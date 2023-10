Bulgarien - Litauen Tipp, Prognose & Quoten | 14.10.2023

Unser Bulgarien - Litauen Tipp zum EM Quali Spiel am 14.10.2023 lautet: Die Bulgaren belohnen die Ausdauer ihrer Fans mit mindestens zwei Treffern.

In der EM-Qualifikationsgruppe G kommt es am Samstag zum Duell zwischen Bulgarien und Litauen. Beide Teams stehen mit nur zwei Punkten auf den letzten beiden Plätzen und haben eigentlich keine Chancen mehr auf Platz 2. Ein Ziel haben sie dennoch: Sie wollen ihren ersten Sieg in der Quali feiern.

Wir trauen den Bulgaren den Dreier mehr zu, zumal die Litauer in den letzten Jahren immer sehr gern gesehene Gäste waren. Wir gehen davon aus, dass die Gastgeber hier mehr als nur einmal zum Torerfolg kommen und tendieren zur Wette „Bulgarien Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,75 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Bulgarien vs Litauen auf „Bulgarien Über 1,5 Tore“:

Litauen kassierte im Schnitt 2 Gegentore pro Qualifikationsspiel.

Den letzten Pflichtspielsieg in der Fremde feierte Litauen vor fast 3 Jahren.

Die Bulgaren trafen in 7 ihrer letzten 9 Heimspiele.

Bulgarien vs Litauen Quoten Analyse:

Für die deutschen Wettanbieter gehen die Bulgaren als klarer Favorit in die Begegnung. Wetten auf einen Heimsieg erreichen Höchstwerte von 1,55. Auf der anderen Seite knacken die Wettquoten für einen Tipp auf die Gäste aus Litauen die Marke von 7,00. Selbst die „Doppelte Chance X2″ ist noch mit Werten bis 2,50 verbunden.

Eine torreiche Begegnung erwarten die Bookies nicht und in diesem Zusammenhang auch nicht unbedingt ein Tor der Litauer. Für die Wettoption „Beide Teams treffen“ kann man Quoten bis 2,10 erhalten. In etwa gleich hoch sind dann auch die Wettquoten für den Tipp auf „Über 2,5 Tore“.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bulgarien vs Litauen Prognose: Bulgaren bestimmen das Spiel

In einer Gruppe mit zusätzlich noch Ungarn, Serbien und Montenegro hatten sich die Bulgaren vor dem Beginn der EM-Quali eigentlich leise Hoffnungen auf eine Teilnahme am Turnier im nächsten Jahr gemacht. Doch diese Hoffnungen wurden ziemlich früh zerschlagen. Drei Spieltage vor dem Ende stehen die diesbezüglichen Chancen fast bei Null.

Aus den ersten fünf Partien holten die Lawowete nur zwei Pünktchen aus den beiden Remis in Litauen und gegen Serbien. Gerade einmal drei Tore haben die Löwen in diesen fünf Qualifikationsspielen geschossen. Selbst wenn sie die restlichen drei Partien alle gewinnen würden, würden sie nur bei elf Punkten landen. Ungarn und Serbien haben jetzt schon zehn.

In allen bisherigen Quali-Spielen kassierten die Bulgaren Gegentreffer. Insgesamt waren es acht an der Zahl. Zuletzt gewann die bulgarische Nationalmannschaft am 16. November 2022 ein Länderspiel, also vor fast elf Monaten. Das war ein 2:0 auswärts in Zypern. Den letzten Sieg in einem Heimspiel gab es am 23. September 2022, also vor über einem Jahr.

Das damalige 5:1 gegen Fußballzwerg Gibraltar war gleichzeitig der einzige Erfolg in den letzten sechs Partien im eigenen Land. Von den anderen fünf wurden drei verloren. Immerhin können die Bulgaren auf 16 Tore in ihren letzten neun Heimspielen zurückblicken. In sieben der letzten neun Heimpartien gelang ihnen mindestens ein eigenes Tor.

Bulgarien - Litauen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bulgarien: 1:2 Montenegro (A), 0:1 Iran (H), 1:1 Serbien (H), 1:1 Litauen (A), 0:3 Ungarn (A)

Letzte 5 Spiele Litauen: 1:3 Serbien (H), 2:2 Montenegro (H), 0:2 Ungarn (A), 1:1 Bulgarien (H), 0:0 Griechenland (A)

Letzte Spiele Bulgarien vs Litauen: 1:1 (A), 1:3 (A), 1:0 (H), 3:0 (H)

Mit Litauen kommt nun ein Gegner nach Sofia, der von seinen letzten acht Auswärtsspielen keines gewonnen und sieben verloren hat. Das einzige nicht verlorene Auswärtsmatch war eine triste Nullnummer in einem Freundschaftsspiel in Griechenland. Weiter zurückblickend haben die Litauer nur eine ihrer letzten 16 Auswärtspartien für sich entschieden.

Das war ein knappes 2:1 in einem Test bei Fußballzwerg San Marino. 14 der letzten 16 Auswärtsbegegnungen Litauens gingen verloren. Den letzten Pflichtspielsieg in der Fremde holte die Rinktine beim 2:1 in Kasachstan im Rahmen der UEFA Nations League. Das war am 18. November 2020, mithin vor fast drei Jahren.

In der laufenden EM-Quali verlor Litauen seine beiden Auswärtspartien in Serbien und Ungarn jeweils mit 0:2. Es ist sicherlich nicht abwegig, hier unter Nutzung eines Sportwetten Bonus auf einen Handicap-Sieg der Bulgaren zu wetten. Für einen Tipp auf einen Heimsieg mit einem Handicap von -1 gibt es Wettquoten bis 2,60.

Im Hinspiel errang Litauen nach früher Führung und trotz 75-minütiger Unterzahl zwar ein 1:1, bei einem Chancenverhältnis von 27:4 und 9:1 Schüssen auf das Tor pro Bulgarien war es aber lediglich der Chancenwucher der Gäste, der eine Pleite der Litauer verhinderte. Diese stehen wie die Bulgaren bei nur zwei Punkten nach fünf Partien.

Unser Bulgarien - Litauen Tipp: „Bulgarien Über 1,5 Tore“

Mit zehn Gegentoren hat Litauen in der EM Quali-Gruppe G die meisten erhalten. Im Schnitt kassierten die Litauer zwei Gegentreffer pro Spiel, so wie auch in den beiden bisherigen Auswärtspartien. Den Erfolg in San Marino ausgenommen haben die Gäste 14 ihrer letzten 15 Auswärtsspiele verloren. Wir können uns sehr gut vorstellen, dass sich dieser Trend fortsetzt und wir hier einen zwar unspektakulären, aber doch ungefährdeten Sieg der Bulgaren sehen werden.