Bulls - Cavaliers Tipp, Prognose & Quoten | 29.02.2024

Unser Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 29.02.2023 lautet: Den Cavaliers gelang gegen Dallas ein fantastisches Finish mit Buzzerbeater von Max Strus aus der eigenen Hälfte. Für den Wett Tipp heute greifen wir zu Handicapwetten.

Chicago kassierte im Rennen um die Playoffs einen herben Rückschlag und verlor unerwartet gegen die Detroit Pistons (95:105). Die Zehn-Punkte-Niederlage war bereits das dritte verlorene Spiel in den vergangenen vier Auftritten. Ganz anders sah die Stimmung nach dem letzten Spiel in Cleveland aus. Zu Hause fuhren die Cavs den zweiten Sieg in Serie ein. Innerhalb der letzten vier Minuten drehte Max Strus auf, verwandelte vier Dreier und egalisierte einen Zehn-Punkte-Rückstand gegen die Mavericks.