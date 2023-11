Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 03.11.-05.11.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 10. Spieltag vom 03.11.-05.11.2023: Samstagabend findet in Dortmund das Spitzenspiel zwischen dem BVB und Bayern München statt. Neben diesem Duell verdienen sich weitere Partien durch gute Wettoptionen die entsprechende Aufmerksamkeit.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 10. Spieltag:(Tipps mit externen Links auf verschiedene Buchmacher verlinken)

Quoten Stand vom 01.11.2023, 13:15 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich mittlerweile geändert haben. 18+ | AGB beachten!

Top-Spiel der Woche: Dortmund vs. Bayern

Seit Jahren erregen die Duelle zwischen Dortmund und Bayern höchste Aufmerksamkeit. Allerdings lief ein Großteil der letzten Pflichtspiele in ein- und dieselbe Richtung. Der BVB gewann keines der vergangenen zehn Begegnungen mit dem FC Bayern, neun Mal mussten die Schwarz-Gelben eine Niederlage verkraften.

Trotz der großen Heimstärke der Schützlinge von Trainer Edin Terzic sehen wir den FC Bayern in der Favoritenrolle. Die Mannschaft von Thomas Tuchel hat den besten Saisonstart seit sieben Jahren hingelegt (23 Punkte). Vor allem die 34 erzielten Tore (1.) sind bemerkenswert und ein neuer Rekord nach neun Spieltagen.

Zudem lohnt sich ein Blick auf das jeweilige Torverhältnis. Der deutsche Rekordmeister hat mit +27 das beste der Liga, während der BVB mit einem positiven Torverhältnis von +9 deutlich dahinter liegt.

Wir sehen die Bayern in der Favoritenrolle und setzen mit einer Quote von 1,75 bei Bet-at-Home auf „Sieg Bayern“.

Mehrere Spiele könnten mit einer Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“ gelingen

Die Misere der Eisernen aus Berlin nimmt mittlerweile bizarre Züge an. Seit sieben Bundesliga-Spielen geht Union Berlin stets als Verlierer vom Feld. Selbst die herausragende Heimstärke aus den vergangenen Jahren hat ihre Risse erhalten, sodass die Köpenicker drei der letzten vier Bundesliga-Partien an der Alten Försterei abgegeben haben.

Trotz der vielen Neuzugänge hapert es unter anderem offensichtlich innerhalb der Abläufe im Angriff. Nach neun absolvierten Spieltagen hat Union nur 11,5 erwartbare Tore auf dem Zettel, womit sie in dieser Kategorie Position 15 einnehmen. Nach der erneuten 0:1-Niederlage im Pokal gegen den VfB Stuttgart können wir keine Tendenzen einer Verbesserung erkennen. Unser Tipp lautet: „Beide treffen: Nein“ mit einer Quote von 2,00 bei Bet365.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Eine weitere Begegnung, die in unseren Augen in dieses Wett-Schema passt, ist der Vergleich zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und RB Leipzig. Die Roten Bullen verabschiedeten sich unter der Woche mit einer 0:1 Niederlage beim VfL Wolfsburg aus dem Pokal. Auf der anderen Seite hat kein Team der Liga häufiger ein Spiel ohne Gegentor beendet, als die Gäste aus Leipzig (5).

Die Mainzer stecken mitten in ihrem schlechtesten Saisonstart der Vereinsgeschichte (3 Punkte nach 9 Spieltagen). Ein Grund für die miesen Ergebnisse ist die Offensive, die mit 8,3 erwartbaren Treffern als schwächster Angriff der deutschen Beletage gekennzeichnet ist. Für eine Wette auf „Beide treffen: Nein“ bekommt ihr dennoch eine herausragende Quote von 2,15 bei Betano angeboten.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten

Die letzte Partie, die wir in diesen Topf werfen, ist das abschließende Spiel des zehnten Spieltages zwischen Heidenheim und Stuttgart. Der VfB hat nach Leipzig die meisten weißen Westen der Liga (4) und mit 9,1 erwartbaren Gegentoren die zweitbeste Defensive im deutschen Oberhaus. Trotzdem bietet DAZN Bet eine Quote von 2,40 für eine Wette auf „Beide treffen: Nein“ an.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Eine etwas andere Richtung schlagen wir beim Freitagabendspiel zwischen Darmstadt und Bochum ein. An diesem Aufeinandertreffen sind zwei der drei anfälligsten Defensiven der Bundesliga beteiligt. Darmstadt ließ bereits 22,5 xGA zu, Bochum steht bei 20,3 erwartbaren Gegentreffern. Unser Tipp: „Beide treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,87 bei Oddset.

Daten und Fakten zum 10. Spieltag:

Dortmund hat 9 der letzten 10 direkten Duelle mit dem FC Bayern München verloren.

Darmstadt (22,5 xGA) und Bochum (20,3 xGA) zählen zu den drei schwächsten Defensiven der Bundesliga.

Union Berlin hat die letzten 7 Bundesliga-Spiele verloren.

Der Tabellenführer aus Leverkusen gastiert am kommenden Wochenende bei der TSG 1899 Hoffenheim. Hoffenheim hat bereits 17,5 erwartbare Gegentore auf dem Zettel (14.) und sich damit schon einige Punkte im eigenen Stadion stehlen lassen. Auf der anderen Seite hat Leverkusen bisher 3,0 Tore pro Spiel erzielt. Hier kann die TSG mit 2,2 Treffern pro Begegnung sogar etwas mithalten. Wir empfehlen eine Wette auf „Über 3,5 Tore“ für die ihr bei Admiralbet eine Quote von 1,75 erhalten könnt.

Freiburg hat ein Heimspiel vor der Brust, das in den letzten Jahren für viel Freude bei den Anhängern der Schwarzwälder gesorgt hat. Der SCF verlor nur eines der letzten 21 Bundesliga-Heimspiele gegen Gladbach. Darüber hinaus gelangen den Breisgauern in dieser Spielzeit drei Siege bei vier Heimspielen. Dementsprechend freuen wir uns über eine Quote von 2,05 bei Bwin für die Wette auf „Sieg Freiburg“.

Weitere Partien am 10. Spieltag der Bundesliga:

Wolfsburg verlor unter Trainer Niko Kovac zuletzt erstmals drei Bundesliga-Spiele in Folge. Da kam die Pokal-Unterbrechung gerade recht und diese hat der VfL genutzt. Ein 1:0-Erfolg über RB Leipzig sorgt für Aufbruchsstimmung. Da Werder bereits 17,0 erwartbare Gegentore auf dem Konto hat (13.), halten wir eine Quote von 1,73 für einen Sieg der Wölfe für vielversprechend. Die entsprechende Quote gibt es bei Interwetten.

Köln wurde unter der Woche zurück ins Tal der Tränen befördert. Zwischenzeitlich lagen die Geißböcke mit 0:3 gegen den Zweitligisten aus Kaiserslautern zurück. Am Ende musste Steffen Baumgart seiner Mannschaft dabei zusehen, wie sie mit 2:3 aus dem Pokal ausschied. Mit 18,6 erwartbaren Gegentoren gehört der 1.FC zu den vier schwächsten Defensiven der Bundesliga.