Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 19.12.-20.12.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 16. Spieltag vom 19.12.-20.12.2023: Ein letztes Mal ruft die Bundesliga im Jahr 2023 ihre Teams aufs Feld. Bislang bot die deutsche Beletage 450 Tore in 134 Partien. An diesen Zahlen richten wir unsere Wett Tipps heute aus.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 16. Spieltag:

Spiele - Tipp - Quote

Werder Bremen vs. RB Leipzig - Über 3,5 Tore - 2.10

Dortmund vs. Mainz - Unter 3,5 Tore - 1.70

Hoffenheim vs. Darmstadt - Über 3,5 Tore - 2.10

Union Berlin vs. Köln - Beide Teams treffen: Nein - 1.93

Leverkusen vs. Bochum - Leverkusen Über 2,5 Tore - 1.70

Frankfurt vs. Gladbach - Über 3,5 Tore - 2.30

Wolfsburg vs. Bayern - Bayern Über 2,5 Tore - 1.91

VfB Stuttgart vs. Augsburg - Beide Teams treffen - 1.74

Heidenheim vs. Freiburg - Beide Teams treffen: Nein - 2.15

Quoten Stand vom 18.12.2023, 10:00 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich mittlerweile geändert haben. 18+ | AGB beachten!

Top-Spiel der Woche: Frankfurt vs. Gladbach

Gladbacher Begegnungen sind in dieser Spielzeit ein Fest für Tor-Liebhaber und eine Achterbahnfahrt für die eigenen Fans. Das Duell am vergangenen Wochenende gegen Bremen bildete die Fohlen-Saison in einer Partie ab. Im heimischen Borussia Park lag BMG früh zurück (0:1), drehte die Partie (2:1) und teilte schließlich die Punkte (2:2).

Durchschnittlich regnete es in den Gladbacher Auswärtsspielen 5,43 Tore pro Partie. Zudem schlossen die Fohlen fünf ihrer vergangenen sechs Liga-Partien mit Über 3,5 Toren ab. Pro Partie erzielten bislang nur vier Teams mehr Treffer (2,0), allerdings kassierte auch nur Darmstadt (2,6) mehr Gegentore als BMG (2,2).

Die Frankfurter schickten ihr eigenes Fanlager in der Hinrunde ebenfalls durch ein Karussell. An vier der letzten acht Spieltage erzielte die SGE selbst mindestens drei Tore. Im Gegenzug griff Torhüter Kevin Trapp in vier der vorangegangenen fünf Partien mindestens zwei Mal hinter sich.

Wir erwarten einen torreichen Jahresabschluss in Frankfurt und entscheiden uns für den Wett Tipp heute “Über 3,5 Tore” mit einer Quote von 2,30 bei AdmiralBet.

Thema der Woche: Torwetten-Fokus am 16. Bundesliga-Spieltag

Die Bundesliga ist in dieser Spielzeit ein Paradies der Tore. Durchschnittlich fielen in 134 absolvierten Begegnungen 3,36 Tore. Hilfreich für unsere anvisierten Wetten ist die Aufteilung dieser Treffer. Mit einer Quote von 46 Prozent wurden fast die Hälfte der Spiele mit Über 3,5 Toren abgepfiffen.

Die TSG traf an jedem Spieltag und konnte das heimische Publikum in 71 Prozent der Partien mit Über 3,5 Toren belohnen. Darmstadt ist die Schießbude der Liga (2,6 Gegentore pro Spieltag) und beendete seine Auswärtsspiele im Schnitt mit 4,14 Treffern pro Begegnung. Unser Wett Tipp lautet: “Über 3,5 Tore” mit einer Quote von 2,10 bei Bwin.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Für den Vergleich zwischen Werder Bremen und RB Leipzig wählen wir “Über 3,5 Tore” bei Betano aus, die Quote liegt bei 2,10. Unsere Erklärung ist schnell gegeben. Leipzig erzielte die drittmeisten erwartbaren Tore der Bundesliga (31,0 xG), während der SVW bereits 27,2 erwartbare Gegentore (13.) auf dem Konto hat. Zudem jubelten die Gäste an drei der letzten fünf Spieltage jeweils über drei eigene Treffer.

Dortmund stellt sich im Heimspiel gegen Mainz den bösen Geistern der letzten Saison. Die Schwarz-Gelben erzielten in vier ihrer vergangenen sechs Begegnungen maximal einen Treffer. Mainz ist seit Wochen defensiv stark und ließ an den letzten sechs Spieltagen nie mehr als einen Gegentreffer zu. Wir halten das für eine gute Basis, um bei Happybet die Quote von 1,70 für “Unter 3,5 Tore” zu spielen.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Leverkusen steht kurz vor dem Gewinn der Herbstmeisterschaft und spielt weiterhin auf einem überragenden Niveau. Am vergangenen Spieltag ließ B04 den Frankfurtern keine Chance (3:0). Die BayArena war für die Werkself bisher eine Wohlfühloase, in der die Mannschaft von Xabi Alonso 25 Tore in acht Partien erzielte. “Leverkusen Über 2,5 Tore” sollte auch gegen Bochum möglich sein. Die Quote von 1,70 findet ihr bei Interwetten.

Der erste Verfolger der Werkself kommt aus München. Thomas Tuchel bekam von einem stark reduzierten Kader gegen Stuttgart eine starke Leistung (3:0) geboten. Frohen Mutes reisen die Bayern nach Wolfsburg. Harry Kane (20 Tore) zerlegt weiterhin die Defensiven der Bundesliga und ist im Sturm eine sichere Bank. “Bayern Über 2,5 Tore” führt bei Bet-at-Home zu einer Quote von 1,91.

Daten und Fakten zum 16. Spieltag:

Union Berlin ging an 57 Prozent der Spieltage ohne Treffer vom Feld. Köln erzielte in 50 Prozent der Gastauftritte keinen Treffer.



Augsburg erzielte in 8 der letzten 9 Partien mindestens ein Tor.



Freiburg verhinderte in den vergangenen 3 Bundesliga-Spielen ein Gegentor.



Still und heimlich schlichen sich die Freiburger auf den sechsten Rang. Dabei zeigte sich der SCF zuletzt wieder extrem stabil und siegte drei Mal in Folge ohne Gegentor. Ein Problem bleibt jedoch: Nur Köln (5) erzielte weniger Tore aus dem Spiel heraus als die Breisgauer (7). Unser Wett Tipp heute für das Duell zwischen Heidenheim und Freiburg lautet: “Beide Teams treffen: Nein” mit einer Quote von 2,15 bei Bet3000.

Bleiben wir gleich bei den Kölnern. Die Mannschaft von Steffen Baumgart steht bei 17,3 erwartbaren Toren (15.) und erzielte die wenigsten Treffer pro Spieltag (0,7). Gegen Union Berlin steigt das Duell der Krisen-Klubs. Die Köpenicker gingen in 57 Prozent ihrer Partien ohne Torerfolg vom Feld. Eine Wette auf “Beide Teams treffen: Nein” ist eine klare Empfehlung, denn die Quote von 1,93 bei Oddset wirkt vielversprechend.

Weitere Partien am 16. Spieltag der Bundesliga:

Stuttgart empfängt im letzten Heimspiel des Jahres den FC Augsburg. Die Fuggerstädter verloren zuletzt kaum (3S, 4U, 1N) und erzielten in acht der letzten neun Partien mindestens einen Treffer. Für weitere Punkte wird ein Treffer benötigt. Stuttgart erzielte in jedem Heimspiel ein Tor. Unser Wett Tipp heute lautet: “Beide Teams treffen”. Dafür hat NEObet eine solide Quote von 1,74 im Angebot.

Die Bundesliga ist in dieser Saison der torreichste Wettbewerb der Top-5-Ligen (3,36 Tore pro Spiel).