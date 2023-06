Bulgarien - Serbien Tipp, Prognose & Quoten | 20.06.2023

Unser Bulgarien - Serbien Tipp zum EM Qualifikation Spiel am 20.06.2023 lautet: Ideenlos, unkreativ und nur mäßig erfolgreich zeigte sich Bulgarien beim Vergleich mit Litauen. Eine solche Leistung wird gegen formstarke Serben nicht ausreichen.

Das Schlusslicht der Gruppe G muss sich im eigenen Stadion dem Tabellenführer stellen. Bulgarien hat nach drei Begegnungen erst einen Punkt gesammelt - Serbien war in seinen beiden absolvierten Partien jeweils mit 2:0 erfolgreich. Bleiben die Gäste ihrer Linie treu, spricht viel für einen erneuten souveränen Dreier. Unser Tipp: „Sieg Serbien (HC-1)“ mit einer Quote von 2,42 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Bulgarien vs Serbien auf „Sieg Serbien (HC-1)“:

Serbien hat in 10 seiner letzten 11 Länderspiele doppelt getroffen.



Bulgarien ist seit 4 Länderspielen sieglos.



Die gastgebenden Löwen blieben in 3 ihrer vergangenen 4 Länderspiele ohne eigenen Treffer.



(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bulgarien vs Serbien Quoten Analyse:

Die Ergebnisse der serbischen Nationalmannschaft sind eine hervorragende Reaktion auf das enttäuschende Abschneiden bei der WM 2022. Mit einer maximalen Quote von 1,51 sind sie in der Ludogorets Arena der absolute Favorit. Wer das Wetten mit einem Sportwetten Bonus favorisiert, kommt in unserer Übersicht auf seine Kosten.

Die Gründe für die Favoritenrolle sind offensichtlich: Bulgarien verpatzte den eigenen Start in die Qualifikation und steht nach drei Spieltagen sieglos auf dem letzten Platz der Gruppe G. Dementsprechend vergeben die Buchmacher für einen Heimsieg Wettquoten zwischen 6,89 und 7,50.

Bulgarien vs Serbien Prognose: „Keine Zweifel an der Favoritenrolle“

Nach einem frustrierenden 1:1-Unentschieden gegen Litauen werden die Aufgaben für Bulgarien nicht leichter. Die Löwen treffen am vierten Spieltag auf den Tabellenführer aus Serbien, der von einer deutlich höheren Qualität im eigenen Kader profitiert.

Belege dafür finden wir an allen Ecken und Enden. Im vergangenen Jahr hat Serbien in der Nations League den Aufstieg in Liga A gemeistert - Bulgarien hingegen konnte sich nur in Liga C halten.

In der bisherigen Qualifikationsgruppe belegen die Hausherren mit einem Punkt und 1:5 Toren den letzten Platz. Bereits gegen Ungarn, den aktuellen Gruppenzweiten, setzte es eine deutliche 0:3-Niederlage. Ähnlich könnte das Endergebnis gegen den Tabellenführer aus Serbien ausfallen.

Dieser thront aktuell an der Tabellenspitze, hat zwei Punkte Vorsprung und kann nach zwei abgelieferten Spielen ein Torverhältnis von 4:0 vorweisen. Zuletzt traf Serbien in zehn von elf Länderspielen mindestens doppelt.

Dabei vernachlässigen die Adler nicht ihre Defensive: In den Qualifikationsspielen gegen Montenegro (0,48 xGA) und Litauen (0,40 xGA) ließ die Hintermannschaft von Dragan Stojkovic kaum etwas anbrennen. Zwei Spiele in Folge ohne Gegentor sind in diesem Sinne kein Zufall.

Bulgarien - Serbien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bulgarien: 1:1 Litauen (A), 0:3 Ungarn (A), 0:2 Montenegro (H), 0:0 Luxemburg (A), 2:0 Zypern (A).



Letzte 5 Spiele Serbien: 3:2 Jordanien (H), 2:0 Montenegro (A), 2:0 Litauen (H), 2:1 USA (A), 2:3 Schweiz (H).



Letzte Spiele Bulgarien vs. Serbien: 0:1 (H), 1:6 (A), 0:0 (H), 2:1 (A).



Am Dienstag treten die beiden Nationen erstmals in einem Pflichtspiel gegeneinander an. Bisher fanden vier Freundschaftsspiele statt, von denen die Serben zuletzt zwei für sich entscheiden konnten.

Dragan Stojkovic sah seine serbische Auswahl zuletzt sehr häufig jubeln. In den vergangenen sechs Partien trafen die Adler mindestens doppelt, sowie in zehn ihrer vorangegangenen elf Auftritte. Deutlich niedriger fiel die Ausbeute der Gastgeber aus: Bulgarien blieb in drei der vergangenen vier Länderspiele ohne eigenen Treffer.

Die Conversion Rate von 1,8 Prozent ist in der bisherigen Qualifikation ein großes Problem der Mannschaft von Mladen Krstajic, da 4,7 Torschüsse pro Begegnung vorerst recht passabel klingen.

Fehlende Gefahr im eigenen Angriff ist nicht erst seit gestern ein Problem. Bereits in zwei der letzten drei Testspiele gegen Serbien blieb das Ertönen der Torhymne für Bulgarien aus. Nach drei absolvierten Qualifikationsspielen brachte das Tabellenschlusslicht insgesamt nur 3,0 erwartbare Tore (xG) zusammen.

Erst eine erspielte Großchance in drei Partien deutet nicht gerade auf ein großes Chancen-Festival für Mladen Krstajic und seine Spieler hin. Erwartet ihr ein torloses Spiel der Bulgaren, könnt ihr dafür bei NEObet Sportwetten eine formidable Quote von 1,94 spielen.

Unser Bulgarien - Serbien Tipp: Sieg Serbien (HC-1)

Kapitän Dusan Tadic und seine Teamkameraden haben ihre bisherigen beiden Qualifikationsspiele mit genau zwei Toren Differenz für sich entschieden. Dabei ließen sie kaum gegnerische Torchancen zu, wie die erwartbaren Gegentore von jeweils unter 0,50 xGA belegen. Bulgarien hat nicht die Form (vier sieglose Spiele in Folge) und die nötige Qualität, um dem Tabellenführer gefährlich zu werden.