Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 08.03.-10.03.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 25. Spieltag vom 08.03.-10.03.2024: Nimmt Bayern München den Rückenwind aus der Champions League mit oder patzt der Rekordmeister gegen Mainz erneut? Das und noch mehr könnt ihr in unserem Wett Tipp heute finden.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 25. Spieltag:

Spiele: Tipp: Quote:

Stuttgart vs. Union Berlin Über 2,5 Tore 1.75

Bayern vs. Mainz Beide Teams treffen 1.78

RB Leipzig vs. Darmstadt Darmstadt Unter 0,5 Tore 1.75

Gladbach vs. Köln Unter 2,5 Tore 2.10

Augsburg vs. Heidenheim Augsburg Über 1,5 Tore 1.74

Werder Bremen vs. Dortmund Unter 3,5 Tore 1.73

Bochum vs. Freiburg Über 2,5 Tore 1.80

Leverkusen vs. Wolfsburg Beide Teams treffen 2.00

Quoten Stand vom 06.03.2024, 12:45 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich mittlerweile geändert haben. 18+ | AGB beachten!

Top-Spiel der Woche: Leverkusen vs. Wolfsburg

Seit neun Spielen ist der VfL Wolfsburg sieglos und dennoch darf Niko Kovac auch gegen Leverkusen auf der Wölfe-Bank Platz nehmen. In den vergangenen 18 Liga-Spielen fuhren die Niedersachsen nur zwei Siege ein und im Jahr 2024 warten nur Hoffenheim und Stuttgart neben dem VfL auf eine weiße Weste.

Zumindest teilten sich die Wölfe in sechs ihrer letzten acht Liga-Spiele die Punkte, wobei sieben dieser acht Partien jeweils mit Toren auf beiden Seiten endeten. Leverkusen hat in diesem Kalenderjahr zwar die beste Defensive (4 Gegentore), ging in zwei der vorangegangenen beiden Liga-Spiele jedoch nicht ohne Gegentor vom Feld.

Ohne Frage ist Bayer 04 Leverkusen in diesem Vergleich der offensichtliche Favorit. Wolfsburg erzielte aber an 83 Prozent der Spieltage mindestens einen Treffer und trat trotz der aktuellen Misere fast nie desolat auf. Kovac ist ein Motivations-Künstler und Wolfsburg agiert gegen Ballbesitz-Teams deutlich besser, als wenn sie selbst das Spiel machen müssen.

Wir sehen Leverkusen in der Favoritenrolle, entscheiden uns aber für eine Wette auf „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,00 bei Winamax.

Thema der Woche: Einsatz für den europäischen Wettbewerb

Hoffenheim hat durch zwei Siege in Serie (2:1 vs. Bremen, 3:2 vs. Dortmund) eine Spur in Richtung europäischen Wettbewerb gewittert. In der Paarung zwischen Frankfurt (37 Punkte) und der TSG (33 Punkte) entscheidet sich womöglich, wie spannend der Kampf um Europa noch werden kann.

Begegnungen der TSG sind in dieser Spielzeit ein wahres Spektakel. Rund 88 Prozent der Liga-Spiele mit Beteiligung der Kraichgauer endeten mit Toren auf beiden Seiten. Beim BVB gelang Hoffenheim der sechste Auswärtssieg. Wie bei so vielen anderen Gastauftritten (83 Prozent) fielen Über 2,5 Tore. Wir gehen in diesem Spiel ein geringes Risiko und setzen mit einer Quote von 1,70 bei Intertops auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund gegen Bremen, das ist auch das Duell des drittbesten Rückrunden-Teams gegen die viertbeste Mannschaft der zweiten Saisonhälfte. Die Schwarz-Gelben wollen einen Platz in der Champions League, während Werder auf den Anschluss an Europa hofft.

Für beide Teams steht viel auf dem Spiel, weshalb wir zwei hochkonzentrierte Bundesligisten erwarten. 67 Prozent der Auswärts-Partien des BVB endeten mit „Unter 3,5 Toren“ im Spiel. Selbiges Szenario erwarten wir für diesen Vergleich und spielen bei Interwetten die entsprechende Quote von 1,73.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Dortmungs stärkster Konkurrent um die Königsklasse ist RB Leipzig. Die Roten Bullen empfangen Darmstadt, das am letzten Spieltag eine 0:6-Pleite hinnehmen musste. Leipzig kassierte nur 32 Prozent seiner Gegentore im eigenen Stadion und schloss 42 Prozent der Heimspiele ohne Gegentor ab. Das schiebt in unseren Augen die Quote von 1,75 bei Oddset für „Darmstadt Unter 0,5 Tore“ in den Vordergrund.

Bayern München war in der Rückrunde das Gegenteil von einem konstanten Team und steht mit zehn Punkten sowie einer Torbilanz von 12:13 Treffern auf Rang 9 der Rückrunden-Tabelle. Mainz erzielte in den vergangenen fünf Liga-Spielen mindestens ein Tor, weshalb wir die Quote von 1,78 bei Betano für „Beide Teams treffen“ testen.

Daten und Fakten zum 25. Spieltag:

Heidenheim teilte in 5 der letzten 8 Liga-Spiele die Punkte.

Augsburgs Ermedin Demirovic ist mit 22 direkten Torbeteiligungen der zweitbeste Scorer der Bundesliga.

Freiburg blieb zuletzt erstmals seit Herbst 2020 in 6 Bundesliga-Spielen in Folge sieglos.



Ein 2:2 ist für den SC Freiburg gegen Bayern München ein Achtungserfolg. Allerdings markierte der letzte Spieltag bereits das siebte Liga-Spiel in Folge, in dem die Breisgauer Über 1,5 Gegentore erlaubten. Das führt uns bei Bet-at-home zu einer Quote von 1,74 für „Bochum Über 1,5 Tore“.

Köln hat weiterhin mit 0,7 Treffern pro Spieltag die schwächste Offensive. Zumindest ist die Defensive der Geißböcke kein großes Problem mehr. Sieben der letzten acht Bundesliga-Spieltage des 1. FC Köln endeten mit „Unter 2,5 Toren“ in der Partie. Das könnte gegen Gladbach erneut der Fall sein und wird von Happybet mit einer Quote von 2,10 belohnt.

Weitere Partien am 25. Spieltag der Bundesliga:

Stuttgart hat nach sechs ungeschlagenen Liga-Spielen in Serie (5S, 1U) weiterhin die Chance auf die Vizemeisterschaft. Fünf der letzten sechs Begegnungen des VfB boten dem Publikum Über 2,5 Tore in der Partie. Union Berlin hatte zuletzt in der Defensive wieder größere Schwierigkeiten und kassierte gegen Heidenheim (2:2) sowie gegen Dortmund (0:2) je zwei Gegentreffer.