Brügge - Molde Tipp, Prognose & Quoten | 14.03.2024

Unser Brügge - Molde Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 14.03.2024 lautet: Europa-League-Absteiger Molde entschied ein kompliziertes Hinspiel erst in der Nachspielzeit mit 2:1 für sich. Ein ähnliches Ergebnis haben wir im Wett Tipp heute im Kopf.

Brügge war in der Gruppenphase der Conference League eine der dominantesten Mannschaften überhaupt, gewann fünf Spiele und teilte sich nur am ersten Spieltag mit Besiktas (1:1) die Punkte. Das Achtelfinal-Hinspiel war somit die erste Niederlage der Belgier in dieser Conference-League-Saison (1:2). Molde hat nach dem Abstieg aus der Europa League jedes Spiel in der Conference League für sich entschieden. Die Norweger verwandelten ihre internationalen Begegnungen bislang regelmäßig in ein Torspektakel.

Wir bauen unseren Wett Tipp heute darauf auf und setzen mit einer Quote von 1,75 bei Tipwin auf „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Brügge vs Molde auf „Beide Teams treffen“:

In 6 Europa-League-Spielen (4,0 Tore pro Spiel) und 3 Conference-League-Partien (3,7 Tore pro Spiel) von Molde fielen schon einige Treffer.

In 7 der letzten 8 internationalen Partien von Molde hätte man mit einer Wette auf „Beide Teams treffen“ Erfolg gehabt.

Brügge erzielte im Laufe dieser Conference-League-Saison 2,3 Tore pro Partie (3.).

Brügge vs Molde Quoten Analyse:

Die Buchmacher haben trotz der knappen Hinspiel-Niederlage keine großen Zweifel an einem Heimsieg von Brügge. Mit einer maximalen Wettquote von 1,50 erwarten auch die neuen Wettanbieter eine Revanche der Hausherren.

Für Molde FK liegt der Fokus weiterhin ausschließlich auf dem europäischen Vergleich. Der nationale Wettbewerb startet erst Anfang April, sodass die Norweger ihre gesamte Aufmerksamkeit auf das Rückspiel legen können. Wiederholen die Spieler von Erling Moe den Überraschungserfolg aus dem ersten Duell, solltet ihr mit Quoten zwischen 5,75 und 7,00 darauf vorbereitet sein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Brügge vs Molde Prognose: Gekommen, um zu treffen

Bis zur 92. Spielminute sah es im Hinspiel nach einem Unentschieden aus. Kurz vor dem Schlusspfiff schaltete Molde jedoch ein letztes Mal blitzschnell um. Vor dem gegnerischen Tor hielt Fredrik Gulbrandsen seine Nerven beisammen und vollendete zum goldenen 2:1-Siegtreffer.

Der 31-jährige Offensivspieler der Norweger ist in der Conference League ein Unikat. In drei Auftritten erzielte der Rückkehrer fünf der acht Treffer seiner Mannschaft. Sein Torriecher ist ein entscheidender Faktor für den jüngsten Erfolg der Kvit & Blå.

Gäste-Trainer Erling Moe hat noch weitere Spieler, die offensichtlich einen großen Offensivdrang verspüren. Während der sechs Gruppenspiele in der Europa League fielen in den Partien von Molde FK durchschnittlich 4,0 Tore.

Die drei bisherigen Conference-League-Partien waren ebenfalls recht torreich und erreichten durchschnittlich 3,7 Treffer pro Partie. Sieben der letzten acht internationalen Auftritte des amtierenden norwegischen Pokalsiegers gaben beiden Mannschaften mindestens ein Mal pro Spiel einen Anlass zum Torjubel.

Brügge - Molde Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brügge: 3:1 Oud-Heverlee (H), 1:2 Molde (A), 3:0 Genk (A), 0:2 Royale Union (A), 1:2 Anderlecht (H).

Letzte 5 Spiele Molde: 2:1 Brügge (H), 3:0 Legia Warschau (A), 3:2 Legia Warschau (H), 1:3 Kopenhagen (A), 2:1 Midtjylland (H).

Letzte Spiele Brügge vs. Molde: 1:2 (A).

In Brügge hatte man eigentlich fest mit dem Einzug ins Viertelfinale geplant. Der Tabellen-Dritte der belgischen Jupiler Pro League dominierte die Gruppe D der Conference League, blieb in sechs Spielen ungeschlagen und ging nach fünf Begegnungen als Sieger vom Feld. Durchschnittlich erzielten De Boeren bislang 2,3 Tore pro Auftritt in der Conference League - ein Top-3-Wert im gesamten Bewerb. Genügend Chancen für einen zweiten Treffer hatte Brügge auch im Hinspiel, das verraten die 1,51 erwartbaren Treffer.

Bislang wurden vier der sieben Conference-League-Partien von Club Brügge mit Toren auf beiden Seiten abgepfiffen, zuletzt zwei Spiele in Serie. Drei Gegentore in den letzten beiden Begegnungen waren mehr, als in den fünf vorherigen Conference-League-Spielen zusammengenommen. Tendenziell sollten „Über 2,5 Tore“ für das Rückspiel erneut im Rahmen der Möglichkeiten liegen. Tipwin stattet euch für diese Wette mit einer Quote von 1,65 aus, die ihr problemlos mit diesem Tipwin Bonus verknüpfen könnt.

Unser Brügge - Molde Tipp: Beide Teams treffen

Club Brügge erzielte in vier der letzten fünf Conference-League-Partien Über 1,5 Tore. Molde hatte ebenfalls große Freude am Abschluss und durfte in sechs der vorangegangenen sieben europäischen Partien mindestens zwei Mal zum Torjubel ansetzen.