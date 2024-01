Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 19.01.-21.01.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 18. Spieltag vom 19.01.-21.01.2024: Diesmal haben wir uns besonders auf zwei Wett-Optionen konzentriert, die im Wett Tipp heute mehrfach berücksichtigt werden. Nur im Topspiel RB Leipzig gegen Leverkusen weichen wir davon ab.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 18. Spieltag:

Spiele: Tipp: Quote:

Mainz vs. Union Berlin Beide Teams treffen: Nein 1.83

Freiburg vs. Hoffenheim Beide Teams treffen: Nein 2.37

Köln vs. Dortmund Sieg Dortmund 1.75

Bochum vs. VfB Stuttgart Beide Teams treffen: Nein 2.15

Heidenheim vs. Wolfsburg Sieg Heidenheim 2.70

Darmstadt vs. Frankfurt Sieg Frankfurt 1.97

RB Leipzig vs. Leverkusen Sieg Leverkusen (DNB) 1.90

Bayern vs. Werder Bremen Beide Teams treffen: Nein 1.71

Gladbach vs. Augsburg Sieg Gladbach 1.95

Quoten Stand vom 17.01.2024, 13:30 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich mittlerweile geändert haben. 18+ | AGB beachten!

Top-Spiel der Woche: RB Leipzig vs. Bayer 04 Leverkusen

Noch nie sammelte die Werkself in einer Bundesliga-Hinrunde mehr Zähler als in dieser Saison (45). Noch bemerkenswerter ist die Serie von 26 ungeschlagenen Pflichtspielen (23S, 3U), die B04 mit Sicherheit gerne gegen Leipzig fortsetzen würde.

Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Zuletzt gewann Leverkusen erstmals zwei Bundesliga-Spiele in Folge gegen RB Leipzig (2:0, 3:2). Zudem verloren die Roten Bullen jüngst ihr erstes Bundesliga-Heimspiel seit April 2023 (0:1 vs. Frankfurt).

Ebenfalls interessant ist folgende Serie: Seit einem 6:0-Erfolg gegen Köln Ende Oktober des vergangenen Jahres bewahrte die Mannschaft von Marco Rose in keinem Pflichtspiel die weiße Weste (12). Eine Serie dieser Art gab es für RBL seit dem Aufstieg ins deutsche Oberhaus noch nicht.

Wir sehen Leverkusen in der Favoritenrolle, entscheiden uns unter Vorbehalt auf den Wett Tipp heute „Sieg Leverkusen (DNB)“ mit einer Quote von 1,90 bei NEObet.

Thema der Woche: Tendenz vom letzten Spieltag - „Beide Teams treffen: Nein“

Viele Tore suchten wir in der ersten Bundesliga-Samstagskonferenz des neuen Jahres 2024 vergeblich. Fünf Paarungen boten den Zuschauern insgesamt nur sechs Treffer. Zudem endeten am 17. Spieltag fünf von neun Begegnungen mit „Beide Teams treffen: Nein“. Wir erwarten eine ähnliche Konstellation am kommenden Wochenende.

Das beste Beispiel finden wir in der Partie vom Freitagabend. Mainz (14 Tore) und Union Berlin (17 Tore) zählen zu den drei schwächsten Offensiven der Bundesliga. Zudem gingen die Eisernen im ersten Spiel nach der Winterpause (0:0 vs. Freiburg) bereits zum neunten Mal in dieser Saison ohne Torerfolg vom Feld. Dafür fällt die Quote von 1,83 bei Bwin für „Beide Teams treffen: Nein“ noch sehr hoch aus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Etwas überraschender mag unsere Entscheidung auf „Beide Teams treffen: Nein“ beim Duell zwischen Freiburg und Hoffenheim aussehen. Doch blickt ihr genauer hin, findet ihr in der Quote von 2,37 bei Bet-at-home jede Menge Value. Der SCF ist seit sechs Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen und hielt an vier der letzten fünf Spieltage den eigenen Kasten sauber.

Bochum empfängt Stuttgart und auch bei diesem Spiel könnt ihr bei Bet3000 mit einer Wettquote von 2,15 für „Beide Teams treffen: Nein“ ordentlich Value einsammeln. Der VfB erzielte in seinen letzten vier Gastspielen nur drei Tore und ging nach zwei Partien ohne Torerfolg vom Feld. Anders herum kassierten nur Bayern (11,8 xGA) und Leverkusen (16,2 xGA) weniger erwartbare Gegentore als die Schwaben (19,3 xGA).

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Das Wett-Quartett wird mit dem Spiel zwischen Bayern und Bremen vervollständigt. Seit 32 Pflichtspielen sind die Münchner gegen den SVW ungeschlagen (100:21 Tore). Des Weiteren ist Werder das schwächste Auswärtsteam der Liga (3 Punkte). Aus dieser Sicht sollte die Quote von 1,71 bei Oddset für „Beide Teams treffen: Nein“ in keinem Fall liegen gelassen werden.

Unsere zweite favorisierte Wettoption an diesem Spieltag ist ein einfacher Sieg in einer Drei-Weg-Wette. Wenn mit Borussia Dortmund ein Top-5-Team beim Vorletzten aus Köln gastiert und die nachfolgende Quote auf den Plan ruft, solltet ihr zuschlagen. Dortmund beendete durch einen 3:0-Auswärtssieg bei Darmstadt seine Serie von vier erfolglosen Auswärtsspielen. Betano ist mit einer Quote von 1,75 eine optimale Anlaufstelle.

Daten und Fakten zum 18. Spieltag:

Heidenheim fuhr bislang 2,00 Punkte pro Heimspiel ein.

Kein Bundesligist verlor in der Hinrunde mehr Auswärtsspiele als der VfL Wolfsburg (6).

Gladbach ist seit 8 Bundesliga-Heimspielen gegen den FCA ungeschlagen (6S, 2U).



Beim Duell zwischen Heidenheim und Wolfsburg steigern wir das Risiko. Bislang konnte sich der Aufsteiger auf seine Heimspiele verlassen (2,00 Punkte pro Heimspiel). Zuletzt eroberte sich der 1. FCH zehn von zwölf möglichen Punkten im eigenen Stadion. Wolfsburg reist als Mannschaft mit den meisten Auswärtsniederlagen der Saison an (6). Für einen „Sieg Heidenheim“ erhaltet ihr bei AdmiralBet eine fantastische Quote von 2,70.

Ein weniger erfreuliches Ergebnis erwarten wir für Darmstadt 98. Die Lilien verloren ihre letzten drei Pflichtspiele gegen Eintracht Frankfurt. Nach drei Siegen aus den vorangegangenen vier Spieltagen starten die Hessen mit Rückenwind in dieses Duell. Positiv überrascht sind wir über eine Quote von 1,97 bei Happybet für „Sieg Frankfurt“.

Weitere Partien am 18. Spieltag der Bundesliga:

Als letzte Begegnung des 18. Spieltags hat die Bundesliga den Vergleich zwischen Gladbach und Augsburg auserkoren. Die Fohlen empfingen den FC Augsburg zuletzt gerne. Seit acht Bundesliga-Heimspielen ist Borussia Mönchengladbach gegen Augsburg ungeschlagen (6S, 2U).