Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 01.09.-03.09.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 3. Spieltag vom 01.09.-03.09.2023: Nach zwei Spieltagen haben insgesamt neun Mannschaften entweder die volle Punktzahl oder noch völlige Leere auf dem Konto. Bei welchen Teams wir eine Fortsetzung dieser kleinen Serie erwarten, erfahrt ihr hier.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 3. Spieltag:

Quoten Stand vom 30.08.2023, 13:30 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich mittlerweile geändert haben. 18+ | AGB beachten!

Top-Spiel der Woche: Union Berlin - RB Leipzig

Union Berlin hat mit vielen Neuzugängen einen traumhaften Start in die neue Saison hingelegt. Nach zwei Spieltagen haben die Eisernen die meisten Tore der Liga erzielt (8) und in beiden Partien jeweils vier Treffer bejubelt. Beim letzten 4:1-Sieg gegen Darmstadt legte Robin Gosens einen fantastischen Einstand hin und traf direkt doppelt.

Leipzig hat im Gegensatz zu den Köpenickern erst drei Punkte auf dem Konto. Dabei sollte jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass die Roten Bullen bereits gegen Leverkusen antreten mussten. Trotz der Niederlage gegen den direkten Konkurrenten hat nur Union Berlin mehr Tore als RB Leipzig erzielt.

In diesem Spiel empfehlen wir, von einer Drei-Weg-Wette abzuweichen. Das Pendel kann in beide Richtungen ausschlagen, weshalb vorrangig Wetten ohne die Nennung eines Siegers sinnvoll erscheinen. Schon der Blick auf die letzten sieben Duelle verrät, wie eng umkämpft diese Partien stets sind: Die vergangenen sieben Vergleiche endeten jeweils mit genau einem Tor Differenz.

Ein zweiter Blick auf die letzten Duelle zeigt, dass zuletzt sechs Begegnungen in Folge mit dem Ergebnis von 2:1 endeten. Wir erwarten im Union Berlin gegen RB Leipzig Tipp einige Tore und setzen auf „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,89 bei Bet-at-home.

Thema der Woche: Welche Teams bleiben in ihrem Extrem?

Neun Teams haben entweder die volle Punktzahl erreicht oder sind leer ausgegangen. Werder gehört in die letztgenannte Gruppe und könnte dort nach diesem Spieltag weiterhin verweilen. Bremen ist das einzige Team ohne Torerfolg. Die Gäste aus Mainz haben ihre letzten drei Auswärtsspiele im Weserstadion jeweils ohne Gegentor gewonnen. Geht Werder erneut ohne Tor vom Feld, gibt es bei NEObet eine Quote von 4,10 zu holen. Hierbei lohnt sich auch ein Blick auf die Wettanbieter ohne Steuer.

Köln kann in der Tabelle ebenfalls keine Punkte vorweisen, hatte mit Dortmund und Wolfsburg aber ein hartes Auftaktprogramm. Gegen Frankfurt winken die ersten Zähler. Obwohl die SGE vier Punkte sammeln konnte, hat sie bisher die wenigsten Torschüsse abgegeben (16). Das kommt den Domstädtern gelegen, die in sieben der letzten acht Bundesliga-Begegnungen gegen Frankfurt gepunktet haben. Tipp: „DC X2″ mit einer Quote von 1,88 bei Betano.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Übrig bleiben die beiden ebenfalls punktlosen Aufsteiger. In beiden Fällen gehen wir von der dritten Niederlage in Folge aus. Heidenheim gastiert bei Borussia Dortmund. Die Schwarz-Gelben haben zwar die wenigsten erwartbaren Tore aus dem Spiel heraus erzielt (0,83 xG), sind an einem Freitag dennoch seit 33 Heimspielen ungeschlagen. Ein Wette auf „Sieg Dortmund & Unter 3,5 Tore“ bringt euch bei Interwetten eine Quote von 2,35 ein.

Für Darmstadt geht die Reise zur formstärksten Mannschaft der Liga: Bayer 04 Leverkusen. Die Werkself hat mit sechs Punkten und ebenso vielen Toren vollends überzeugt. Neuzugang Victor Boniface hat mit zwei Treffern in zwei Spielen sofort einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Wir erwarten, dass B04 auch in der dritten Partie in Folge Über 2,5 Tore erzielt. Dafür winkt bei Bet365 eine Wettquote von 1,83.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Der deutsche Rekordmeister hat ein dankbares Auftaktprogramm und kann somit die notwendige Form für stärkere Konkurrenz aufbauen. Thomas Tuchel sah bisher eine solide Bayern-Elf, die gegen Bremen (4:0) und Augsburg (3:1) mit mindestens zwei Toren Differenz gewinnen konnte.

Die Fohlen haben die geteilt schwächste Abwehr der Liga (7 Gegentore), weshalb wir von einem „Sieg Bayern (HC -1)“ zu einer Quote von 1,75 bei Bwin ausgehen.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Im Duell zwischen Augsburg und Bochum treffen die beiden anderen Teams mit jeweils sieben Gegentoren aufeinander. Ein gewohntes Bild für beide Mannschaften, denn Augsburg (44) und Bochum (42) zählen im Kalenderjahr 2023 zu den vier schwächsten Hintermannschaften der Bundesliga. Überraschenderweise bietet Admiralbet dennoch eine herausragende Quote von 2,55 für „Über 3,5 Tore“.

Daten und Fakten zum 3. Spieltag:

Union Berlin hat die letzten 5 Duelle gegen RB Leipzig allesamt mit 2:1 für sich entschieden.

Wolfsburg hat seit dem Bundesliga-Aufstieg von Hoffenheim nur gegen den VfB Stuttgart häufiger gewonnen (16) als gegen die TSG (14).

Freiburg hat zuletzt 6 Bundesliga-Spiele in Folge gegen Stuttgart gewonnen - Vereinsrekord!

Der SC Freiburg ist makellos in die neue Spielzeit gestartet. Gewinnt die Mannschaft von Christian Streich das siebte Bundesliga-Spiel in Folge gegen den VfB, winkt mit neun Zählern aus den ersten drei Partien ein Vereinsrekord. Stand jetzt hat nur der FC Bayern mehr Torschüsse (44) und erwartbare Tore (5,8 xG) als die Breisgauer erzielt (41 Torschüsse, 5,1 xG).

Allerdings wird der VfB mehr als nur ein Punktelieferant sein. Die Schwaben sind im eigenen Stadion unter Sebastian Hoeneß noch ungeschlagen (2 Siege, 3 Remis) und haben nach zwei Spieltagen sechs Tore auf dem Konto. Besonders Serhou Guirassy ist mit drei Treffern in Bestform. Dementsprechend lassen wir etwas Vorsicht walten und setzen mit einer Quote von 2,00 bei Interwetten auf „DC X2 & Über 1,5 Tore“. Diese Buchmacher bieten auch Ein- und Auszahlung via Paypal an.

Weitere Partien am 3. Spieltag der Bundesliga:

Bleibt noch das Spiel zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem VfL Wolfsburg. Niko Kovac hat eine extrem starke Mannschaft an seiner Seite, die in der Offensive wahnsinnige Qualität mitbringt. Jonas Wind ist mit vier Treffern aktuell der beste Torschütze der Bundesliga, gemeinsam mit Union Berlins Kevin Behrens.

Wie es sich für eine typische Kovac-Elf gehört, sind die defensiven Abläufe bestens einstudiert. Das hat sich an den ersten beiden Spieltagen ausgezahlt: Wolfsburg ließ nur 2,0 erwartbare Gegentore zu (3.) und hat erst ein Gegentor in zwei Partien kassiert. Holt der VfL den dritten Sieg in Serie, hat man sich vorerst in der Spitzengruppe festgesetzt.