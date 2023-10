Buccaneers - Lions Tipp, Prognose & Quoten | 15.10.2023

Unser Tampa Bay Buccaneers - Detroit Lions Tipp zum NFL Spiel am 15.10.2023 lautet: Die Buccaneers haben in den ersten Wochen der Saison deutlich über den Erwartungen agiert, ebenso wie QB Baker Mayfield. Mit den Lions kommt ein möglicher Contender nach Tampa.

Nach ihrer Bye-Week treffen die Bucs nun auf eine Mannschaft mit Contender-Status. Detroit hat offensiv mal wieder überzeugt und sich eine herausragende Bilanz von 4-1 Siegen erarbeitet. Unser Tipp: „Sieg Detroit Lions (HC -3,5)“ mit einer Quote von 1,95 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Tampa Bay Buccaneers vs Detroit Lions auf „Sieg Detroit Lions (HC -3,5)“:

Tampa Bay Buccaneers vs Detroit Lions Quoten Analyse:

Die Offensive der Lions hat viele kreative Plays zu bieten und ist extrem mutig in ihrer Herangehensweise. Das macht die Gäste mit Quoten bis 1,57 zum klaren Favoriten im Duell mit den Buccaneers.

Tampa Bay Buccaneers vs Detroit Lions Prognose: Evans als kritischer Faktor

Mayfield profitiert bei den Bucs von einem Scheme, das in vielen Fällen auf Play-Action (21 Prozent) und Run-Pass-Option (18 Prozent) baut, die es dem Quarterback einfacher machen. Beide Werte reichen für eine Top-5-Usage-Rate.

Allerdings könnte Mike Evans trotz der zusätzlichen Pause durch die Bye-Week für das Spiel in Woche 6 ausfallen. Sollte der Wide Receiver nicht auf dem Platz stehen können, dürfte der Angriff der Lions zu stark sein.

Tampa Bay Buccaneers - Detroit Lions Statistik & Bilanz:

Dan Campbell ist bekannt für seine mutigen Entscheidungen bei 4th Downs. An den ersten fünf Spieltagen hat der Head Coach der Lions bereits zehnmal den vierten Versuch ausspielen lassen, 50 Prozent davon erfolgreich.

Dieser Mut könnte in einer engen Partie den entscheidenden Vorteil bieten, denn Tampa Bay hat in den ersten Wochen nur zwei vierte Versuche ausgespielt. Doch voraussichtlich kommt Detroit gar nicht in die Bredouille, auf solche Entscheidungen angewiesen zu sein.