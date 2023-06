Bublik - Ramos Vinolas Tipp, Prognose, Quoten | 27.06.2023

Unser Bublik - Ramos Vinolas Tipp zum ATP 250 Mallorca Spiel am 27.06.2023 lautet: Der frischgebackene Halle-Sieger Alexander Bublik ist in Runde 1 beim ATP-Turnier auf Mallorca gegen den formschwachen Spanier Albert Ramos Vinolas der klare Favorit.

Beim ATP-Turnier in Halle in der vergangenen Woche musste man Alexander Bublik für den Titel nicht unbedingt ganz oben auf dem Zettel haben. Doch der Kasache zog über Coric, Struff, Sinner und Zverev ins Endspiel gegen Andrey Rublev, die Nummer 7 der Welt, ein. Am Ende besiegte der 26-Jährige im Finale den haushohen Favoriten und sicherte sich den größten Erfolg seiner Karriere. Viel Zeit zum Feiern bleibt dem Kasachen aber nicht. Schon ab Dienstag geht er als Nummer 5 der Setzliste beim ATP-250-Turnier auf Mallorca an den Start. Dort bekommt er es in Runde 1 mit dem Spanier Albert Ramos Vinolas zu tun. Bei dieser Partie spielen wir mit einer Quote von 1,79 bei Bet-at-home die Wette „Sieg Bublik mit Game Handicap -2,5″.

Darum tippen wir bei Bublik vs Ramos Vinolas auf „Sieg Bublik mit Game Handicap -2,5″:

Bublik war zuletzt auf Gras in Topform.

Der Kasache steht in der Weltrangliste 46 Plätze vor seinem Gegner.

Ramos Vinolas ist noch ohne Sieg gegen Bublik.

Bublik vs Ramos Vinolas Quoten Analyse:

Durch den Erfolg in Halle kletterte Bublik um 22 Plätze auf den ATP-Rang 26. Sein spanischer Erstrunden-Gegner ist dagegen lediglich die Nummer 72 der Welt.

So ist die Einschätzung der Buchmacher für Tennis Wetten bei der Bublik vs Ramos Vinolas Prognose auch klar. Für einen Erfolg des Kasachen gibt es durchschnittliche Quoten von 1,45. Ein Weiterkommen des Spaniers wird bei den Bookies mit Quoten im Schnitt von 2,71 bezahlt.

Bublik vs Ramos Vinolas Prognose: Nimmt Bublik die Form von Halle mit nach Mallorca?

In Newport 2019 und 2022 war Alexander Bublik schon auf Rasen im Finale gestanden, hatte den Court dort aber als Verlierer verlassen. Vor dem ATP-500-Turnier in Halle war der Kasache bei den French Open in Runde 1 ausgeschieden und hatte auch in ‚s Hertogenbosch nicht die zweite Runde überstanden. Doch bei den Terra Wortmann Open 2023 zeigte sich der 26-Jährige in Bestform. Bublik bewies das gesamte Turnier über Nervenstärke und überzeugte mit einer dominanten Aufschlagleistung.

Mit einer konstanten Mischung aus gewaltigen Grundschlägen und Drop Shots war Bublik von der Grundlinie sehr stark sowie konstant. Auch unter Druck blieb der Kasache bei seinem „Alles-oder-Nichts“-Service. Im Halbfinale beim 6:3, 7:5 gegen Alexander Zverev servierte Bublik 14 Asse und holte 32 von 34 Punkten nach seinem ersten Aufschlag. Auch beim 6:3, 3:6, 6:3 gegen Rublev kamen 21 Asse und 42 Winner zustande. So feierte der 26-Jährige nach dem Erfolg in Montpellier 2022 seinen zweiten Titel auf der Tour.

Albert Ramos Vinolas spielt schon seit 2010 auf der ATP-Tour. Im Mai 2017 hatte der Spanier mit Rang 17 die beste Platzierung seiner Karriere in der Weltrangliste erreicht. Bei den Majors war der Einzug ins Viertelfinale der French Open 2016 das beste Ergebnis. Bis auf eine weitere Ausnahme in Roland Garros 2017 (Achtelfinale) schied der Mann aus Barcelona bei den Grand-Slam-Turnieren sonst immer spätestens in der dritten Runde aus. Zudem konnte der heute 35-Jährige vier ATP-Titel gewinnen.

Seit geraumer Zeit zeigt die Tendenz bei Ramos Vinolas aber bergab. Schon die Spielzeiten 2020, 2021 und 2022 beendete er mit einer negativen Bilanz. Auch in dieser Saison konnte der Spanier bisher nur elf Spiele gewinnen, bei 21 Niederlagen. Bei den French Open 2023 folgte das Aus in Runde 1. Danach schied der Katalane bei den Challenger-Turnieren in Perugia und Parma ebenfalls frühzeitig aus. Zudem fühlt sich die Nummer 72 der Welt auf Gras überhaupt nicht wohl. Am Dienstag bestreitet er sein erstes Spiel in diesem Jahr auf dem grünen Untergrund.

Bublik - Ramos Vinolas Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bublik: 2:1 Rublev, 2:0 Zverev, 1:0 Sinner, 2:1 Struff, 2:0 Coric

Letzte 5 Spiele Ramos Vinolas: 0:2 Zeppieri, 2:1 Fonio, 2:0 Verdasco, 1:2 Brancaccio, 2:0 Gaio

Letzte Spiele Bublik vs Ramos Vinolas: 2:0, 2:0, 2:1

Beide Spieler trafen bisher dreimal aufeinander, zweimal auf Hartplatz und einmal auf Sand. Im ersten Duell 2017 in Moskau setzte sich Bublik mit 2:1 in Sätzen durch. In den folgenden beiden Duellen, 2020 in Hamburg und 2022 in Basel, blieb der Kasache gegen Ramos Vinolas ohne Satzverlust.

Unser Bublik - Ramos Vinolas Tipp: Sieg Bublik mit Game Handicap -2,5

Die Ausgangslage auf dem Papier ist bei diesem Erstrunden-Match klar. Alexander Bublik kommt nach seinem Triumph mit viel Selbstvertrauen nach Mallorca. Dagegen spielt Ramos Vinolas keine gute Saison und fühlt sich auf Gras grundsätzlich nicht wohl. Auch der direkte Vergleich ist eindeutig. Sicher könnte dem Kasachen das Turnier in Halle noch etwas in den Knochen stecken, sein Gegner ist aber zu schwach, um das auszunutzen. Wir rechnen sogar mit einem klaren Sieg des Favoriten.