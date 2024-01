Bundesliga Spiele aktuell - Tipps, Prognosen & Spielplan | 12.01.-14.01.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 17. Spieltag vom 12.01. - 14.01.2024: Die Bundesligisten stehen nach der Winterpause wieder bereit. In unserem Wett Tipp heute haben wir für sieben Begegnungen einen direkten Bezug auf eine Torwette genommen.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 17. Spieltag:

Spiele: Tipp: Quote:

Bayern vs. Hoffenheim Beide Teams treffen 1.67

RB Leipzig vs. Frankfurt Sieg RB Leipzig (HC -1) 2.02

Freiburg vs. Union Berlin Unter 2,5 Tore 1.80

Mainz vs. Wolfsburg Unter 2,5 Tore 1.90

Augsburg vs. Leverkusen Augsburg Unter 0,5 Tore 2.50

Darmstadt vs. Dortmund Dortmund Über 2,5 Tore 2.10

Bochum vs. Werder Bremen Bochum Über 1,5 Tore 1.87

Gladbach vs. VfB Stuttgart Sieg VfB Stuttgart 1.93

Top-Spiel der Woche: Bochum vs. Werder Bremen

Unser Fokus liegt in dieser Kategorie eindeutig auf Begegnungen mit verlockenden Wettquoten. Die Partie zwischen Bochum und Bremen ist aus verschiedenen Perspektiven ein aufregendes Duell, immerhin treffen zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander.

Der VfL verlor nur eines seiner letzten zehn Bundesliga-Heimspiele, gewann vor der Winterpause sogar zwei Partien in Folge, in denen die Bochumer jeweils drei Treffer erzielten. Seit 13 Bundesliga-Heimspielen enttäuschten die Letsch-Schützlinge ihre Anhänger nicht und ließen sie zumindest ein Mal pro Partie jubeln.

Während dieser Saison schenkte Bochum schon besseren Mannschaften Über 1,5 Tore ein. Werder kassierte in 71 Prozent seiner Auswärtsspiele Über 1,5 Gegentore. Eine ähnlich schwache Auswärtsbilanz wie in diesem Jahr (2 Punkte nach 7 Auswärtsspielen) hatte der SVW zuletzt vor 46 Jahren (1 Punkt).

Wir sehen Bochum in der Favoritenrolle und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Bochum Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,87 bei Betano.

Thema der Woche: Mehrere Auswärtsteams haben einen Vorteil

Das Ende des Jahres 2023 hatte nicht viele positive Momente für den BVB übrig. Dortmund feierte nur einen Sieg aus den abschließenden acht Bundesliga-Partien und rutschte in der Tabelle auf Rang 5 ab. Darmstadt könnte den Schwarz-Gelben mit der schwächsten Defensive der Liga (41 Gegentore) den Start ins neue Jahr erleichtern.

Bisher trafen die Lilien und der BVB in acht Bundesliga-Partien aufeinander. Das nutzte der BVB für durchschnittlich 2,5 Treffer pro Partie. Wir antizipieren in dieser Begegnung mehrere Treffer der Terzic-Elf und setzen bei Bet3000 mit einer Quote von 2,10 auf „Dortmund Über 2,5 Tore“.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Eine etwas andere, aber nicht weniger erfolgreiche Partie, erwarten wir beim Auftakt der Werkself. Leverkusen hielt in dieser Saison häufiger als jedes andere Team die Null (7) und darf zum Start ins neue Jahr beim FCA antreten. Die Fuggerstädter verloren zwei ihrer letzten drei Partien und blieben dabei zwei Mal torlos.

Darüber hinaus stellte Leverkusen mit 25 ungeschlagenen Pflichtspielen zuletzt einen neuen Rekord im deutschen Profi-Fußball auf. Ganz nebenbei erlaubte die Werkself die wenigsten Gegentore der Bundesliga (12). Unser Wett Tipp heute: „Augsburg Unter 0,5 Tore“ mit einer Quote von 2,50 bei Oddset.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten

Timo Schultz geht als neuer Köln-Trainer die Mission Klassenerhalt an. Ob der Start gegen Heidenheim gelingt, bleibt abzuwarten. Die Geißböcke gewannen keines ihrer letzten neun Bundesliga-Spiele gegen einen Neuling (5U, 4N). Heidenheim könnte diese Serie nach drei Siegen in Folge ausweiten. Unser Tipp: „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 2,05 bei AdmiralBet.

Für die Partie Mainz vs. Wolfsburg haben wir uns zu einer Quote von 1,80 bei Interwetten, höher als wir erwartet haben, an einer Wette auf „Unter 2,5 Tore“ bedient. Wolfsburg gewann die letzten drei Duelle gegen den FSV jeweils ohne Gegentor. Mainz stellt derzeit die zweitschwächste Offensive der deutschen Beletage (13), kassierte in sieben Spielen unter Jan Siewert aber auch nur vier Gegentore.

Daten und Fakten zum 17. Spieltag:

Seit Jan Siewert Trainer der 05er ist, kassierte keine Mannschaft der Bundesliga weniger Gegentore als Mainz (4).

Leipzig ist seit 12 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen.

Werder kassierte in 5 von 7 Auswärtsspielen Über 1,5 Gegentore.



RB Leipzig gewann seine letzten beiden Pflichtspiel-Duelle gegen die SGE und ist zusätzlich seit zwölf Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen. Das hessische Gegenüber verlor im deutschen Oberhaus zuletzt vier Gastauftritte in Serie. Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg RB Leipzig (HC -1)“ mit einer Quote von 2,02 bei Bet-at-home.

Die erste Begegnung nach der Winterpause tragen Bayern und Hoffenheim aus. Bayern glänzt unter Thomas Tuchel mit 49 Toren nach 15 absolvierten Begegnungen und sollte gegen Hoffenheim jubeln können. Der TSG trauen wir das 21. Bundesliga-Spiel in Folge mit mindestens einem Treffer zu. Bedeutet: „Beide Teams treffen“. Dafür findet ihr bei Happybet eine Quote von 1,67.

Weitere Partien am 17. Spieltag der Bundesliga:

Gladbach empfängt den VfB Stuttgart zum Auftakt ins Jahr 2024 nur ungern. Der Grund: Kein anderer Verein der Bundesliga schlug die Fohlen im eigenen Stadion häufiger als der VfB Stuttgart (15). Wir erwarten einen erneuten Sieg der Schwaben, den ihr bei Bwin zu einer Quote von 1,93 spielen könnt.