Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 15.03.-17.03.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 26. Spieltag vom 15.03.-17.03.2024: Der Kampf um Europa ist eines der spannendsten Themen dieser Tage. Patzt Dortmund gegen Frankfurt, könnte RB Leipzig den vierten Rang übernehmen. Ein weiteres Thema für unseren Wett Tipp heute sind die Standards der Bundesligisten.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 26. Spieltag:

Spiele, Tipp, Quote:

Top-Spiel der Woche: Dortmund vs. Frankfurt

Für Dortmund geht es in dieser Woche in doppelter Hinsicht um die Königsklasse. Erst benötigt der BVB einen Sieg im Champions-League-Duell gegen PSV, dann muss ein Dreier gegen Frankfurt her, um den vierten Rang in der Bundesliga-Tabelle zu behaupten. Es kann eine entscheidende Woche für die Saison der Schwarz-Gelben werden.

Zuletzt tat sich die Mannschaft von Edin Terzic in der Bundesliga extrem schwer, wenn im Vorfeld ein Champions-League-Spiel auf dem Programm stand. Dortmund gewann keines der letzten fünf Bundesliga-Spiele nach einem Auftritt in der Königsklasse. Angefangen hat diese Negativ-Serie in der Hinrunde mit dem 3:3 gegen Eintracht Frankfurt.

Tore erwarten wir auch in diesem Spiel zur Genüge. Vier der letzten fünf Aufeinandertreffen zwischen dem BVB und der SGE endeten mit „Über 3,5 Toren“ in der Partie. Gleiches galt für drei der vorangegangenen vier Bundesliga-Partien der Adlerträger. Außerdem wurden 58 Prozent der BVB-Heimspiele mit „Über 3,5 Toren“ in der Partie abgepfiffen.

Wir erwarten wieder einige Torszenen und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Über 3,5 Tore“ mit einer Quote von 2,15 bei Oddset.

Thema der Woche: Der Einfluss der Standards

Ein ruhender Ball kann einen immensen Einfluss auf eine Partie nehmen, sie sogar entscheiden. An diesem Spieltag könnten Standardsituationen in mehreren Begegnungen zum Faktor werden, vor allem wenn eine Stärke auf eine Schwäche trifft. Wir haben vier Paarungen ausgewählt, in denen Standards von großer Bedeutung sein könnten.

Das erste Beispiel ist die Partie zwischen Darmstadt und Bayern. Der deutsche Rekordmeister erzielte am vergangenen Spieltag zum zweiten Mal in dieser Saison acht Tore in einem Spiel (8:1 vs. Mainz). Die andere Partie stammt aus der Hinrunde, als Darmstadt mit 8:0 vom Rasen geschickt wurde.

Die Lilien kassierten ligaweit die meisten Gegentore nach einem ruhenden Ball (12), während der FCB mehr Tore in dieser Disziplin erzielte als jeder andere Bundesligist (15). Das könnte für unsere Wette zuträglich sein, denn wir spielen bei NEObet die Quote von 2,38 für den Darmstadt vs. Bayern Tipp „Bayern Über 3,5 Tore“.

Gladbach flog unter der Woche durch einen späten Gegentreffer gegen Saarbrücken aus dem DFB-Pokal (1:2). Das nagt am Selbstvertrauen der Fohlen. Beim Verteidigen von Standards war BMG selten gut sortiert und kassierte zehn Gegentreffer. Heidenheim jubelte bereits nach 13 ruhenden Bällen (2.). Wir gehen ein bewusstes Risiko ein und spielen bei Happybet mit einer Quote von 2,00 den Heidenheim Gladbach Tipp „Heidenheim Über 1,5 Tore“.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Mainz und Bochum erzielten jeweils neun Treffer in Folge aus einer Standardsituation. Der ruhende Ball ist für das Spiel beider Mannschaften extrem wichtig und könnte dabei helfen, die Wette auf „Beide Teams treffen“ zum Erfolg zu führen. Die Quote von 1,76 findet ihr bei Winamax.

Bremen hat mit ruhenden Bällen nur wenig am Hut. Bis auf Frankfurt (2) erzielte in dieser Spielzeit niemand weniger Tore als der SVW (3). Gleichzeitig kassierte kein Bundesligist weniger Gegentore in Folge aus einer Standardsituation (6). Zudem ging Union Berlin bereits nach 13 Spieltagen ohne eigenen Treffer vom Feld. Für dieses Spiel wählen wir bei Bet-at-Home eine Quote von 2,05 für „Beide Teams treffen: Nein“ aus.

Daten und Fakten zum 26. Spieltag:

Wolfsburg ist seit 10 Bundesliga-Partien sieglos.

Stuttgart sammelte in den letzten 7 Partien 19 von 21 möglichen Punkten.

Köln gewann nur 2 von 13 Bundesliga-Duellen gegen RB Leipzig (5U, 6N)

Unter Timo Schultz verlor Köln drei von fünf Heimspielen und blieb ebenso in drei der fünf Partien ohne Treffer. RB Leipzig hat zuletzt erstmals in diesem Kalenderjahr zwei Bundesliga-Siege in Folge eingefahren, beide mit mindestens zwei Toren Differenz. Da liegt eine Wette auf „Sieg RB Leipzig (HC -1)“ mit einer Quote von 2,36 bei CrazyBuzzer nahe.

Etwas unerwartet gewann Augsburg zuletzt drei Bundesliga-Spiele in Serie, zwei davon sogar ohne Gegentor. Wolfsburg verlor seine beiden vorangegangenen Begegnungen und ist seit zehn Spielrunden auf der Suche nach einem Dreier. Wir geben dem FCA einen Vorteil und spielen bei Bwin die Quote von 1,77 für „Doppelte Chance X2″.

Weitere Partien am 26. Spieltag der Bundesliga:

Hoffenheim verlor gegen Frankfurt nicht nur das Spiel, sondern auch zwei Innenverteidiger (Brooks und Kabak, jeweils Platzverweis). Stuttgart wird davon profitieren, vor allem die Angreifer. Serhou Guirassy ist wieder in Topform und erzielte drei Tore in den letzten beiden Liga-Spielen. „Serhou Guirassy trifft“ ist mit einer Quote von 1,85 bei Tipwin definitiv eine spannende Option.