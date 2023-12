Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 15.12.-17.12.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 15. Spieltag vom 15.12.-17.12.2023: Ob Abstiegskampf oder Spitzenduelle, das kommende Bundesliga-Wochenende hat mehrere spannende Begegnungen auf dem Plan. Unsere Wett Tipps heute bieten gleich drei Partien mit einer Quote von mindestens 2,00.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 15. Spieltag:

Spiele - Tipp - Quote

Top-Spiel der Woche: Freiburg vs. Köln

Diese Begegnung als Top-Spiel der Woche zu bezeichnen mag überraschend klingen, aber die Wettquoten dieser Partie sind extrem verlockend. Freiburg blieb in dieser Bundesliga-Saison erstmals drei Spiele in Folge ungeschlagen (2 Siege, 1 Remis). Köln konnte sich in den vergangenen zwei Partien schadlos halten (1 Sieg, 1 Remis).

Wer sich aufmerksam mit den letzten Ergebnissen beider Mannschaften beschäftigt hat, sieht auf beiden Seiten positive Tendenzen. Freiburg gewann an den vorangegangenen beiden Spieltagen ohne Gegentor (jeweils 1:0). Die Geißböcke bewahrten in ihren letzten beiden Bundesliga-Partien die weiße Weste (0:0, 1:0). Zuvor gelang ihnen das in 20 Begegnungen der deutschen Beletage kein einziges Mal.

Ein weiterer Faktor für unsere Wette ist die Offensive der Domstädter. Köln stellt mit zehn Toren nach 14 Spieltagen den schwächsten Angriff der Bundesliga und hat ligaweit die schwächste Chancenverwertung (7,6 Prozent).

Wir erwarten eine torarme Begegnung und entscheiden uns für eine “Beide Teams treffen: Nein” Wette mit einer Quote von 2,00 bei Bet365.

Wenige Tore im Tabellenkeller

Der Trainerwechsel hat dem FSV Mainz 05 geholfen. Seit Jan Siewert die Rolle als Cheftrainer trägt, kassierten die 05er nur zwei Gegentore in fünf Bundesliga-Spielen. Ebenso verteidigten die Mainzer ihr eigenes Tor in drei dieser fünf Partien erfolgreich und ließen kein Gegentor zu. Beides ist über diesen Zeitraum ein Bestwert in der Bundesliga.

Die Verbesserungen im eigenen Angriffsspiel fehlen jedoch. Mainz ging aus drei der letzten vier Spieltage ohne Torerfolg heraus. Nur Köln (0,7) erzielte pro Spieltag weniger Tore als die Hausherren (0,9). Zudem brachten die kommenden Gäste aus Heidenheim nur sieben Bälle in sieben Auswärtsspielen im Kasten unter.

Wir setzen bei Interwetten auf “Unter 2,5 Tore”. In der Quote von 2,25 sehen wir großen Value.

Bochum (13 Punkte) und Union Berlin (10) stecken ebenfalls in den tiefsten Regionen der Bundesliga fest. Hier spielt vor allem der unbedachte Umgang mit den Großchancen eine Rolle. Die Eisernen nutzten die wenigsten (24 Prozent) und der VfL (26 Prozent) die drittwenigsten der vorhandenen Großchancen.

Darüber hinaus ließ Bochum vor der 1:3-Niederlage gegen Hoffenheim nur drei Gegentore in vier Partien zu. Ebenso relevant ist die mickrige Schussverwandlungsquote der Hausherren (4,9 Prozent), die nur von Köln (4,2 Prozent) unterboten wird.

Unser Wett Tipp heute lautet: “Unter 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,80 bei Oddset.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Der Bundesliga-Sonntag bietet äußerst ansprechende Paarungen. Unter anderem empfängt der ungeschlagene Tabellenführer Leverkusen die Überraschungsmannschaft der letzten Woche: Eintracht Frankfurt. Die Hessen schlugen bekanntlich die Bayern mit 5:1. Damit setzten die Adler ihre Serie fort und erzielten seit dem siebten Spieltag in jeder Begegnung ein Tor.

In diesem Zeitraum traf die SGE (20) sogar häufiger als Gastgeber Leverkusen (19). Nur Bayern erzielte in dieser Zeitspanne mehr Tore (24). Wir freuen uns auf eine torreiche Partie und setzen mit einer Quote von 1,70 bei Betano auf “Beide Teams treffen: Ja”.

Daten und Fakten zum 15. Spieltag:

Stuttgart blieb in seinen letzten beiden Gastspielen beim FC Bayern unbesiegt (2 Remis).



Nur Darmstadt (2,6) ließ pro Spieltag mehr Gegentore als Gladbach zu (2,2).



Leipzig erzielte in 57 Prozent seiner Heimspiele “Über 2,5 Tore” - Für Hoffenheim gilt dieselbe Quote in den Auswärtsspielen.

Der eben erwähnte deutsche Rekordmeister muss sich für eine Wiedergutmachung der 1:5-Niederlage ordentlich strecken. Stuttgart verlor keines der vergangenen beiden Gastspiele beim FCB (2 Remis) und hat nach Bayern (3,0) die meisten erwartbaren Tore pro Spiel (2,5) erzielt.

Die erwartbaren Gegentore (14,3 xGA) der Schwaben werden bislang ebenfalls nur von der Tuchel-Elf (9,8 xGA) unterboten. Gewinnen die Schwaben, ziehen sie sogar in der Tabelle an den Bayern vorbei. Wir sind etwas vorsichtiger und setzen auf den “Sieg VfB Stuttgart (HC +2)”. Das führt bei Bwin zu einer Quote von 1,73.

Weitere Partien am 15. Spieltag der Bundesliga:

Gladbach stellt sich in dieser Spielzeit regelmäßig selbst ein Bein. Die Defensive ist unorganisiert und anfällig für Fehler. Nur Darmstadt (2,6) ließ pro Spieltag mehr Gegentore als die Fohlen zu. Bremen fand am letzten Wochenende durch eine 2:0-Sieg über Augsburg zurück in die Spur. “Werder Bremen über 1,5 Tore” wird bei NEObet mit einer überraschend hohen Quote von 2,28 angeboten.

Am Samstagabend empfangen die Roten Bullen die TSG 1899 Hoffenheim. Leipzig erzielte in 57 Prozent der Heimspiele “Über 2,5 Tore”. Gleiches gilt für Hoffenheim in den bisherigen Auswärtsspielen. Somit halten wir eine Quote von 1,90 bei Bet-at-Home für eine Wette mit “Über 3,5 Toren” für spielbar.

Darmstadt ließ bislang die meisten Gegentore zu (37). Wolfsburg gab in dieser Saison 5,0 Torschüsse pro Partie ab (6.). “Über 2,5 Tore” mit einer 1,70 bei Happybet klingen nach einer soliden Quote.