Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 15.09.-17.09.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 4. Spieltag vom 15.09.-17.09.2023: Im Mittelpunkt des 4. Spieltages stehen das Spitzenspiel zwischen Bayern und Leverkusen in München sowie das Debüt von Leonardo Bonucci für Union Berlin. Doch auch sonst hat das kommende Bundesliga-Wochenende viel zu bieten.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 4. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Bayern vs Leverkusen

Das Spitzenspiel am 4. Spieltag der Bundesliga-Saison 2023/24 ist ohne Zweifel das Duell zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen am Freitagabend in der Allianz Arena. Die Werkself hat genauso wie der Rekordmeister die ersten drei Partien allesamt gewonnen und geht dank des besseren Torverhältnisses sogar als Spitzenreiter ins kommende Wochenende. Zum Auftakt der Saison hat das Team von Coach Xabi Alonso mit RB Leipzig schon ein Top-Team geschlagen.

So gehen die Gäste am Freitag mit viel Selbstvertrauen und Rückenwind auf den Münchner Rasen. Vor allem in der Offensive konnte B04 bisher überzeugen. Elf Tore sind nicht nur der aktuelle Bestwert in der Liga, sondern für Bayer auch ein neuer Vereinsrekord. Zu Gast bei den Bayern hat sich die Werkself aber selten wohl gefühlt, wie lediglich vier Siege in 44 Gastspielen beweisen. Doch die Mannschaft von Thomas Tuchel konnte an den ersten drei Spieltagen auch nur selten wirklich überzeugen.

Wie stark sind die Bayern wirklich? Kann Leverkusen auch mal in München sein wahres Können zeigen? Da die Antworten auf diese Fragen eher ungewiss sind, entscheiden wir uns beim Duell zweier offensivstarker Teams mit einer Quote von 1,82 bei Betano für die Wette „Über 3,5 Tore“.

Spieler im Fokus: Leonardo Bonucci

Am 4. Spieltag dürften viele Augen auf die Volkswagen Arena gerichtet sein. Denn dort wird wohl der amtierende Europameister Leonardo Bonucci sein Debüt für den 1. FC Union Berlin feiern. Der italienische Abwehrrecke, der in der vergangenen Saison noch bei Juventus Turin unter Vertrag stand, war einer von zahlreichen Transfer-Coups der Eisernen in diesem Sommer. Läuft der Italiener zu Gast beim VfL Wolfsburg auf, ist er bei seinem ersten Bundesliga-Spiel zarte 36 Jahre und 138 Tage alt.

Damit wäre er der älteste Debütant seit August 2002 (Carsten Linke). Grundsätzlich hatten nur vier Spieler bei ihrem Erstliga-Debüt mehr Lebensjahre auf dem Buckel als Bonucci. Der 1,90 Meter große Abwehrmann soll in Köpenick natürlich seine Erfahrung in den Ring werfen und die Berliner mit seiner Persönlichkeit vor allem bei den ersten Gehversuchen in der Champions League unterstützen.

Feiert der Verteidiger ein perfektes Debüt und erzielt gegen die Wölfe auch noch ein Tor, wird das von NEObet mit einer hohen Quote von 15,0 belohnt.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Am 4. Spieltag steht der BVB nach einem wenig überzeugenden Saisonstart schon unter großem Druck. Gegen vermeintlich kleine Gegner wie Bochum oder Heidenheim reichte es nur zu einem Unentschieden. Nun steht das eigentlich schwere Gastspiel beim heimstarken SC Freiburg an. Doch im Breisgau fühlen sich die Dortmunder meistens sehr wohl.

Der Sport-Club konnte gegen die Schwarz-Gelben in 46 Liga-Duellen nur fünf Siege feiern und musste gegen keinen anderen Gegner mehr Heimtore hinnehmen (46). Auch Christian Streich schätzt die Duelle gegen die Borussia nicht so sehr. In 21 Vergleichen ging er 16 Mal als Verlierer vom Feld. Allerdings müssen die Freiburger nach der 0:5-Klatsche in Stuttgart am Samstag auch Wiedergutmachung leisten.

Am Ende trauen wir mit der Wette „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ bei Betano zur Quote von 1,60 den Gästen mindestens einen Punkt zu.

Das Duell zwischen Wolfsburg und Union ist nicht nur wegen dem Debüt von Leonardo Bonucci interessant. Die Eisernen wollen beweisen, dass die 0:3-Heimpleite vor der Länderspielpause gegen Leipzig ein Ausrutscher war. Doch auch die Wölfe haben nach einem 1:3 in Hoffenheim wieder etwas gutzumachen. Da es für die Köpenicker beim VfL oft nicht viel zu holen gab und die Niedersachsen zuletzt auch recht heimstark waren, setzen wir mit einer Quote von 1,75 bei Admiralbet auf den Tipp „DC 1X & Unter 3,5 Tore“.

Daten und Fakten zum 4. Spieltag:

Wolfsburg ist gegen Union Berlin noch ohne Heimniederlage

Leverkusen hat noch nie die ersten 4 Spiele einer Bundesliga-Saison gewonnen

Freiburg hat in den letzten 17 Heimspielen nur 2 Niederlagen kassiert

Der Tipp auf den VfL wird durch die Tatsache unterstützt, dass Wolfsburg nur gegen Hansa Rostock (9 Spiele) und gegen Energie Cottbus (6 Spiele) noch länger ohne Heimniederlage ist als gegen Union (4 Spiele).

Leverkusen möchte mit einem Sieg bei den Bayern einen neuen Vereinsrekord aufstellen. Und die Freiburger treffen zwar auf einen Angstgegner, können dabei aber auf ihre gute Heimbilanz hoffen.

Weitere Partien am 4. Spieltag der Bundesliga:

Das Topspiel am Samstagabend steigt an der Castroper Straße. An das Duell aus der Vorsaison hat der VfL gute Erinnerungen. Bochum hatte nach den ersten sieben Spieltagen nur einen Punkt auf dem Konto und schlug dann den amtierenden Europa-League-Sieger Frankfurt mit 3:0. Dieses Mal ist ein Spiel mit wenigen Toren zu erwarten („Unter 2,5 Tore“ zur Quote von 2.15 bei Interwetten). Das ist damit begründet, dass die Eintracht in der Offensive ganz viel Qualität verloren hat. Zudem stehen die Bochumer nach drei Spieltagen auch erst bei drei Toren.

Schon am Samstag hat RB Leipzig den FC Augsburg zu Gast, Mainz trifft auf den VfB Stuttgart und Köln auf Hoffenheim.

Am Sonntag greifen dann die beiden Aufsteiger ins Geschehen ein. Im ersten Duell kommt es zu einer Neuauflage der Relegation der Saison 2019/20. Damals konnte Bremen mit zwei Remis gegen Heidenheim die Klasse halten. Dieses Mal wollen die Hausherren nach dem 2:2 in Dortmund den ersten Bundesliga-Sieg der Vereinsgeschichte eintüten. Am Ende spricht hier aber vieles für ein enges Spiel, in dem „Beide Teams treffen“. Dafür gibt es bei Betano eine Quote von 1,55.