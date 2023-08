Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 18.08.-20.08.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 1. Spieltag vom 18.08.-20.08.2023: Im Vergleich der europäischen Top-5 Ligen hat die Bundesliga in der Regel nicht den spannendsten Titelkampf zu bieten, dafür durchschnittlich sehr viele Tore pro Partie im Angebot. Nach der eindeutigen Bayern-Niederlage im Supercup scheint sogar das Titelrennen neu eröffnet.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 1. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Leverkusen vs. RB Leipzig

Dieses Spitzenspiel am ersten Spieltag verspricht die maximale Geschwindigkeit. Mit Bayer 04 Leverkusen (10 Tore) und RB Leipzig (9 Tore) treffen die beiden stärksten Kontermannschaften aus der vergangenen Saison aufeinander.

Der Sommer war für die Werkself und die Roten Bullen ereignisreich, ihre Neuzugänge sprechen ganz klar für die Devise „Angriff auf den Titel“. Bayer 04 dominierte bei der Generalprobe gegen West Ham (4:0) und im Pokal gegen Teutonia Hamburg (8:0). Leipzig erzielte zehn Tore in den vergangenen drei Spielen.

Wir erwarten im Leverkusen gegen RB Leipzig Tipp zwei torhungrige Mannschaften und entscheiden uns für eine Wette auf „Beide treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,90 bei Bwin .

Thema der Woche: Die Prominenz der Tore

Die europäischen Top-5 Ligen werden ständig verglichen. Qualität, Attraktivität, Spannung - es gibt viele Themen und in einem Punkt ist die Bundesliga kaum zu schlagen. Seit 1992 hat die Beletage des deutschen Fußballs neun der elf torreichsten Spielzeiten geboten. Im letzten Jahr lag der Schnitt von 3,17 Toren pro Spiel nur knapp unter dem Bestwert von 3,21 (2019/2020).

Allein am ersten Spieltag der Saison 2022/2023 wurden acht von neun Partien mit Über 1,5 Toren abgepfiffen. Jedes Konferenz-Spiel am ersten Spieltag der abgelaufenen Spielzeit übertraf diese Hürde.

Am kommenden Wochenende erwarten wir eine ähnliche Tendenz. Zum Beispiel treffen im Duell zwischen Augsburg (66,13 xGA) und Gladbach 58,7 xGA) zwei der vier schwächsten Defensiven der abgelaufenen Saison aufeinander - zumindest laut den erwartbaren Gegentoren.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Im Sonntagsspiel zwischen Union Berlin und Mainz 05 treffen zwei der drei stärksten Standard-Teams (jeweils 17 Tore) der abgelaufenen Saison aufeinander - nur Freiburg war in dieser Disziplin besser. Die Köpenicker sind seit 23 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen. Die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ wird bei Bet-at-home für eine Quote von 1,67 angeboten.

Daten und Fakten zum 1. Spieltag:

Bessere Aussichten haben die Wölfe in ihrer Auftaktpartie gegen den 1. FC Heidenheim. Bisher hat der VfL Wolfsburg alle drei Pflichtspiele gegen den Aufsteiger gewonnen. Zudem wird Heidenheim kein zweites Mal in Folge die erwartbaren Tore (50,46 xG) derart übertrumpfen wie in der Aufstiegssaison (67 Tore).