Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 12.04.-14.04.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 29. Spieltag vom 12.04.-14.04.2024: Läuft alles nach Plan, hält Bayer 04 Leverkusen am Sonntagabend die Meisterschale in die Höhe. Neben der Antwort auf die Titelfrage geben wir euch in unserem Wett Tipp heute mehrere Drei-Weg-Wetten an die Hand.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 29. Spieltag:

Spiele: Tipp: Quote:

Augsburg vs. Union Berlin Beide Teams treffen: Nein 2.00

Bayern vs. Köln Über 3,5 Tore 1.80

RB Leipzig vs. Wolfsburg Beide Teams treffen: Nein 2.10

Mainz vs. Hoffenheim Sieg Mainz 1.93

Gladbach vs. Dortmund Sieg Dortmund 2.00

VfB Stuttgart vs. Frankfurt Frankfurt Unter 0,5 Tore 2.50

Darmstadt vs. Freiburg Sieg Freiburg 1.82

Leverkusen vs. Werder Bremen Werder Bremen Unter 0,5 Tore 1.80

Top-Spiel der Woche: Leverkusen vs. Werder Bremen

Verlieren Bayern und der VfB Stuttgart ihre Spiele am Samstag, ist Leverkusen bereits vor der eigenen Partie am Sonntag deutscher Meister. Davon ist allerdings nicht auszugehen, sodass die Werkself gegen Bremen im eigenen Stadion einen Sieg braucht, um vorzeitig den Titel in der Bundesliga unter Dach und Fach zu bringen.

Realistisch ist ein Sieg der Werkself allemal. Ein Dreier des Tabellenführers würde das 29. ungeschlagene Bundesliga-Spiel in Serie bedeuten und einen weiteren Eintrag ins Rekordbuch der deutschen Beletage einbringen. Werder verhinderte am vergangenen Spieltag zwar eine Niederlage (1:1 vs. Frankfurt), ist aber seit sechs Spielrunden sieglos (2U, 4N).

Bis auf Darmstadt und Union Berlin (je 8 Tore) erzielte kein Bundesligist in der zweiten Saisonhälfte weniger Treffer als der SVW (12). Leverkusen hat nicht nur die beste Defensive der Rückrunde (7 Gegentore), sondern auch mit großem Abstand die meisten weißen Westen dieser Spielzeit (14) gesammelt.

Wir sehen Leverkusen in der Favoritenrolle und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Werder Bremen Unter 0,5 Tore“ mit einer Quote von 1,80 bei ODDSET.

Thema der Woche: Verhindern Bayern und Stuttgart eine „Sofa-Meisterschaft“ der Werkself?

Der deutsche Rekordmeister spielt seine schwächste Rückrunde seit 32 Jahren (16 Punkte aus 11 Spielen) und wahrte an keinem der letzten zehn Bundesliga-Spieltage eine weiße Weste. Zumindest in der Königsklasse steigerten die Münchner ihre Leistung massiv und rangen Arsenal ein 2:2 ab.

Trotz der schwachen Spielzeit bringt Bayern die beste Offensive der Bundesliga auf den Platz (80 Tore) und hat mit Harry Kane den besten Torschützen in den eigenen Reihen (32 Tore). Wir erwarten ein torreiches Duell und spielen mit einer Quote von 1,80 bei Tipwin die Wette „Über 3,5 Tore“.

Die Meisterschaft ist in München kein Thema mehr und auch die Vizemeisterschaft droht Bayern aus der Hand zu gleiten. Stuttgart (60) klebt den Münchnern (60) nach zehn ungeschlagenen Bundesliga-Spielen in Serie (8S, 2U) an den Fersen und spielt die beste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte.

Nehmen wir das wilde 3:3 gegen Heidenheim aus der Rechnung, hat der VfB an den vorangegangenen drei Spieltagen kein Gegentor zugelassen. Die schwache Form der Frankfurter (seit 3 Spielen sieglos) ermöglicht uns eine kleine Risiko-Wette. „Frankfurt Unter 0,5 Tore“ ist mit einer Quote von 2,50 bei Interwetten im Angebot.

Am 29. Spieltag stehen mehrere Drei-Weg-Wetten zur Auswahl :

Hinter den drei Spitzenteams hat sich ein irrer Fight um den letzten Champions-League-Platz entwickelt (Dortmund und RB Leipzig mit je 53 Punkten). Der BVB hat die beste Auswärts-Defensive im aktuellen Kalenderjahr (2 Gegentore in 7 Spielen) und hat 14 der letzten 17 Duelle gegen Gladbach gewonnen. Dementsprechend spielen wir für einen „Sieg Dortmund“ die Quote von 2,00 bei Happybet.

Wagen wir einen kurzen Ausflug in den Tabellenkeller. In diesem steht Darmstadt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als erster Absteiger fest. Das Heimspiel gegen Freiburg sollte die schwächste Defensive der Bundesliga (71 Gegentore) überfordern. Wir erwarten den dritten SCF-Auswärtssieg in Serie. NEObet stellt dafür die Quote von 1,82 bereit.

Daten und Fakten zum 29. Spieltag:

Union Berlin hat bereits 15 Spieltage ohne eigenen Torerfolg abgeschlossen - Liga-Höchstwert!

RB Leipzig blieb in den letzten 4 Bundesliga-Heimspielen ohne Gegentor (3S, 1U).

Mainz hat 3 der letzten 4 Bundesliga-Heimspiele gewonnen.

Die Energie von Bo Henriksen hat den FSV Mainz 05 beflügelt. Unter seiner Anleitung sind die 05er im eigenen Stadion noch ungeschlagen (3S, 1U). Drei der vier Heimspiele wurden ohne Gegentor gewonnen. Das reicht uns als Grundlage für die Wette „Sieg Mainz“ mit einer Quote von 1,93 bei Bwin.

Der direkte Abstiegs-Konkurrent aus Bochum steckt in der Krise, hat zuletzt fünf von sechs Begegnungen verloren und daraufhin mit Thomas Letsch seinen Trainer entlassen. Heidenheim glänzte zuletzt gegen Stuttgart (3:3) und Bayern (3:2), sodass wir sorgenfrei unsere Wette auf „Sieg Heidenheim (HC +1)“ mit einer Quote von 1,71 bei CrazyBuzzer abgeben.

Weitere Partien am 29. Spieltag der Bundesliga:

Union Berlin hat als einzige Bundesliga-Mannschaft bereits 15 Spieltage ohne eigenen Treffer beendet. In sechs der vorangegangenen acht Begegnungen mit Beteiligung der Eisernen hatte man mit einer Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“ Erfolg. Somit können wir eine Quote von 2,00 auf dieselbe Wette bei Betway einfach nicht liegen lassen.

Leipzig ringt bekanntlich mit Dortmund um den letzten verbliebenen Platz für eine Saison in der Königsklasse. Zuletzt gingen die Roten Bullen vier Heimspiele in Serie ohne Gegentor vom Feld. Die Gäste aus Wolfsburg gewannen ihren letzten Gastauftritt in Bremen mit 2:0 und boten in drei ihrer vorangegangenen vier Auswärtsspiele eine Partie mit „Beide Teams treffen: Nein“.