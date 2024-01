Bundesliga Spiele aktuell - Tipps, Prognosen & Spielplan | 02.02.-04.02.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 20. Spieltag vom 02.02.-04.02.2023: Aktuell ist nur der Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen länger ungeschlagen (19) als der Aufsteiger aus Heidenheim. Diese Serie endet in unserem Wett Tipp heute.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 20. Spieltag:

Spiele: Tipp: Quote:

Heidenheim vs. Dortmund Sieg Dortmund 1.73

Bayern vs. Gladbach Beide Teams treffen 1.78

Freiburg vs. Stuttgart Über 2,5 Tore 1.72

Mainz vs. Werder Bremen Sieg Bremen (DNB) 2.52

Bochum vs. Augsburg Unter 2,5 Tore 2.05

Darmstadt vs. Leverkusen Beide Teams treffen: Nein 2.00

Köln vs. Frankfurt Sieg Frankfurt 1.70

Wolfsburg vs. Hoffenheim Unentschieden 3.80

RB Leipzig vs. Union Berlin Sieg Union Berlin (HC +2) 1.75

Top-Spiel der Woche: Bayern vs. Gladbach

Fußball-Deutschland kann sich am 20. Spieltag auf eines der torreichsten Spiele der Saison einstellen. Bayern gewann am letzten Spieltag mit 3:2 in Augsburg und erhöhte die Zahl der gefallenen Tore in den eigenen Ligaspielen auf 74 - Bestwert! Direkt dahinter folgt Gladbach mit 73 Toren.

Eine weitere Gemeinsamkeit besteht in der Stärke nach Standards. Der deutsche Rekordmeister (12) und die Fohlen (12) erzielten mehr Tore nach einem ruhenden Ball als jedes andere Team im deutschen Oberhaus. Gladbach holte seit der Winterpause vier Punkte und knöpfte dabei Stuttgart (3:1) und Spitzenreiter Leverkusen (0:0) die Zähler ab.

Bekanntermaßen zählen die Fohlen zu den ungeliebten Konkurrenten der Münchner. Bayern gewann nur eines der letzten sechs Pflichtspiele gegen BMG (2U, 3N) und zeigte sich nach der Winterpause mit drei Gegentoren aus zwei Ligaspielen hinten wieder anfällig.

Wir erwarten ein offensives Spiel und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,78 bei Oddset.

Thema der Woche: Abstiegskandidaten in Not

Darmstadt (18.), Mainz (17.) und Köln (16.) sind derzeit am stärksten von einem möglichen Abstieg bedroht. Der Abstand auf das rettende Ufer beträgt mittlerweile fünf Zähler und könnte in unseren Augen nach diesem Spieltag noch höher ausfallen.

Die Lilien sind seit zwölf Spieltagen sieglos (4U, 8N) und empfangen den Tabellenführer aus Leverkusen. Bayer 04 ist das einzige ungeschlagene Team der europäischen Top-5-Ligen (28 Pflichtspiele) und ging in drei der letzten vier Ligaspiele ohne Gegentreffer vom Feld.

Das führt uns zum Wett Tipp heute auf „Beide Teams treffen: Nein“ und der entsprechenden Quote von 2,00 bei AdmiralBet.

Köln ging in Sachen Punkte zuletzt auf Magerkost, gewann keines der vergangenen sechs Ligaspiele und holte nur drei von 18 möglichen Punkten. Besonders die Offensive der Geißböcke (12 Tore) ist erschreckend schwach. Frankfurt hingegen sammelte im selben Zeitraum 13 Zähler (nur Leverkusen (15) und Bayern (14) mehr). Für unseren Wett Tipp heute bedeutet das „Sieg Frankfurt“ mit einer Quote von 2,27 bei Bet-at-home.

Fehlen noch die Mainzer. Die 05er empfangen den SV Werder Bremen, gegen den der FSV die höchste Niederlage dieser Spielzeit kassierte (0:4). Bremen rückt nach sechs ungeschlagenen Ligaspielen mit überraschend hohen Siegquoten an. Wir nutzen das Momentum der Grün-Weißen und spielen bei NEObet eine Quote von 2,52 auf „Sieg Bremen (DNB).

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Für Union Berlin haben wir eine kleine Überraschung in petto. RB Leipzig ist seit vier Bundesliga-Spielen sieglos und verlor seine vergangenen drei Partien allesamt. Das kommt den Eisernen, die seit der Entlassung von Urs Fischer nur zwei von sieben Ligaspielen verloren haben, entgegen. Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Union Berlin (HC +2)“. Dafür erhaltet ihr von Bet3000 eine Quote von 1,75.

Eine dieser drei Niederlagen der Roten Bullen stammt vom letzten Spieltag. An diesem drehte der VfB Stuttgart auf und siegte mit 5:2 im eigenen Stadion. Das erhöhte das Torkonto der Schwaben auf 43 Saisontreffer - die gefährlichste Stuttgart-Offensive seit 39 Jahren. Diese sollte dabei helfen, das Spiel gegen Freiburg auf „Über 2,5 Tore“ zu stellen. Bei Betano erhaltet ihr in diesem Fall eine Quote von 1,72.

Daten und Fakten zum 20. Spieltag:

Bochum beendete 56 Prozent seiner Heimspiele mit Unter 2,5 Toren.

Der BVB gab als einziges Team im Jahr 2024 noch keinen Punkt ab.

Wolfsburg teilte an den letzten 3 Spieltagen die Punkte (je 1:1).



Niko Kovac sitzt nach vier sieglosen Spielen in Serie auf dem heißen Stuhl. Gehen die Wölfe auch gegen Hoffenheim ohne Sieg vom Feld, droht dem Trainer das Aus. Wolfsburg teilte an den letzten drei Spieltagen die Punkte. Konkurrent Hoffenheim gewann seit Anfang November jedoch nur eines von zehn Bundesliga-Spielen. Unser Wett Tipp heute: „Unentschieden“ mit einer Quote von 3,80 bei Happybet.

Ganz anders ist die Stimmung in Heidenheim und Dortmund. Der 1. FCH ist seit sechs Spieltagen ungeschlagen (3S, 3U). Wir erwarten jedoch ein Ende dieser Serie. Dortmund erarbeitete sich zuletzt ein Momentum, gewann drei Spiele in Folge und verlor nur einen der letzten zwölf Gastauftritte. Dafür fällt die Quote von 1,73 bei Interwetten für einen „Sieg Dortmund“ erfreulich hoch aus.

Weitere Partien am 20. Spieltag der Bundesliga:

Augsburg durfte am vergangenen Spieltag zwei Treffer gegen den deutschen Rekordmeister erzielen. Ein Punkt sprang dabei jedoch nicht heraus. Ein Erfolg wird auch in Bochum zu einer Mammutaufgabe. Der VfL gewann drei seiner vorangegangenen vier Bundesliga-Partien und ist zu Hause seit sechs Begegnungen ungeschlagen.