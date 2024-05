Bundesliga Spiele aktuell - Tipps, Prognosen & Spielplan | 03.05.-05.05.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 32. Spieltag vom 03.05.-05.05.2024: Für unsere Wett Tipps heute liegt das Hauptaugenmerk auf der Anzahl der Treffer. Dabei kann es sowohl um eine Mannschaft gehen, als auch um die gesamte Partie.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 32. Spieltag:

Spiele: Tipp: Quote:

Hoffenheim vs. RB Leipzig RB Leipzig über 2,5 Tore 1.88

Dortmund vs. Augsburg Augsburg über 1,5 Tore 2.15

Wolfsburg vs. Darmstadt Beide Teams treffen: Nein 1.93

Werder Bremen vs. Gladbach Werder Bremen über 1,5 Tore 1.85

VfB Stuttgart vs. Bayern Sieg Bayern (HC +1) 1.70

Köln vs. Freiburg Unter 2,5 Tore 2.03

Union Berlin vs. Bochum Beide Teams treffen: Nein 1.90

Frankfurt vs. Leverkusen Über 2,5 Tore 1.72

Heidenheim vs. Mainz Unter 2,5 Tore 2.20

Top-Spiel der Woche: VfB Stuttgart vs. Bayern

Die beiden besten Torschützen der Bundesliga betreten in dieser Partie gemeinsam das Feld. Harry Kane (35) und Serhou Guirassy (25) kommen gemeinsam auf 60 Tore und führen die beiden besten erwartbaren Offensiven der Bundesliga an: Bayern (83,4 xG) und Stuttgart (66,5 xG).

Der deutsche Rekordmeister hat in dieser Spielzeit schon einiges an Kritik eingesammelt, ist mit drei Bundesliga-Siegen in Serie aktuell aber besser in Form als der VfB Stuttgart. Die Schwaben sind seit zwei Spieltagen sieglos und gewannen nur zwei ihrer fünf vorangegangenen Begegnungen.

Es ist schon eine Weile her, dass die Münchner mit derart hohen Siegquoten ausgestattet wurden. Die Tuchel-Auswahl hat ein deutlich stärkeres Torverhältnis (+51) als die Mannschaft von Sebastian Hoeneß (+32) und kann zumindest die Vizemeisterschaft im direkten Duell klar machen.

Wir spielen eine „Sieg Bayern (HC +1)“-Wette mit einer Quote von 1,70 bei Interwetten.

Mehrere Mannschaften treffen mindestens doppelt

Der SVW genoss die letzten beiden Spieltage und erzielte in beiden Begegnungen „Über 1,5 Tore“. Top-Angreifer Marvin Ducksch ist wieder in Torlaune und hat gegen Stuttgart (2) und Augsburg (1) insgesamt drei Tore erzielt. Gladbach ist bekanntlich keine allzu starke Defensive (1,9 Gegentore pro Spiel) und macht damit die Türen für eine Wette „Werder Bremen über 1,5 Tore“ auf. Diese gibt es bei Happybet zu einer Quote von 1,85.

Die zweite Wette für eine Mannschaft mit „Über 1,5 Toren“ im Spiel ist etwas gewagter. Augsburg gastiert beim BVB, der unter der Woche sein Halbfinale in der Königsklasse (vs. PSG) absolviert hat. Seit elf Bundesliga-Heimspielen sind die Schwarz-Gelben gegen den FCA nicht mehr ohne weiße Weste vom Feld stolziert.

Darüber hinaus ließ bislang nur Gladbach mehr Schüsse nach einem hohen Ballgewinn der gegnerischen Mannschaft zu (54) als Borussia Dortmund (52). Das ist zufälligerweise eine Stärke der Fuggerstädter, die mit sieben Toren nach hohen Ballgewinnen extrem gefährlich sind. Wir empfehlen bei AdmiralBet die Quote von 2,15 für „Augsburg über 1,5 Tore“ in den Warenkorb zu legen.

Im Freitagabendspiel zwischen Hoffenheim und RB Leipzig erwarten wir mindestens drei Treffer der Roten Bullen. RB Leipzig ist das formstärkste Team der letzten acht Spieltage (22 Punkte). Drei der letzten vier Auswärtsspiele schloss RBL mit mindestens drei erzielten Treffern ab. Bei Bwin erhaltet ihr trotzdem eine ansprechende Quote von 1,88.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Für Begegnungen mit direktem Einfluss auf den Abstiegskampf drehen wir eher in die andere Richtung ab. Wolfsburg (42,8 xGA) hat eine der fünf besten erwartbaren Defensiven der Bundesliga und unter Ralph Hasenhüttl drei von fünf Begegnungen gewonnen. Der eigene Angriff (36,6 xG) gehört jedoch zu den vier schwächsten. „Beide Teams treffen: Nein“ wird von Oddset mit 1,93 überraschend preiswert angeboten.

Ähnlich knifflig gestaltet sich das Offensivspiel des 1. FC Köln. Nur Darmstadt (31,4 xG) hat weniger erwartbare Treffer auf dem Zettel als die Geißböcke (33,7 xG). Die Defensive ist aber in Ordnung und sorgte dafür, dass keines der letzten vier Ligaspiele der Kölner mit „Über 2,5 Toren“ im Spiel abgepfiffen wurde. Das erwarten wir auch nicht gegen Freiburg und spielen bei Crazybuzzer die Quote von 2,03 für „Unter 2,5 Tore“ im Spiel.

Daten und Fakten zum 32. Spieltag:

Köln hat knapp die Hälfte der Heimspiele ohne eigenen Treffer absolviert (47 Prozent).

Union Berlin wartet unter Nenad Bjelica erstmals seit fünf Ligaspielen auf einen Sieg.

Frankfurt hat die letzten 5 Bundesliga-Heimspiele gegen Leverkusen gewonnen.



„Unter 2,5 Tore“ spielen wir auch im Duell zwischen Heidenheim und Mainz. Die 05er haben in keinem ihrer sechs vorangegangenen Ligaspiele „Über 1,5 Gegentore“ zugelassen, hielten in drei Partien sogar den eigenen Kasten sauber.

Gleichzeitig erzielten sie nur in 13 Prozent ihrer Gastauftritte „Über 1,5 Tore“. Wer da zu einer Quote von 2,20 bei Winamax noch keine positive Beziehung aufgebaut hat, sollte sein Glück eher in anderen Begegnungen suchen.

Weitere Partien am 32. Spieltag der Bundesliga:

Last-Minute-Leverkusen hat am letzten Spieltag wieder zugeschlagen. Robert Andrich rettete der Werkself einen Punkt und erzielte bereits das achte B04-Tor nach der 90. Minute - ein neuer Bundesliga-Rekord. Wir erwarten tendenziell eine offensiv geführte Partie und spielen bei NEObet „Über 2.5 Tore“ mit einer Quote von 1,72.

Wir kehren nochmal zurück in den Tabellenkeller zur Begegnung zwischen Union Berlin und Bochum. Die Eisernen haben 17 ihrer 31 Bundesliga-Spiele in dieser Saison ohne eigenen Treffer abgeschlossen und nur 35,6 erwartbare Treffer (16.) herausgespielt. Erschreckend ist vor allem die Schussverwandlungsquote von 9,4 Prozent (17.).