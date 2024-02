Bundesliga Spiele aktuell - Tipps, Prognosen & Spielplan | 16.02.-18.02.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 22. Spieltag vom 16.02.-18.02.2024:

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 22. Spieltag:

Spiele: Tipp: Quote:

Köln vs. Werder Bremen DC 1X & Unter 3,5 Tore 1.95

Wolfsburg vs. Dortmund Wolfsburg Unter 0,5 Tore 3.85

Mainz vs. Augsburg Beide Teams treffen 1.71

Hoffenheim vs. Union Berlin Doppelte Chance X2 1.80

Heidenheim vs. Leverkusen Beide Teams treffen: Nein 2.00

Darmstadt vs. Stuttgart Unter 2,5 Tore 2.20

RB Leipzig vs. Gladbach Sieg Gladbach (HC +2) 1.80

Freiburg vs. Frankfurt Beide Teams treffen 1.78

Bochum vs. Bayern Bayern Unter 2,5 Tore 1.82

Quoten Stand vom 14.02.2024, 13:30 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich mittlerweile geändert haben. 18+ | AGB beachten!

Top-Spiel der Woche: Wolfsburg vs. Dortmund

Der VfL Wolfsburg ist seit sechs Ligaspielen sieglos (4 Remis, 2 Niederlagen) und steckt im Mittelfeld der Tabelle fest. Zumindest konnte Niko Kovac im Jahr 2024 wieder vermehrt auf seine Defensive bauen. Bis auf Leverkusen (3,5 xGA) ließ kein Bundesligist nach dem Jahreswechsel weniger erwartbare Gegentore als die Wölfe zu (4,3 xGA).

Im Angriff wirkte das Wolfsrudel dagegen gehemmt und sammelte nur knapp halb so viele erwartbare Tore (6,2 xG) wie die Gäste aus Dortmund (12,1 xG). Die Offensive der Schwarz-Gelben ist dennoch weniger überraschend als der Defensivverbund im Jahr 2024.

Der BVB ist seit drei Auswärtsspielen ohne Gegentor und wirkt nach dem Jahreswechsel wie ausgetauscht. Mehr Tore (13) und vor allem weniger Gegentore (1, 4 Spiele ohne Gegentor) findet kein weiterer Bundesligist in seinen Statistiken.

Wir sehen Dortmund in der Favoritenrolle, und entscheiden uns für eine mutige „Wolfsburg unter 0,5 Tore“ Wette mit einer Quote von 3,85 bei Interwetten.

Widerstand der Keller-Teams

Erstmals in dieser Spielzeit blieb der 1. FC Köln drei Spieltage in Folge ungeschlagen (1 Sieg, 2 Remis). Seit Timo Schultz die Verantwortung für die Geißböcke übernommen hat, haben die Domstädter nur eine Niederlage ertragen müssen (1 Sieg, 3 Remis). Dieses Selbstvertrauen nehmen wir in die Wette zum Spiel Köln Werder Bremen mit.

Bremen gab durch die Niederlage gegen Heidenheim (1:2) am letzten Spieltag erstmals im neuen Kalenderjahr Punkte ab. Auswärts wiederum blieb der SVW in den letzten zwei Partien ohne Gegentor. Dennoch ist der Punkteschnitt von 0,90 Zählern pro Gastauftritt relativ mager. Unser Wett Tipp heute lautet: „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“ mit einer Quote von 1,95 bei Bwin.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Der VfL Bochum darf sich am kommenden Spieltag im eigenen Stadion gegen den deutschen Rekordmeister versuchen. Die Münchner reisen angeschlagen ins Vonovia Ruhrstadion, nachdem sie drei ihrer letzten fünf Bundesliga-Partien mit maximal einem eigenen Torerfolg abgeschlossen haben.

Bochum verlor in dieser Saison erst ein Bundesliga-Heimspiel und kassierte zu Hause nur 28 Prozent der Gegentore. Da der VfL 90 Prozent seiner Heimspiele mit „Unter 2,5 Gegentoren“ abschloss, finden wir in dieser Wette einen „Value“. Bei Oddset spielen wir „Bayern unter 2,5 Tore“ und erhalten dafür eine Quote von 1,82.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Leipzig sucht ebenfalls nach der eigenen Form. Die Roten Bullen gewannen nur eines ihrer letzten sechs Bundesliga-Spiele. Erstaunlicherweise sind die Gastgeber in der Defensive verwundbar. Innerhalb der letzten fünf Spieltage kassierte keine Mannschaft mehr Gegentore als die Mannschaft von Marco Rose. Wir nutzen das und spielen bei Bet3000 die Wette „Sieg Gladbach (HC +2)“ für eine Quote von 1,80.

Eine große Überraschung erwarten wir im Vergleich zwischen Heidenheim und Leverkusen nicht, obwohl die Hausherren seit acht Bundesliga-Spielen ungeschlagen sind (4 Siege, 4 Remis). Leverkusen ist seit 31 Pflichtspielen ungeschlagen und hat die beste Defensive der Bundesliga im Gepäck (14 Gegentore). Unser Wett Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“ mit einer Quote von 2,00 bei Tipwin.

Daten und Fakten zum 22. Spieltag:

Darmstadt erzielte an 43 Prozent der Spieltage kein Tor.

Stuttgart ist seit 7 Bundesliga-Auswärtsspielen gegen Aufsteiger sieglos (3 Remis, 4 Niederlagen).

Freiburg kassierte bereits 11 Gegentore in der Rückrunde.



Christian Streich verlor mit dem SCF zuletzt drei Partien in Folge. Gemeinsam mit RB Leipzig kassierte Freiburg die meisten Gegentore der zweiten Saisonhälfte (11). Für Frankfurt spricht vor allem, dass die SGE nur eines der letzten sechs Bundesliga-Spiele verloren hat. Wir erwarten, dass „beide Teams treffen“ und spielen diese Wette mit einer Quote von 1,78 bei Winamax.

Im Gegensatz zum SCF hat Mainz 05 einen weiteren Trainerwechsel vollzogen. Die 05er hoffen in ihrem Heimspiel gegen Augsburg nicht nur auf den Trainer-Effekt, sondern ebenso auf die anfällige Defensive der Fuggerstädter. Augsburg ist das einzige Bundesliga-Team ohne weiße Weste. Wir erwarten ein Spiel indem „beide Teams treffen“ und freuen uns bei Bet-at-Home auf eine Quote von 1,71.

Weitere Partien am 22. Spieltag der Bundesliga:

Hoffenheim konnte sich am letzten Spieltag nicht gegen den 1. FC Köln durchsetzen. Am Ende stand ein 1:1 auf der Anzeigetafel. Der Matarazzo-Elf gelang nur ein Sieg aus den letzten 12 Ligaspielen. Union Berlin hat unter Bjelica seine defensive Stabilität zurückgewonnen und seit seiner Ankunft bereits vier Spiele ohne Gegentor beendet (nur B04 mehr: 6). Unser Tipp: Doppelte Chance X2 mit einer Quote von 1,80 bei Betano.