Toren.

Brügge - Fiorentina Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brügge: 2:1 Antwerpen (A), 2:3 Fiorentina (A), 3:0 Genk (A), 4:0 Genk (H), 2:1 Union Gilloise (A).

Letzte 5 Spiele Fiorentina: 1:2 Hellas Verona (A), 3:2 Brügge (H), 5:1 Sassuolo Calcio (H), 1:4 Atalanta Bergamo (A), 2:0 US Salernitana (A).

Letzte Spiele Brügge vs. Fiorentina: 2:3 (A).



Genau wie Brügge nannte auch Florenz in der Gruppenphase den Platz an der Sonne sein Eigen und zog direkt ins Achtelfinale ein. Mit sechs Siegen und fünf Remis sind die Mannen aus der toskanischen Hauptstadt nach wie vor ungeschlagen in der Conference League.

Dennoch stellten die Italiener in der Ferne auf internationaler Ebene gewiss nicht das Maß aller Dinge dar und haben nur zwei von fünf Auswärtsspielen gewonnen (3U). Die offensive Durchschlagskraft kann sich mit acht Toren in fünf Begegnungen auswärts durchaus sehen lassen. Nur beim torlosen Remis in Pilsen wurde im Viertelfinale ein eigener Treffer verpasst. Wenngleich die Abwehr in zwei der fünf Auswärtsspiele auf der europäischen Bühne eine Weiße Weste hielt, dürfte es in Brügge dennoch sehr schwer werden.

Wenig Mut macht der letzte Auftritt in der Serie A, setzte es doch bei Hellas Verona eine 1:2-Pleite. Dabei hatten die Gäste über 60 Prozent Ballbesitz, ließen aber die letzte Entschlossenheit im Torabschluss vermissen.

Auf der Suche nach einem risikofreien Brügge Fiorentina Tipp? Zahlreiche Wettanbieter versüßen die erfolgreiche Kontoverifizierung mit einer Gratiswette ohne Einzahlung.

Unser Brügge – Fiorentina Tipp: Über 2,5 Tore

Bereits im Hinspiel haben beide Konkurrenten ihre offensiven Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt und verbuchten insgesamt fünf Tore. Darüber hinaus zeichnen sich Brügge und der AC Florenz mit jeweils 24 Treffern durch die besten Offensivverbände des Wettbewerbs aus.

Beide Teams wollen den Einzug ins Finale von Athen schaffen und sich dort mit Aston Villa oder Olympiakos Piräus messen. Im Rückspiel gehen wir einmal mehr von einer offensiv geführten Paarung aus. Diese wird mindestens drei Tore mit sich bringen.