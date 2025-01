Brügge - Juventus Tipp, Prognose, Quoten | 21.01.2025

Unser Brügge - Juventus Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 21.01.2025 lautet: Club Brügge hat eine sehr lange Erfolgsserie, die in der Königsklasse gegen Juventus nicht enden soll. Die Turiner kommen in dieser Saison nicht so richtig in Fahrt, haben aber eine stabile Defensive. Deshalb zielt unser Wett Tipp heute auf wenige Tore ab.