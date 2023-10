Bucks - 76ers Tipp, Prognose & Quoten | 27.10.2023

Unser Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 27.10.2023 lautet: „The Process“ gegen den „Greek Freak“ im Auftaktspiel der Bucks gegen die 76ers. Milwaukee sammelte in der vergangenen Saison die meisten Siege aller Teams und sollte auch gegen Philadelphia im Vorteil sein.

Beide Teams erlebten eine ereignisreiche Offseason. Während sich Milwaukee im Top-Trade des Sommers die Dienste von Superstar Damian Lillard sicherte, forderte James Harden von den 76ers einen Trade - Ausgang offen. Die Verstärkung auf der Guard Position sollte den Bucks einen weiteren Aufschwung in der Offense bescheren, während Philadelphia keine namhaften Neuzugänge verbuchen konnte.

Wir entscheiden uns in unserem Wett Tipp heute für „Sieg Milwaukee Bucks HC -3,5″ mit einer Quote von 1,67 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Milwaukee Bucks vs Philadelphia 76ers auf „Sieg Milwaukee Bucks HC -3,5″:

Die Bucks stellten mit einem Defensiv-Rating von 111,9 die viertbeste Defensive der vergangenen Saison.

Milwaukee gewann 7 der letzten 10 Duelle gegen die 76ers.

Milwaukee gewann 5 der letzten 6 Saison-Auftaktspiele in der NBA.

Milwaukee Bucks vs Philadelphia 76ers Quoten Analyse:

Der Sieger der Eastern Conference der vergangenen Saison geht auch aus Sicht der Bookies als Favorit ins kommende Duell. Ein Heimsieg der Bucks wird mit einer Quote von 1,45 deutlich wahrscheinlicher gesehen als ein Auswärtssieg der 76ers mit 2,75.

Joel Embiid von Philadelphia werden jedoch die meisten Punkte im Spiel zugetraut. Eine Wette auf mindestens 27 Punkte von „The Process“ steht mit einer Quote von 1,52 zu Buche. Wer lieber auf viele Punkte von Milwaukee-Superstar Giannis Antetokounmpo setzen möchte, könnte dies mit einer „Mindestens 26 Punkte“-Wette auf den Greek Freak bei einer Quote von 1,57 mit einem Happybet Bonus verbinden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Milwaukee Bucks vs Philadelphia 76ers Prognose: Wie gut funktioniert das Duo Lillard/Antetokounmpo?

Mit Jrue Holiday wurde im Trade für Damian Lillard der beste Onball-Verteidiger des Teams aus Wisconsin nach Portland geschickt. Einen ersten Eindruck, ob die Defense der Bucks auch in der kommenden Saison noch zur Liga-Elite gehören kann, werden wir am kommenden Freitag bekommen. Zudem wurde der langjährige Coach Mike Budenholzer nach dem bitteren Erstrunden-Aus in den vergangenen Playoffs gegen die Miami Heat vor die Tür gesetzt und durch Adrian Griffin ersetzt.

Bester Spieler der vergangenen Saison war wieder einmal der zweimalige MVP Giannis Antetokounmpo, der das Team mit 31,1 Punkten und 11,8 Rebounds pro Spiel anführte und nun mit Damian Lillard einen der besten Offensivspieler der NBA an seiner Seite hat. Zudem hatte das Team aus der Bierstadt mit dem „Splash Mountain“ Brook Lopez mit 2,5 Blocks pro Spiel den besten Shot-Blocker der gesamten Liga in den eigenen Reihen.

Die 76ers landeten am Ende der vergangenen Regular Season mit einer Bilanz von 54:28 Siegen auf dem dritten Platz der Eastern Conference. Dabei stellten die Mannen vom mittlerweile entlassenen Trainer Doc Rivers mit einem Offensiv-Rating von 117,7 die viertbeste Offense der NBA. Einen großen Anteil daran hatte der später zum MVP gewählte Joel Embiid, der die Liga mit 33,1 Punkten pro Spiel anführte.

In den vergangenen Playoffs war in der zweiten Runde nach sieben Spielen gegen die Boston Celtics die Saison des Teams aus der Stadt der brüderlichen Liebe zu Ende, nachdem man in der ersten Runde die Brooklyn Nets mit 4:0 gesweept hatte.

Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Milwaukee Bucks: 124:116 Grizzlies (H), 101:124 Oklahoma City Thunder (A), 108:97 Lakers (A), 102:108 Grizzlies (A), 105:102 Bulls (H).

Letzte 5 Spiele Philadelphia 76ers: 120:106 Hawks (H), 127:119 Nets (A), 101:112 Celtics (H), 106:114 Celtics (A), 88:112 Celtics (A).

Letzte 5 Spiele Milwaukee Bucks vs. Philadelphia 76ers: 117:104 (H), 130:133 (H), 102:110 (A), 90:88 (A), 118:116 (A).

Der direkte Vergleich zwischen den beiden Teams in der vergangenen Saison gestaltete sich ausgeglichen mit jeweils zwei Siegen. Dabei fielen im Schnitt 218,5 Punkte pro Partie.

In den fünf Spielen der diesjährigen Preseason konnten die Bucks dreimal als Sieger vom Platz gehen und erzielten dabei im Schnitt 108 Punkte. Die 76ers konnten zwei ihrer vier Preseason-Matches gewinnen, bei 113,5 erzielten Punkten pro Partie. Wer auf mobilem Wege einen Milwaukee Bucks vs. Philadelphia 76ers Tipp abgeben möchte, sollte sich unbedingt unseren Sportwetten App Test ansehen.

Unser Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers Tipp: Sieg Milwaukee Bucks HC -3,5

Mit James Harden fehlt den 76ers der zweite Star des Teams aller Voraussicht nach. „The Beard“ forderte im Sommer einen Trade und absolvierte keine einzige Minute in der diesjährigen Preseason. Giannis Antetokounmpo erzielte in seiner Karriere in 32 Partien gegen die 76ers 24,5 Punkte und 11,6 Rebounds. Joel Embiid sammelte in 16 Spielen gegen Milwaukee im Schnitt 27,6 Punkte und 11,5 Rebounds pro Partie. Mit Damian Lillard an der Seite des „Greek Freaks“ sehen wir die Bucks im Vorteil gegen die 76ers.