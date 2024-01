Buccaneers - Eagles Tipp, Prognose & Quoten | 16.01.2024

Unser Buccaneers - Eagles Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 16.01.2024 lautet: Spannendes Wildcard-Game in Tampa Bay! In unserem Wett Tipp heute konzentrieren wir uns auf das Matchup zwischen der Bucs-Offensive und der Eagles-Defensive.

Den Eagles droht in der ersten Playoff-Runde der Super-Gau. Philadelphia verlor fünf seiner letzten sechs Regular-Season-Spiele und muss deswegen auswärts bei den Buccaneers ran. Die Hausherren sind nach fünf Siegen aus den abschließenden sechs Partien ein heißer Kandidat für einen Upset. Philly hat einige Spieler in der Offensive auf dem Injury Report, sodass diese Seite des Balles schwer zu prognostizieren ist. Ein etwas offensichtliches Bild gibt das Duell Bucs-Offense vs. Eagles-Defense her.

Unser Wett Tipp heute: „Buccaneers Über 21,5 Punkte“ mit einer Quote von 2,10 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Buccaneers vs Eagles auf „Buccaneers Über 21,5 Punkte“:

Die Eagles-Defensive erlaubte durchschnittlich 25,2 Punkte pro Spieltag (30.).

Mike Evans fing die meisten Touchdowns aller Receiver (13). Philly erlaubte die zweitmeisten Passing-Yards pro Spieltag (252,7).

Die Eagles kassierten in 4 ihrer letzten 7 Spiele Über 30,5 Punkte.



Buccaneers vs Eagles Quoten Analyse:

Die Bucs (9-8) gewannen die schwächste Division der NFL und gingen als Team mit den wenigsten Regular-Season-Siegen in die Playoffs. Dieser Logik folgend sind Siegquoten von 2,35 bis 2,26 angemessen. Wir geben den Bucs im eigenen Stadion mehr Siegchancen und würden diese Quoten mit einer Freiwette spielen.

Philly verlor fünf der abschließenden sechs Spieltage und hat vor dem ersten Playoff-Spiel große Verletzungssorgen. Beide Top-Receiver (A.J. Brown, DeVonta Smith) sind angeschlagen, Quarterback Jalen Hurts ebenfalls. Trotzdem werden die Eagles auswärts mit Quoten bis 1,63 favorisiert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Buccaneers vs Eagles Prognose: Wenn eine Defensive Einladungen verteilt…

Baker Mayfield ist einer der günstigsten Starting-Quarterbacks dieser Saison. Die Bucs gaben dem einstigen First-Overall-Pick vor der Saison einen Vertrag über ein Jahr und vier Millionen US-Dollar. Mayfield nutzte diese Saison zur Eigenwerbung und führte die Bucs mit fünf Siegen aus den letzten sechs Spielen zum Division-Titel in der NFC South.

Während der Regular Season baute der Passgeber eine fantastische Verbindung zu Wide Receiver Mike Evans auf, der die meisten Touchdowns der Liga fing (13). Zudem liegt er mit 1.255 Receiving-Yards unter den Top 10 der NFL.

Gepaart mit Receiver-Kollege Chris Godwin stellt die Offensive der Gastgeber ein großes Problem für die Eagles dar. Philly erlaubte pro Spieltag 252,7 Passing-Yards (31.) und ließ 25,2 Punkte pro Woche zu (30.).

Zudem fehlt in kritischen Situationen die Produktion des Pass Rushs. Die Eagles haben bei 3rd Downs die niedrigste Sack-Percentage der Liga (6,0 Prozent). Sollten in der Secondary auch noch Darius Slay und Reed Blankenship ausfallen, könnten die Eagles tatsächlich Gefahr laufen, dieses Spiel zu verlieren.

Buccaneers - Eagles Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Buccaneers: 9:0 Panthers (A), 13:23 Saints (H), 30:12 Jaguars (H), 34:20 Packers (A), 29:25 Falcons (A).

Letzte 5 Spiele Eagles: 10:27 Giants (A), 31:35 Cardinals (H), 33:25 Giants (H), 17:20 Seahawks (A), 13:33 Cowboys (A).

Letzte 5 Spiele Buccaneers vs. Eagles: 11:25 (H), 31:15 (H), 28:22 (A), 27:21 (H), 45:17 (A).



Am dritten Spieltag trafen beide Mannschaften bereits aufeinander. Damals ließen die Eagles noch ihre Muskeln spielen (25:11). Eine ebenso eindeutige Begegnung erwarten wir in diesem Duell auf keinen Fall. Philly machte während der beiden abschließenden Niederlagen gegen die Cardinals (31:35) und die Giants (10:27) einen katastrophalen Eindruck. Obwohl beide Mannschaften meilenweit von den Playoffs entfernt waren, durften sie der Eagles-Defense jeweils Über 26,5 Punkte einschenken. Tampa Bay sollte in der aktuellen Verfassung ebenfalls in der Lage sein.

Des Weiteren machen wir uns große Sorgen um das Angriffsspiel der Gäste. In vier der letzten sechs Regular-Season-Spiele wurde die Offensive rund um Jalen Hurts bei Unter 19,5 Punkten gehalten. Vor diesem wichtigen Playoff-Spiel sind auch noch mehrere zentrale Stützen der Offensive angeschlagen. Die Bucs hatten mit 19,1 zugelassenen Punkten pro Spieltag (7.) eine gute Defensive. Geht Philly mit Unter 23,5 Punkten vom Feld, erhaltet ihr von Oddset eine Quote von 1,85. Hier geht es direkt zur Oddset Anmeldung.

Unser Buccaneers - Eagles Tipp: Buccaneers Über 21,5 Punkte

In der zweiten Saisonhälfte (seit Woche 10) gehört die Defensive der Eagles mit 0,122 EPA/Play (29.) zu den vier schwächsten Verteidigungen der gesamten NFL. Baker Mayfield und seine Kollegen gehörten innerhalb der letzten sechs Spieltage zu den zwölf besten Offensiven der Liga (0,042 EPA/Play). Mit der Unterstützung der heimischen Kulisse sollten die Bucs ein enges Spiel forcieren können und mehr punkten, als das Over/Under vermuten lässt.