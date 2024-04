Brügge - PAOK Saloniki Tipp, Prognose, Quoten 11.04.2024

Unser Brügge - PAOK Saloniki Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 11.04.2024 lautet: Im ECL-Viertelfinale ist nicht wirklich ein Favorit auszumachen. Da beide Teams sehr treffsicher sind, setzen wir im Wett Tipp heute auf Tore auf beiden Seiten.

Gleich zwei griechische Vereine haben es in der UEFA Europa Conference League ins Viertelfinale geschafft. Beide Teams träumen natürlich vom Einzug ins Finale am 29. Mai, welches in Athen ausgetragen wird. Einer der beiden Vereine ist der PAOK FC aus Thessaloniki. Die „Aspromavri“ bekommen es in der Runde der letzten Acht mit Club Brügge zu tun. Das Hinspiel steigt am Donnerstag in Belgien.

Wir spielen bei dieser Begegnung mit einer Quote von 1,67 bei Happybet die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Brügge vs PAOK Saloniki auf „Beide Teams treffen“:

Brügge kommt auf 19 Tore im Wettbewerb.

PAOK hat 2023/24 mit 21 Treffern die beste ECL-Offensive.

„Beide Teams treffen“ hätte in allen Duellen zwischen beiden Teams Erfolg gehabt.

Brügge vs PAOK Saloniki Quoten Analyse:

Beim Marktwert haben die Belgier mit 138 zu 72 Millionen Euro etwas die Nase vorne. Dann kommt im Hinspiel natürlich noch der Heimvorteil dazu. So sind die Hausherren bei der Brügge vs PAOK Saloniki Prognose recht klar favorisiert.

Für einen Heimsieg bekommt ihr Quoten von maximal 1,76. Auf der Gegenseite wird bei den Wettanbietern ohne Steuer ein Erfolg der Gäste mit durchschnittlichen Wettquoten von 4,72 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Brügge vs PAOK Saloniki Prognose: Rückenwind bei Brügge durch neuen Coach

Mitte März wurde bei Club Brügge Coach Ronny Deila entlassen. Die „Blau-Zwart“ hatten die reguläre Spielzeit der Jupiler League nur auf Platz 4, 19 Punkte hinter Spitzenreiter Union St. Gilloise, beendet. Bis zum Ende der Saison wird das Team von Nicky Hayen, Coach der zweiten Mannschaft, betreut. In den zwei ersten Spielen unter Hayen gab es ein Remis gegen Cercle Brügge (1:1) und einen 3:1-Heimsieg gegen Anderlecht. Unter Delia hatte der Club aber immerhin eine gute Gruppenphase gespielt.

Mit fünf Siegen und einem Remis bei 15:3 Toren sicherten sich die Belgier den ersten Platz vor Bodö/Glimt, Besiktas und Lugano. Somit sind die Blau-Schwarzen in dieser ECL-Saison schon seit sieben Heimspielen ungeschlagen und haben in diesen Partien im Schnitt 2,7 Tore pro Partie erzielt. Im Achtelfinale kassierte Brügge zunächst ein 1:2 auswärts bei Molde, gewann dann aber das Rückspiel daheim mit 3:0. Damit steht der Verein erstmals seit 2014/15 wieder in einem UEFA-Viertelfinale.

PAOK beendete die reguläre Saison der griechischen Super League auf Platz 1, einen Zähler vor dem amtierenden Doublesieger AEK Athen. Nach den ersten vier Spieltagen der Meister-Playoffs haben die Schwarz-Weißen den Vorsprung auf zwei Zähler ausgebaut. Die Männer von Coach Razvan Lucescu stellen mit 74 Toren die beste Offensive der Liga. Auch in der UEFA Europa Conference League haben die „Aspromavri“ mit 21 Treffern den gefährlichsten Angriff.

Die Männer aus Thessaloniki spielten eine starke Vorrunde und sicherten sich mit fünf Siegen und einem Remis vor Frankfurt, Aberdeen sowie HJK den Sieg in Gruppe G. Im Achtelfinale verlor PAOK das Hinspiel bei Dinamo Zagreb mit 0:2, zog dann aber mit einem beeindruckenden 5:1 im Rückspiel daheim doch noch in die nächste Runde ein. Damit steht der Verein zum dritten Mal international in der Runde der letzten Acht. 2022 schied Saloniki im ECL-Viertelfinale gegen Olympique Marseille aus.

Brügge - PAOK Saloniki Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brügge: 3:1 RSC Anderlecht (H), 1:1 Cercle Brügge (A), 1:2 St. Truiden (A), 3:0 Molde FK (H), 3:1 OH Leuven (H)

Letzte 5 Spiele PAOK Saloniki: 2:2 AEK Athen (A), 3:1 Lamia (H), 3:2 Panathinaikos (A), 5:1 Dinamo Zagreb (H), 0:1 Aris Saloniki (H)

Letzte Spiele Brügge vs PAOK Saloniki: 1:1 (A), 1:1 (H)

Beide Vereine haben erstmals in der Europa-League-Gruppenphase 2010/11 gegeneinander gespielt. Sowohl im Hin- als auch im Rückspiel gab es damals ein 1:1. Endet die Partie nun mit dem gleichen Ergebnis, gibt es dafür bei Betway eine Quote von 7,00.

Unser Brügge - PAOK Saloniki Tipp: Beide Teams treffen

Die Qualität und der Heimvorteil sprechen am Donnerstag für die Gastgeber. Doch die Griechen sollte man nicht unterschätzen. So siegte PAOK beispielsweise in der Gruppenphase mit 2:1 bei der Frankfurter Eintracht.

Am Ende gehen wir von einem engen Duell auf Augenhöhe aus. Da beide Teams im Wettbewerb vor allem mit ihren Angriffsreihen überzeugen konnten, dürfte die Wette „Beide Teams treffen“ sehr wahrscheinlich sein.